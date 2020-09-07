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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200907/dollar-1576870394.html
Курс доллара поднялся выше 76 рублей
Курс доллара усилил рост и вырос до 76 рублей, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:03
2020-09-08T00:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Курс доллара усилил рост и вырос до 76 рублей, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 13:10 мск рос на 73 копейки, до 76,16 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. Ранее в понедельник доллар поднимался до 76,17 рубля (максимум с апреля).
https://ria.ru/20200904/neft-1576782824.html
Наша экономика во всей красе, просто позорище
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7
россия
РИА Новости
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Новости
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60
россия, экономика

Курс доллара поднялся выше 76 рублей

13:03 07.09.2020 (обновлено: 00:00 08.09.2020)
8627
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Курс доллара усилил рост и вырос до 76 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13:10 мск рос на 73 копейки, до 76,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар поднимался до 76,17 рубля (максимум с апреля).
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Обсудить 7
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЭкономика
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Наша экономика во всей красе, просто позорище
7 сентября, 13:12
ВВВячеслав Володько
2300601
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