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https://ria.ru/20200907/efremov-1576899176.html
Пушков раскритиковал Охлобыстина за обращение к Путину
РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T19:37
2020-09-07T20:53
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
алексей пушков
иван охлобыстин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> заявил, что не считает уместным обращение <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Охлобыстина</a> к президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, в котором актер попросил "пощадить" своего коллегу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>. Об этом политик написал в <a href="https://t.me/alexey_pushkov/1149" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Парламентарий при этом указал на смертельный исход ДТП, по делу о котором Ефремов проходит обвиняемым. Сенатор напомнил, что, по прогнозам юристов, актера могут осудить на срок от шести до восьми лет в колонии общего режима.Ранее Иван Охлобыстин опубликовал во "ВКонтакте" обращение к Владимиру Путину. В нем он попросил помочь Михаилу Ефремову, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу о смертельном ДТП. Актер подчеркнул, что он не отрицает вины своего коллеги, но считает, что Ефремову "не выжить в тюрьме". Из-за этого Охлобыстин попросил президента "пощадить" артиста своим личным указом. Адвокат Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, комментируя обращение актера, отметил, что подать прошение о помиловании может только сам обвиняемый и исключительно после вынесения обвинительного приговора. И уже тогда друзья и близкие актера смогут поддержать документ подобными обращениями.Дело ЕфремоваМихаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.На прошлой неделе Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.
https://ria.ru/20200907/sovet-1576884289.html
https://ria.ru/20200907/dobrovinskiy-1576853459.html
https://ria.ru/20200906/efremov-1576838746.html
"Уверен, что общественное мнение было бы категорически против", - добавил он."- Общественное мнение и по реформе с пенсионным возрастом было "категорически против", ещё как "против", ещё как "категорически. И что? Да ничего.
70
Если под обращением не подписался Лоза, то оно считается недействительным.
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, алексей пушков, иван охлобыстин, происшествия

Пушков раскритиковал Охлобыстина за обращение к Путину

19:37 07.09.2020 (обновлено: 20:53 07.09.2020)
41379
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что не считает уместным обращение Ивана Охлобыстина к президенту России Владимиру Путину, в котором актер попросил "пощадить" своего коллегу Михаила Ефремова. Об этом политик написал в Telegram.
Парламентарий при этом указал на смертельный исход ДТП, по делу о котором Ефремов проходит обвиняемым.

"Уверен, что общественное мнение было бы категорически против", — добавил он.

Сенатор напомнил, что, по прогнозам юристов, актера могут осудить на срок от шести до восьми лет в колонии общего режима.
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Ранее Иван Охлобыстин опубликовал во "ВКонтакте" обращение к Владимиру Путину. В нем он попросил помочь Михаилу Ефремову, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу о смертельном ДТП. Актер подчеркнул, что он не отрицает вины своего коллеги, но считает, что Ефремову "не выжить в тюрьме". Из-за этого Охлобыстин попросил президента "пощадить" артиста своим личным указом.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев, комментируя обращение актера, отметил, что подать прошение о помиловании может только сам обвиняемый и исключительно после вынесения обвинительного приговора. И уже тогда друзья и близкие актера смогут поддержать документ подобными обращениями.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Дело Ефремова

Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.
На прошлой неделе Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.
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Опубликовано содержание "шпаргалки" Ефремова в суде
4168621158
Обсудить 15
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовАлексей ПушковИван ОхлобыстинПроисшествия
Популярные комментарии
"Уверен, что общественное мнение было бы категорически против", - добавил он."- Общественное мнение и по реформе с пенсионным возрастом было "категорически против", ещё как "против", ещё как "категорически. И что? Да ничего.
7 сентября, 19:54
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
24201142
Если под обращением не подписался Лоза, то оно считается недействительным.
7 сентября, 19:41
Александр АникинАлександр Аникин
11331107
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