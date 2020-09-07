https://ria.ru/20200907/efremov-1576899176.html

Пушков раскритиковал Охлобыстина за обращение к Путину

РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T19:37

2020-09-07T19:37

2020-09-07T20:53

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

алексей пушков

иван охлобыстин

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> заявил, что не считает уместным обращение <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Охлобыстина</a> к президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, в котором актер попросил "пощадить" своего коллегу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>. Об этом политик написал в <a href="https://t.me/alexey_pushkov/1149" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Парламентарий при этом указал на смертельный исход ДТП, по делу о котором Ефремов проходит обвиняемым. Сенатор напомнил, что, по прогнозам юристов, актера могут осудить на срок от шести до восьми лет в колонии общего режима.Ранее Иван Охлобыстин опубликовал во "ВКонтакте" обращение к Владимиру Путину. В нем он попросил помочь Михаилу Ефремову, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу о смертельном ДТП. Актер подчеркнул, что он не отрицает вины своего коллеги, но считает, что Ефремову "не выжить в тюрьме". Из-за этого Охлобыстин попросил президента "пощадить" артиста своим личным указом. Адвокат Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, комментируя обращение актера, отметил, что подать прошение о помиловании может только сам обвиняемый и исключительно после вынесения обвинительного приговора. И уже тогда друзья и близкие актера смогут поддержать документ подобными обращениями.Дело ЕфремоваМихаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.На прошлой неделе Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.

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https://ria.ru/20200906/efremov-1576838746.html

Козьма ПРУТКОВ. "Уверен, что общественное мнение было бы категорически против", - добавил он."- Общественное мнение и по реформе с пенсионным возрастом было "категорически против", ещё как "против", ещё как "категорически. И что? Да ничего. 70

Александр Аникин Если под обращением не подписался Лоза, то оно считается недействительным. 53

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, алексей пушков, иван охлобыстин, происшествия