https://ria.ru/20200907/dokhody-1576852452.html

Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минфин, Минэкономразвития и Федеральное казначейство, все три ведомства перевыполнили план по... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T00:30

2020-09-07T00:30

2020-09-07T00:30

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральное казначейство (казначейство россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF" target="_blank">Счетная палата</a> проверила, как в 2019 году исполняли бюджет <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank">Минфин</a>, <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehkonomicheskogo_razvitija_RF/" target="_blank">Минэкономразвития</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Federalnoe_kaznachejjstvo_RF/" target="_blank">Федеральное казначейство</a>, все три ведомства перевыполнили план по доходам, говорится в сообщении контрольного ведомства.Минфин перевыполнил план по доходам на 11,4% (393,4 миллиарда рублей). Причем министерство в утвержденном перечне не указало семь источников доходов, что не соответствует установленным правилам, указывает Счетная палата.Доходы Казначейства превысили прогноз на 5,8% и составили 273,2 миллиарда рублей. "Основным источником поступлений (66,4%) стали доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния", - поясняется в сообщении.Счетная палата полагает, что причиной такого скачка доходов у проверенных объектов стало недостаточно качественное планирование.Расходы, напротив, ведомства исполнили не в полном объеме. Так, кассовые расходы Минэкономразвития составили 89,5% сводной бюджетной росписи или 210,5 миллиарда рублей. В Минфине объем невыполненных расходов составил 5,9% сводной бюджетной росписи или 344 миллиарда рублей.Чуть лучший результат показало Казначейство - не исполнены 4%, что составляет 1,9 миллиарда рублей. Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений (1,3 миллиарда) пришелся на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

https://ria.ru/20200831/natsproekt-1576503105.html

https://ria.ru/20200827/gosuchastie-1576366103.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральное казначейство (казначейство россии), экономика