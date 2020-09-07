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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20200907/festival-1576897289.html
Почти 50 стран представлены на студенческом фестивале "Ласточка" в Пензе
Представители почти 50 стран мира участвуют во Втором международном фестивале молодежи и студентов "Ласточка", который стартовал в понедельник в Пензе, сообщил... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:50
2020-09-07T18:50
пензенская область
россия
иван белозерцев
пенза
пензенская область
общество
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<strong>ПЕНЗА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Представители почти 50 стран мира участвуют во Втором международном фестивале молодежи и студентов "Ласточка", который стартовал в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензе</a>, сообщил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a>."Этот фестиваль проходит в нашем регионе во второй раз. Эпидемиологическая ситуация 2020 года внесла свои коррективы в его проведение, часть программы будет проходить в режиме онлайн. Открыты тематические площадки, где представители 47 стран мира, участвующие в сегодняшнем фестивале, смогут пообщаться, рассказать об истории и культуре своих государств, поделиться опытом разработанных проектов", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства региона.По словам губернатора, в области создаются условия для личностного роста молодежи, которая демонстрирует активность и постоянное стремление к совершенствованию."В <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> разрабатывается много интересных проектов, которые реализуются на уровне региона, Приволжского федерального округа, <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Проекты разные: образовательные, социальные, культурные, спортивные. Все они направлены на изменение жизни к лучшему. Фестиваль дает новый импульс для молодых людей, для того чтобы творить, созидать, влюбляться, создавать семьи", - отметил глава региона.В пресс-службе сообщили, что торжественное открытие фестиваля на площади Ленина в Пензе началось с приветственного шествия - парада иностранных студентов и представителей молодежных общественных организаций региона."Спикерами, экспертами и гостями фестиваля станут более 10 тысяч молодых людей… В рамках Второго международного фестиваля молодежи и студентов "Ласточка" также пройдут международный студенческий форум "Диалог культур" и всероссийский культурно-образовательный форум "Жар-Птица-Пенза", а также региональный слет юнармейских отрядов", - отмечается в сообщении.Уточняется, что во второй день фестиваля "Ласточка" состоится региональный форум молодых парламентариев, запланированы интеллектуальные соревнования и арт-квест "Пройдись по Пензенскому краю", а завершится "Ласточка" музыкальным фестивалем КВН на кубок губернатора Пензенской области.
https://realty.ria.ru/20200902/yakushev-1576636201.html
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россия
пенза
пензенская область
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россия, иван белозерцев, пенза, пензенская область, общество

Почти 50 стран представлены на студенческом фестивале "Ласточка" в Пензе

18:50 07.09.2020
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© Фото : интернет-портал Правительства Пензенской областиМеждународный фестиваль молодежи и студентов "Ласточка" в Пензе
Международный фестиваль молодежи и студентов Ласточка в Пензе - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : интернет-портал Правительства Пензенской области
ПЕНЗА, 7 сен - РИА Новости. Представители почти 50 стран мира участвуют во Втором международном фестивале молодежи и студентов "Ласточка", который стартовал в понедельник в Пензе, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.
"Этот фестиваль проходит в нашем регионе во второй раз. Эпидемиологическая ситуация 2020 года внесла свои коррективы в его проведение, часть программы будет проходить в режиме онлайн. Открыты тематические площадки, где представители 47 стран мира, участвующие в сегодняшнем фестивале, смогут пообщаться, рассказать об истории и культуре своих государств, поделиться опытом разработанных проектов", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, в области создаются условия для личностного роста молодежи, которая демонстрирует активность и постоянное стремление к совершенствованию.
Пензенской области разрабатывается много интересных проектов, которые реализуются на уровне региона, Приволжского федерального округа, Российской Федерации. Проекты разные: образовательные, социальные, культурные, спортивные. Все они направлены на изменение жизни к лучшему. Фестиваль дает новый импульс для молодых людей, для того чтобы творить, созидать, влюбляться, создавать семьи", - отметил глава региона.
© Фото : интернет-портал Правительства Пензенской областиМеждународный фестиваль молодежи и студентов "Ласточка" в Пензе
Международный фестиваль молодежи и студентов Ласточка в Пензе - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : интернет-портал Правительства Пензенской области
Международный фестиваль молодежи и студентов "Ласточка" в Пензе
В пресс-службе сообщили, что торжественное открытие фестиваля на площади Ленина в Пензе началось с приветственного шествия - парада иностранных студентов и представителей молодежных общественных организаций региона.
"Спикерами, экспертами и гостями фестиваля станут более 10 тысяч молодых людей… В рамках Второго международного фестиваля молодежи и студентов "Ласточка" также пройдут международный студенческий форум "Диалог культур" и всероссийский культурно-образовательный форум "Жар-Птица-Пенза", а также региональный слет юнармейских отрядов", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что во второй день фестиваля "Ласточка" состоится региональный форум молодых парламентариев, запланированы интеллектуальные соревнования и арт-квест "Пройдись по Пензенскому краю", а завершится "Ласточка" музыкальным фестивалем КВН на кубок губернатора Пензенской области.
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Пензенская областьРоссияИван БелозерцевПензаПензенская областьОбщество
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