https://ria.ru/20200907/festival-1576897289.html

Почти 50 стран представлены на студенческом фестивале "Ласточка" в Пензе

Представители почти 50 стран мира участвуют во Втором международном фестивале молодежи и студентов "Ласточка", который стартовал в понедельник в Пензе, сообщил... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T18:50

2020-09-07T18:50

2020-09-07T18:50

пензенская область

россия

иван белозерцев

пенза

пензенская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576897180_0:51:970:597_1400x0_80_0_0_1e2ca489e042c5e05a22b76d59b84969.jpg

<strong>ПЕНЗА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Представители почти 50 стран мира участвуют во Втором международном фестивале молодежи и студентов "Ласточка", который стартовал в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензе</a>, сообщил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a>."Этот фестиваль проходит в нашем регионе во второй раз. Эпидемиологическая ситуация 2020 года внесла свои коррективы в его проведение, часть программы будет проходить в режиме онлайн. Открыты тематические площадки, где представители 47 стран мира, участвующие в сегодняшнем фестивале, смогут пообщаться, рассказать об истории и культуре своих государств, поделиться опытом разработанных проектов", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства региона.По словам губернатора, в области создаются условия для личностного роста молодежи, которая демонстрирует активность и постоянное стремление к совершенствованию."В <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> разрабатывается много интересных проектов, которые реализуются на уровне региона, Приволжского федерального округа, <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Проекты разные: образовательные, социальные, культурные, спортивные. Все они направлены на изменение жизни к лучшему. Фестиваль дает новый импульс для молодых людей, для того чтобы творить, созидать, влюбляться, создавать семьи", - отметил глава региона.В пресс-службе сообщили, что торжественное открытие фестиваля на площади Ленина в Пензе началось с приветственного шествия - парада иностранных студентов и представителей молодежных общественных организаций региона."Спикерами, экспертами и гостями фестиваля станут более 10 тысяч молодых людей… В рамках Второго международного фестиваля молодежи и студентов "Ласточка" также пройдут международный студенческий форум "Диалог культур" и всероссийский культурно-образовательный форум "Жар-Птица-Пенза", а также региональный слет юнармейских отрядов", - отмечается в сообщении.Уточняется, что во второй день фестиваля "Ласточка" состоится региональный форум молодых парламентариев, запланированы интеллектуальные соревнования и арт-квест "Пройдись по Пензенскому краю", а завершится "Ласточка" музыкальным фестивалем КВН на кубок губернатора Пензенской области.

https://realty.ria.ru/20200902/yakushev-1576636201.html

1

россия

пенза

пензенская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иван белозерцев, пенза, пензенская область, общество