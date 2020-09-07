https://ria.ru/20200907/dtp-1576854565.html

В Ингушетии один человек погиб в ДТП с четырьмя машинами

Один человек погиб, четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в Ингушетии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T07:46

2020-09-07T07:46

2020-09-07T07:46

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика ингушетия

происшествия

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<strong>ПЯТИГОРСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб, четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija/" target="_blank">Ингушетии</a>, сообщает ГУ МЧС по региону.Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

https://ria.ru/20200906/dtp-1576842413.html

республика ингушетия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, происшествия