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"Ошеломительный уровень лицемерия". Кто обвинил Киев во лжи
Член украинской делегации на переговорах по Донбассу, бывший премьер Витольд Фокин предложил придать региону особый статус, провести там выборы и объявить... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T08:00
2020-09-07T08:00
игорь золотарев
андрей золотарев
европейская солидарность
донецкая народная республика
петр порошенко
верховная рада украины
москва
минск
мнение - авторы
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. </strong>Член украинской делегации на переговорах по Донбассу, бывший премьер Витольд Фокин предложил придать региону особый статус, провести там выборы и объявить амнистию. После этого на него обрушилась волна обвинений от националистов, он пополнил список сайта "Миротворец" как "провокатор", его вызвали на ковер в Раду. В Офисе президента Украины дистанцировались от своего представителя. Почему Фокин разозлил столько политиков в Киеве — разбиралось РИА Новости. Не отражает официальной позиции"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса", — заявил Фокин. Однако, добавил он, для этого не стоит менять украинскую Конституцию, как того требуют Минские соглашения. Достаточно голосования в Раде. "Патриотическая" общественность пришла в ярость. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов потребовал отозвать Фокина, а также главу делегации Леонида Кравчука и возбудить против них уголовные дела. Иначе "это будет означать, что они озвучивают согласованные положения "зеленой власти". На отзыве Фокина настаивает и партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность". Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал выступление Фокина провокационным. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поспешил откреститься от всего этого. "Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю", — написал он в соцсети. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также счел своим долгом сообщить, что точка зрения бывшего премьера "не отражает официальной позиции украинской делегации". Фокин такой реакцией был доволен. "Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся сделать. Я имею в виду — мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", — уточнил он. Кому мешают Минские соглашенияВ начале сентября Офис президента Украины утверждал, что Трехсторонняя контактная группа, состоящая из представителей Киева, Москвы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласовала рамочное решение о противоминной деятельности. Кроме того, в Киеве якобы определили очередные участки разведения сил и средств. В Донецке это опровергли. "Офис президента Украины продемонстрировал просто ошеломительный уровень лицемерия и полной оторванности от действительности, — сказала представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в ТКГ Наталья Никонорова. — Никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании Контактной группы достигнуто не было".Киев уже несколько лет игнорирует и базовые пункты "Минска", пытаясь при этом переложить ответственность на Москву. "Российская сторона вообще отказывается что-либо обсуждать до тех пор, пока украинский парламент не отменит свое постановление о проведении очередных местных выборов", — писал в соцсети представитель Украины Денис Казанский.Постановление, которое он упоминает, Верховная рада приняла в июле. Депутаты проголосовали за проведение местных выборов на всей территории Украины, за исключением отдельных районов Донбасса. Там волеизъявление возможно только "при восстановлении полного контроля Украины над государственной границей, конституционного строя и правопорядка". По сути, это отказ от Минских соглашений, по которым Киев получит контроль над границей лишь после выборов в Донбассе. Более того — Центральная избирательная комиссия Украины заодно отменила выборы и в подконтрольных Киеву районах Донбасса. Хотя в прошлом году там голосовали и за президента, и за парламент. В ЦИК сослались на военно-гражданские администрации, указывающие на то, что в местности, близкой к линии разграничения, небезопасно. Это возмутило фракцию "Оппозиционная платформа — за жизнь". В начале сентября, на фоне скандальных переговоров в ТКГ, депутаты в зале заседаний потребовали вернуть полумиллиону жителей Донбасса право голоса. "Как у любого преступления, у него есть заказчики и есть исполнители, — отметил сопредседатель фракции Юрий Бойко. — Заказчики этого преступления — Офис президента или администрация президента — называйте как хотите". Бойко уверен, что действующая власть попросту боится потерпеть поражение. Неудивительно, что слова Фокина о необходимости дать региону особый статус и провести там выборы прозвучали как вызов.    Неприятный сюрприз для КиеваГлава Офиса президента не просто отмежевался от бывшего премьера, он его, по сути, осудил, обращает внимание директор Украинского института политики Руслан Бортник. "Высказывания Фокина вообще стали неприятным сюрпризом для переговорщиков со стороны украинской власти и окружения президента", — полагает собеседник агентства. Новая модель компромисса, предложенная Фокиным, на самом деле выгодна Киеву, поскольку предусматривает отказ от закрепления в Конституции положений об особом статусе региона. "Его позиция отвечает интересам тех, кто по-настоящему желает завершения конфликта и реинтеграции региона в состав Украины, — подчеркивает Бортник. — Но сформированной группе переговорщиков нужно другое. В мире они, судя по их действиям, никак не заинтересованы". Украинский политтехнолог Андрей Золотарев считает, что Фокин и Кравчук не будут открыто саботировать переговорный процесс. "Но и на серьезные подвижки не пойдут. Квинтэссенцию украинской позиции сформулировал Алексей Резников (вице-премьер. — Прим. ред): Киев не может отказаться от Минских соглашений и не в состоянии их выполнить. Зеленский это разделяет. Но он не признается, что зашел в тупик, ведь это означало бы дефолт по одному из ключевых пунктов его программы — миру в Донбассе", — объясняет эксперт. Задача Кравчука на переговорах, по мнению Золотарева, — максимально отодвинуть неприятный момент этого признания. Партии президента надо дойти до выборов, не выдавая "секрета" — того, что в Киеве и не собирались выполнять требования "Минска". Демарш Фокина может стоить ему места в делегации, как это произошло с приятелем Зеленского Сергеем Сивохо. После заявлений о намерении принести мир в Донбасс на него напали националисты, и президент отозвал своего представителя. В конце концов Сивохо вывели из переговорного процесса. Бывшего премьера, похоже, ждет та же участь.
ЛДНР в состав РФ! А чубатые пусть там с ума сходят.
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игорь золотарев, андрей золотарев, европейская солидарность, донецкая народная республика, петр порошенко, верховная рада украины, москва, минск, мнение - авторы, в мире

"Ошеломительный уровень лицемерия". Кто обвинил Киев во лжи

08:00 07.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша защитников Украины" во время акции в рамках празднования Дня независимости страны в Киеве
Участники Марша защитников Украины во время акции в рамках празднования Дня независимости страны в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. Член украинской делегации на переговорах по Донбассу, бывший премьер Витольд Фокин предложил придать региону особый статус, провести там выборы и объявить амнистию. После этого на него обрушилась волна обвинений от националистов, он пополнил список сайта "Миротворец" как "провокатор", его вызвали на ковер в Раду. В Офисе президента Украины дистанцировались от своего представителя. Почему Фокин разозлил столько политиков в Киеве — разбиралось РИА Новости.

Не отражает официальной позиции

"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса", — заявил Фокин. Однако, добавил он, для этого не стоит менять украинскую Конституцию, как того требуют Минские соглашения. Достаточно голосования в Раде.
"Патриотическая" общественность пришла в ярость. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов потребовал отозвать Фокина, а также главу делегации Леонида Кравчука и возбудить против них уголовные дела. Иначе "это будет означать, что они озвучивают согласованные положения "зеленой власти". На отзыве Фокина настаивает и партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал выступление Фокина провокационным. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поспешил откреститься от всего этого. "Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю", — написал он в соцсети. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также счел своим долгом сообщить, что точка зрения бывшего премьера "не отражает официальной позиции украинской делегации".
CC BY-SA 3.0 / Anatoliy Pashko / Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Anatoliy Pashko /
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин
Фокин такой реакцией был доволен. "Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся сделать. Я имею в виду — мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", — уточнил он.

Кому мешают Минские соглашения

В начале сентября Офис президента Украины утверждал, что Трехсторонняя контактная группа, состоящая из представителей Киева, Москвы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласовала рамочное решение о противоминной деятельности. Кроме того, в Киеве якобы определили очередные участки разведения сил и средств.
В Донецке это опровергли. "Офис президента Украины продемонстрировал просто ошеломительный уровень лицемерия и полной оторванности от действительности, — сказала представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в ТКГ Наталья Никонорова. — Никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании Контактной группы достигнуто не было".
Киев уже несколько лет игнорирует и базовые пункты "Минска", пытаясь при этом переложить ответственность на Москву. "Российская сторона вообще отказывается что-либо обсуждать до тех пор, пока украинский парламент не отменит свое постановление о проведении очередных местных выборов", — писал в соцсети представитель Украины Денис Казанский.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Первый президент Украины Леонид Кравчук
Постановление, которое он упоминает, Верховная рада приняла в июле. Депутаты проголосовали за проведение местных выборов на всей территории Украины, за исключением отдельных районов Донбасса. Там волеизъявление возможно только "при восстановлении полного контроля Украины над государственной границей, конституционного строя и правопорядка". По сути, это отказ от Минских соглашений, по которым Киев получит контроль над границей лишь после выборов в Донбассе.
Более того — Центральная избирательная комиссия Украины заодно отменила выборы и в подконтрольных Киеву районах Донбасса. Хотя в прошлом году там голосовали и за президента, и за парламент. В ЦИК сослались на военно-гражданские администрации, указывающие на то, что в местности, близкой к линии разграничения, небезопасно.
Это возмутило фракцию "Оппозиционная платформа — за жизнь". В начале сентября, на фоне скандальных переговоров в ТКГ, депутаты в зале заседаний потребовали вернуть полумиллиону жителей Донбасса право голоса. "Как у любого преступления, у него есть заказчики и есть исполнители, — отметил сопредседатель фракции Юрий Бойко. — Заказчики этого преступления — Офис президента или администрация президента — называйте как хотите". Бойко уверен, что действующая власть попросту боится потерпеть поражение.
Неудивительно, что слова Фокина о необходимости дать региону особый статус и провести там выборы прозвучали как вызов.   

Неприятный сюрприз для Киева

Глава Офиса президента не просто отмежевался от бывшего премьера, он его, по сути, осудил, обращает внимание директор Украинского института политики Руслан Бортник. "Высказывания Фокина вообще стали неприятным сюрпризом для переговорщиков со стороны украинской власти и окружения президента", — полагает собеседник агентства.
Новая модель компромисса, предложенная Фокиным, на самом деле выгодна Киеву, поскольку предусматривает отказ от закрепления в Конституции положений об особом статусе региона. "Его позиция отвечает интересам тех, кто по-настоящему желает завершения конфликта и реинтеграции региона в состав Украины, — подчеркивает Бортник. — Но сформированной группе переговорщиков нужно другое. В мире они, судя по их действиям, никак не заинтересованы".
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев считает, что Фокин и Кравчук не будут открыто саботировать переговорный процесс. "Но и на серьезные подвижки не пойдут. Квинтэссенцию украинской позиции сформулировал Алексей Резников (вице-премьер. — Прим. ред): Киев не может отказаться от Минских соглашений и не в состоянии их выполнить. Зеленский это разделяет. Но он не признается, что зашел в тупик, ведь это означало бы дефолт по одному из ключевых пунктов его программы — миру в Донбассе", — объясняет эксперт.
Задача Кравчука на переговорах, по мнению Золотарева, — максимально отодвинуть неприятный момент этого признания. Партии президента надо дойти до выборов, не выдавая "секрета" — того, что в Киеве и не собирались выполнять требования "Минска".
Демарш Фокина может стоить ему места в делегации, как это произошло с приятелем Зеленского Сергеем Сивохо. После заявлений о намерении принести мир в Донбасс на него напали националисты, и президент отозвал своего представителя. В конце концов Сивохо вывели из переговорного процесса. Бывшего премьера, похоже, ждет та же участь.
912641024
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Игорь ЗолотаревАндрей ЗолотаревЕвропейская солидарностьДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныМоскваМинскМнение - АвторыВ мире
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ЛДНР в состав РФ! А чубатые пусть там с ума сходят.
7 сентября, 08:15
Степан КрасновСтепан Краснов
1300000
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