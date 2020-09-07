Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:13 07.09.2020 (обновлено: 09:43 07.09.2020)
26337
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский негативно оценил разговоры о наказании, которое может ждать артиста.
Ранее сам Ефремов предположил, что суд приговорит его к восьми годам колонии. Адвокат актера Эльман Пашаев, в свою очередь, заявил, что приговор будет более мягким — пять или шесть лет.
5 сентября, 01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Добровинский отметил, что считает целесообразным дождаться судебного заседания и не делать преждевременных прогнозов.
"Вы знаете, я никогда не занимался гаданием. Я очень далек от того, чтобы, не имея никаких оснований, о чем-то судить. До вторника осталось полтора суток, если считать. Для чего нам сегодня говорить, что будет? Давайте дождемся вторника и все услышим. Я очень отрицательно отношусь к высасыванию из пальца любых моментов, для чего это — я не понимаю", — сказал адвокат радиостанции "Говорит Москва".
Смертельное ДТП
Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Впоследствии он скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.
В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также трехлетнего запрета на вождение автомобиля. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Решение огласят 8 сентября.