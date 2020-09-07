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https://ria.ru/20200907/dobrovinskiy-1576853459.html
Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
Представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский негативно оценил разговоры о наказании, которое... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T02:13
2020-09-07T09:43
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> негативно оценил разговоры о наказании, которое может ждать артиста. Ранее сам Ефремов предположил, что суд приговорит его к восьми годам колонии. Адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, в свою очередь, заявил, что приговор будет более мягким — пять или шесть лет.Добровинский отметил, что считает целесообразным дождаться судебного заседания и не делать преждевременных прогнозов.Смертельное ДТПЕфремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Впоследствии он скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также трехлетнего запрета на вождение автомобиля. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Решение огласят 8 сентября.
https://ria.ru/20200905/efremov-1576807124.html
https://ria.ru/20200906/solovev-1576834771.html
Сколько ни дадут - будет прецедент, когда светлоликого патриция и светоча либерализмы посадили на реальный срок за смерть холопа..
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова

02:13 07.09.2020 (обновлено: 09:43 07.09.2020)
26337
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский негативно оценил разговоры о наказании, которое может ждать артиста.
Ранее сам Ефремов предположил, что суд приговорит его к восьми годам колонии. Адвокат актера Эльман Пашаев, в свою очередь, заявил, что приговор будет более мягким — пять или шесть лет.
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 01:37
Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Добровинский отметил, что считает целесообразным дождаться судебного заседания и не делать преждевременных прогнозов.

"Вы знаете, я никогда не занимался гаданием. Я очень далек от того, чтобы, не имея никаких оснований, о чем-то судить. До вторника осталось полтора суток, если считать. Для чего нам сегодня говорить, что будет? Давайте дождемся вторника и все услышим. Я очень отрицательно отношусь к высасыванию из пальца любых моментов, для чего это — я не понимаю", — сказал адвокат радиостанции "Говорит Москва".

Смертельное ДТП

Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Впоследствии он скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.
В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также трехлетнего запрета на вождение автомобиля. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Решение огласят 8 сентября.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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Обсудить 8
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Сколько ни дадут - будет прецедент, когда светлоликого патриция и светоча либерализмы посадили на реальный срок за смерть холопа..
7 сентября, 07:20
Анатолий СадовскийАнатолий Садовский
1100000
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