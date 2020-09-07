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Туризм
https://ria.ru/20200907/evropa-1576869965.html
В Европе могут ввести "светофор" для въезда туристов
Страны Евросоюза могут принять общую систему "светофора" для облегчения поездок внутри сообщества, но российские туристы от этого не выиграют, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:37
2020-09-07T16:37
коронавирус covid-19
ассоциация туроператоров россии (атор)
еврокомиссия
евросоюз
греция
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Страны Евросоюза могут принять общую систему "светофора" для облегчения поездок внутри сообщества, но российские туристы от этого не выиграют, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52635.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Еврокомиссия предложила ввести единую систему ограничений для поездок внутри ЕС в условиях пандемии коронавируса. Как заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, "какофония национальных правил в ЕС стала чрезмерной обузой", препятствующей свободному передвижению внутри Европы.ЕС предлагает решить эту проблему путем внедрения системы "светофора", где страны будут разделены на три основные группы по числу новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.Зеленым цветом "раскрасят" территории, где число новых случаев на 100 тысяч населения за две недели будет меньше 25, а доля положительных тестов – ниже трех процентов. Оранжевым – регионы, где количество новых случаев менее 50, но доля положительных тестов более трех процентов, либо наоборот – новых случаев от 25 до 150, при доле положительных тестов ниже заявленной планки.Красным цветом обозначат страны, в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов выше трех процентов, либо количество новых случаев превышает 150 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.Будет и "серая" зона: таким цветом будут отмечать территории, где провели менее 250 тестов на 100 тысяч населения, либо нет достаточно информации о количестве тестов и новых случаев.Никаких ограничений по въезду и перемещениям для путешественников из "зеленой" или "оранжевой" зон не предлагается. При необходимости страны ЕС могут ввести условие для лиц, переезжающих из "оранжевого" региона, пройти тест на COVID-19 до вылета или по прибытии.Обязательным карантин или анализ будет для тех, кто возвращается домой из "красной" и "серой" зон. От прямого запрета для туристов, прибывающих из этих двух зон, странам ЕС рекомендовано воздержаться.По мнению экспертов, российские туристы от введения общеевропейского "светофора" вряд ли выиграют, так как в этом случае подобная классификация в перспективе будет применена и к прибывающим из третьих стран (и из России в том числе).Внедрение системы "светофора" может затруднить создание двусторонних коридоров с РФ, например, таких, которые предложила Греция. Впрочем, наблюдатели полагают, что вряд ли все страны ЕС поддержат систему "светофора", так как у некоторых государств более жесткие критерии. Кроме того, в последние две недели в Европе увеличилось число случаев заражения COVID-19. Если 14 дней назад среднесуточный показатель заражения коронавирусом за две недели составлял 16 случаев на 100 тысяч населения, то сейчас он вырос до 46.
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
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коронавирус covid-19, ассоциация туроператоров россии (атор), еврокомиссия, евросоюз, греция, туризм, туристы, новости - туризм, европа

В Европе могут ввести "светофор" для въезда туристов

16:37 07.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках в зоне регистрации в аэропорту Брюсселя
Пассажиры в медицинских масках в зоне регистрации в аэропорту Брюсселя - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Страны Евросоюза могут принять общую систему "светофора" для облегчения поездок внутри сообщества, но российские туристы от этого не выиграют, сообщает АТОР.
Еврокомиссия предложила ввести единую систему ограничений для поездок внутри ЕС в условиях пандемии коронавируса. Как заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, "какофония национальных правил в ЕС стала чрезмерной обузой", препятствующей свободному передвижению внутри Европы.
ЕС предлагает решить эту проблему путем внедрения системы "светофора", где страны будут разделены на три основные группы по числу новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.
Зеленым цветом "раскрасят" территории, где число новых случаев на 100 тысяч населения за две недели будет меньше 25, а доля положительных тестов – ниже трех процентов. Оранжевым – регионы, где количество новых случаев менее 50, но доля положительных тестов более трех процентов, либо наоборот – новых случаев от 25 до 150, при доле положительных тестов ниже заявленной планки.
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Красным цветом обозначат страны, в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов выше трех процентов, либо количество новых случаев превышает 150 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.
Будет и "серая" зона: таким цветом будут отмечать территории, где провели менее 250 тестов на 100 тысяч населения, либо нет достаточно информации о количестве тестов и новых случаев.
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Никаких ограничений по въезду и перемещениям для путешественников из "зеленой" или "оранжевой" зон не предлагается. При необходимости страны ЕС могут ввести условие для лиц, переезжающих из "оранжевого" региона, пройти тест на COVID-19 до вылета или по прибытии.
Обязательным карантин или анализ будет для тех, кто возвращается домой из "красной" и "серой" зон. От прямого запрета для туристов, прибывающих из этих двух зон, странам ЕС рекомендовано воздержаться.
По мнению экспертов, российские туристы от введения общеевропейского "светофора" вряд ли выиграют, так как в этом случае подобная классификация в перспективе будет применена и к прибывающим из третьих стран (и из России в том числе).
Внедрение системы "светофора" может затруднить создание двусторонних коридоров с РФ, например, таких, которые предложила Греция.
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Впрочем, наблюдатели полагают, что вряд ли все страны ЕС поддержат систему "светофора", так как у некоторых государств более жесткие критерии.
Кроме того, в последние две недели в Европе увеличилось число случаев заражения COVID-19. Если 14 дней назад среднесуточный показатель заражения коронавирусом за две недели составлял 16 случаев на 100 тысяч населения, то сейчас он вырос до 46.
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