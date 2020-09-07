https://ria.ru/20200907/dtp-1576903465.html

В Орловской области в ДТП погиб ребенок и двое взрослых

Два легковых автомобиля попали в ДТП в Орловской области, в результате чего погибли три человека, в том числе ребенок, сообщил РИА Новости представитель УМВД по РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T22:15

2020-09-07T22:15

2020-09-07T22:15

орловская область

происшествия

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<strong>БРЯНСК, 7 сент - РИА Новости.</strong> Два легковых автомобиля попали в ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Orlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Орловской области</a>, в результате чего погибли три человека, в том числе ребенок, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.По предварительным данным, ДТП произошло в 19.45 мск понедельника."На 347 километре автодороги М2 Крым произошло ДТП с участием двух транспортных средств - KIA RIO и Toyota Camri. В результате погибло три человека, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит установить все обстоятельства происшедшего и точное число пострадавших.

https://ria.ru/20200907/dtp-1576854565.html

орловская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, происшествия