https://ria.ru/20200907/dtp-1576854565.html
В Ингушетии один человек погиб в ДТП с четырьмя машинами
Один человек погиб, четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в Ингушетии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T07:46
2020-09-07T07:46
2020-09-07T07:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f8a0f6973143e614dd1693662fa87f02.jpg
<strong>ПЯТИГОРСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб, четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija/" target="_blank">Ингушетии</a>, сообщает ГУ МЧС по региону.Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
https://ria.ru/20200906/dtp-1576842413.html
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_294:0:3023:2047_1400x0_80_0_0_b69a9951fc67b61fe8f4cffac7344cb2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, происшествия