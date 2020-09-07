https://ria.ru/20200907/ege-1576871967.html
Фурсенко назвал ЕГЭ оптимальным форматом экзамена
Единый госэкзамен на данный момент является оптимальным форматом проверки знаний, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:26
2020-09-07T13:26
2020-09-07T13:26
андрей фурсенко
образование - общество
общество
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен - РИА Новости.</strong> Единый госэкзамен на данный момент является оптимальным форматом проверки знаний, считает помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Fursenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Фурсенко</a>."Это (ЕГЭ - ред.) способ проверки знаний. Причем не единственный, но на данный момент, наверное, оптимальный", - заявил Фурсенко во время прямого включения с участниками конкурса "Лидеры России".Он также напомнил, что в том ЕГЭ, который сейчас сдают школьники, практически нет тестов, "это вполне приличный письменный экзамен".По мнению Фурсенко, "натаскивать" детей на ЕГЭ, на тесты - неправильно и даже опасно.
https://ria.ru/20200825/ege-1576284997.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей фурсенко, образование - общество, общество
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен - РИА Новости.
Единый госэкзамен на данный момент является оптимальным форматом проверки знаний, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко
.
"Это (ЕГЭ - ред.) способ проверки знаний. Причем не единственный, но на данный момент, наверное, оптимальный", - заявил Фурсенко во время прямого включения с участниками конкурса "Лидеры России".
Он также напомнил, что в том ЕГЭ, который сейчас сдают школьники, практически нет тестов, "это вполне приличный письменный экзамен".
По мнению Фурсенко, "натаскивать" детей на ЕГЭ, на тесты - неправильно и даже опасно.