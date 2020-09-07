https://ria.ru/20200907/dobrovinskiy-1576853459.html

Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова

Представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский негативно оценил разговоры о наказании, которое... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T02:13

2020-09-07T02:13

2020-09-07T09:43

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

россия

александр добровинский

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> негативно оценил разговоры о наказании, которое может ждать артиста. Ранее сам Ефремов предположил, что суд приговорит его к восьми годам колонии. Адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, в свою очередь, заявил, что приговор будет более мягким — пять или шесть лет.Добровинский отметил, что считает целесообразным дождаться судебного заседания и не делать преждевременных прогнозов.Смертельное ДТПЕфремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Впоследствии он скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также трехлетнего запрета на вождение автомобиля. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Решение огласят 8 сентября.

https://ria.ru/20200905/efremov-1576807124.html

https://ria.ru/20200906/solovev-1576834771.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия