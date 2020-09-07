https://ria.ru/20200907/ege-1576871967.html

Фурсенко назвал ЕГЭ оптимальным форматом экзамена

Единый госэкзамен на данный момент является оптимальным форматом проверки знаний, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:26

2020-09-07T13:26

2020-09-07T13:26

андрей фурсенко

образование - общество

общество

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен - РИА Новости.</strong> Единый госэкзамен на данный момент является оптимальным форматом проверки знаний, считает помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Fursenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Фурсенко</a>."Это (ЕГЭ - ред.) способ проверки знаний. Причем не единственный, но на данный момент, наверное, оптимальный", - заявил Фурсенко во время прямого включения с участниками конкурса "Лидеры России".Он также напомнил, что в том ЕГЭ, который сейчас сдают школьники, практически нет тестов, "это вполне приличный письменный экзамен".По мнению Фурсенко, "натаскивать" детей на ЕГЭ, на тесты - неправильно и даже опасно.

https://ria.ru/20200825/ege-1576284997.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей фурсенко, образование - общество, общество