https://ria.ru/20200907/efremov-1576870442.html

Защита Ефремова рассказала, на какой приговор рассчитывает

Защита Михаила Ефремова не рассчитывает на условный срок по делу о смертельном ДТП и предполагает, что артисту назначат шесть-восемь лет колонии. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:04

2020-09-07T13:04

2020-09-07T13:07

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Защита <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> не рассчитывает на условный срок по делу о смертельном ДТП и предполагает, что артисту назначат шесть-восемь лет колонии."Нам ясно, что будет реальный срок. Мы это знали с первых дней... Я говорил [подзащитному], шесть-восемь лет спокойно получишь", - сказал адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Первого канала"</a>.Сам Ефремов в последнем слове в минувший четверг выразил мнение, что "десятку [лет колонии] точно дадут". Приговор Пресненский суд Москвы огласит во вторник, 8 сентября.Кроме того, Пашаев рассказал о другом уголовном деле, по которому могут привлечь его самого. По словам адвоката, предприниматель Анзор Псуноков утверждает, что три года назад передал ему 1,5 миллиона рублей, которые так и не получил обратно.Пашаев считает, что Псуноков оговорил его, поскольку сам адвокат написал заявление о мошенничестве на его жену. На прошлой неделе, по словам адвоката, в отделе полиции по Арбатскому району Москвы допросили свидетеля со стороны Псунокова – что именно он показал, не уточняется.Виновным себя защитник Ефремова, соответственно, не признает. По его утверждению, биллинги мобильного телефона свидетельствуют о том, что в момент предполагаемого преступления он был в другом месте.

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/efremov-1576845009.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия