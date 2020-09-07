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В Ингушетии один человек погиб в ДТП с четырьмя машинами
Один человек погиб, четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в Ингушетии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T07:46
2020-09-07T07:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб, четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija/" target="_blank">Ингушетии</a>, сообщает ГУ МЧС по региону.Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
https://ria.ru/20200906/dtp-1576842413.html
республика ингушетия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии один человек погиб в ДТП с четырьмя машинами

07:46 07.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 7 сен - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в Ингушетии, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В 23.50 воскресенья поступило сообщение от диспетчера города Назрани о том, что на автодороге "Кавказ" в районе села Гази-Юрт произошло столкновение с участием четырех автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек, один из них погиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 16:10
В Краснодарском крае в ДТП погибли четыре человека
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ИнгушетияПроисшествия
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