https://ria.ru/20200907/dollar-1576870394.html
Курс доллара поднялся выше 76 рублей
Курс доллара усилил рост и вырос до 76 рублей, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:03
2020-09-07T13:03
2020-09-08T00:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Курс доллара усилил рост и вырос до 76 рублей, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 13:10 мск рос на 73 копейки, до 76,16 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. Ранее в понедельник доллар поднимался до 76,17 рубля (максимум с апреля).
https://ria.ru/20200904/neft-1576782824.html
Вячеслав Володько
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика