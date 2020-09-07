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https://ria.ru/20200907/efremov-1576870442.html
Защита Ефремова рассказала, на какой приговор рассчитывает
Защита Михаила Ефремова не рассчитывает на условный срок по делу о смертельном ДТП и предполагает, что артисту назначат шесть-восемь лет колонии. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:04
2020-09-07T13:07
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Защита <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> не рассчитывает на условный срок по делу о смертельном ДТП и предполагает, что артисту назначат шесть-восемь лет колонии."Нам ясно, что будет реальный срок. Мы это знали с первых дней... Я говорил [подзащитному], шесть-восемь лет спокойно получишь", - сказал адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Первого канала"</a>.Сам Ефремов в последнем слове в минувший четверг выразил мнение, что "десятку [лет колонии] точно дадут". Приговор Пресненский суд Москвы огласит во вторник, 8 сентября.Кроме того, Пашаев рассказал о другом уголовном деле, по которому могут привлечь его самого. По словам адвоката, предприниматель Анзор Псуноков утверждает, что три года назад передал ему 1,5 миллиона рублей, которые так и не получил обратно.Пашаев считает, что Псуноков оговорил его, поскольку сам адвокат написал заявление о мошенничестве на его жену. На прошлой неделе, по словам адвоката, в отделе полиции по Арбатскому району Москвы допросили свидетеля со стороны Псунокова – что именно он показал, не уточняется.Виновным себя защитник Ефремова, соответственно, не признает. По его утверждению, биллинги мобильного телефона свидетельствуют о том, что в момент предполагаемого преступления он был в другом месте.
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/efremov-1576845009.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Защита Ефремова рассказала, на какой приговор рассчитывает

13:04 07.09.2020 (обновлено: 13:07 07.09.2020)
11297
© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского судаАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале Пресненского суда Москвы
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского суда
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Защита Михаила Ефремова не рассчитывает на условный срок по делу о смертельном ДТП и предполагает, что артисту назначат шесть-восемь лет колонии.
"Нам ясно, что будет реальный срок. Мы это знали с первых дней... Я говорил [подзащитному], шесть-восемь лет спокойно получишь", - сказал адвокат Эльман Пашаев в эфире "Первого канала".
Сам Ефремов в последнем слове в минувший четверг выразил мнение, что "десятку [лет колонии] точно дадут". Приговор Пресненский суд Москвы огласит во вторник, 8 сентября.
Кроме того, Пашаев рассказал о другом уголовном деле, по которому могут привлечь его самого. По словам адвоката, предприниматель Анзор Псуноков утверждает, что три года назад передал ему 1,5 миллиона рублей, которые так и не получил обратно.
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 18:17
"Намного лучше будет". Пашаев нашел плюс от истории с ДТП с Ефремовым
Пашаев считает, что Псуноков оговорил его, поскольку сам адвокат написал заявление о мошенничестве на его жену. На прошлой неделе, по словам адвоката, в отделе полиции по Арбатскому району Москвы допросили свидетеля со стороны Псунокова – что именно он показал, не уточняется.
Виновным себя защитник Ефремова, соответственно, не признает. По его утверждению, биллинги мобильного телефона свидетельствуют о том, что в момент предполагаемого преступления он был в другом месте.
31030317
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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