https://ria.ru/20200907/dollar-1576870394.html

Курс доллара поднялся выше 76 рублей

Курс доллара усилил рост и вырос до 76 рублей, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:03

2020-09-07T13:03

2020-09-08T00:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Курс доллара усилил рост и вырос до 76 рублей, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 13:10 мск рос на 73 копейки, до 76,16 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. Ранее в понедельник доллар поднимался до 76,17 рубля (максимум с апреля).

https://ria.ru/20200904/neft-1576782824.html

Вячеслав Володько Наша экономика во всей красе, просто позорище 30

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика