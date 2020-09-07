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https://ria.ru/20200907/dtp-1576903465.html
В Орловской области в ДТП погиб ребенок и двое взрослых
Два легковых автомобиля попали в ДТП в Орловской области, в результате чего погибли три человека, в том числе ребенок, сообщил РИА Новости представитель УМВД по РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T22:15
2020-09-07T22:15
орловская область
происшествия
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<strong>БРЯНСК, 7 сент - РИА Новости.</strong> Два легковых автомобиля попали в ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Orlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Орловской области</a>, в результате чего погибли три человека, в том числе ребенок, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.По предварительным данным, ДТП произошло в 19.45 мск понедельника."На 347 километре автодороги М2 Крым произошло ДТП с участием двух транспортных средств - KIA RIO и Toyota Camri. В результате погибло три человека, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит установить все обстоятельства происшедшего и точное число пострадавших.
https://ria.ru/20200907/dtp-1576854565.html
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орловская область, происшествия

В Орловской области в ДТП погиб ребенок и двое взрослых

22:15 07.09.2020
894
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
БРЯНСК, 7 сент - РИА Новости. Два легковых автомобиля попали в ДТП в Орловской области, в результате чего погибли три человека, в том числе ребенок, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
По предварительным данным, ДТП произошло в 19.45 мск понедельника.
"На 347 километре автодороги М2 Крым произошло ДТП с участием двух транспортных средств - KIA RIO и Toyota Camri. В результате погибло три человека, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит установить все обстоятельства происшедшего и точное число пострадавших.
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 07:46
В Ингушетии один человек погиб в ДТП с четырьмя машинами
1101602
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