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Фурсенко назвал ЕГЭ оптимальным форматом экзамена
Единый госэкзамен на данный момент является оптимальным форматом проверки знаний, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:26
2020-09-07T13:26
андрей фурсенко
образование - общество
общество
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен - РИА Новости.</strong> Единый госэкзамен на данный момент является оптимальным форматом проверки знаний, считает помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Fursenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Фурсенко</a>."Это (ЕГЭ - ред.) способ проверки знаний. Причем не единственный, но на данный момент, наверное, оптимальный", - заявил Фурсенко во время прямого включения с участниками конкурса "Лидеры России".Он также напомнил, что в том ЕГЭ, который сейчас сдают школьники, практически нет тестов, "это вполне приличный письменный экзамен".По мнению Фурсенко, "натаскивать" детей на ЕГЭ, на тесты - неправильно и даже опасно.
https://ria.ru/20200825/ege-1576284997.html
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андрей фурсенко, образование - общество, общество

Фурсенко назвал ЕГЭ оптимальным форматом экзамена

13:26 07.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен - РИА Новости. Единый госэкзамен на данный момент является оптимальным форматом проверки знаний, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
"Это (ЕГЭ - ред.) способ проверки знаний. Причем не единственный, но на данный момент, наверное, оптимальный", - заявил Фурсенко во время прямого включения с участниками конкурса "Лидеры России".
Он также напомнил, что в том ЕГЭ, который сейчас сдают школьники, практически нет тестов, "это вполне приличный письменный экзамен".
По мнению Фурсенко, "натаскивать" детей на ЕГЭ, на тесты - неправильно и даже опасно.
Конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 13:59
ЕГЭ по истории и литературе изменят
000014
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Андрей ФурсенкоОбразование - ОбществоОбщество
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