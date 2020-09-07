https://ria.ru/20200907/donbass-1576868022.html
В Кремле обеспокоены напряженной ситуацией в Донбассе
В Кремле обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, настаивают на прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:29
2020-09-07T12:29
2020-09-07T12:29
ситуация в днр и лнр
донбасс
дмитрий песков
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, настаивают на прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как стороны посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла", - сказал Песков журналистам.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200906/donbass-1576851669.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, дмитрий песков, в мире
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
В Кремле обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения в Донбассе
, настаивают на прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как стороны посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла", - сказал Песков журналистам.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.