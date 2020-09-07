Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200907/coppola-1576728358.html
Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
Фрэнсис Форд Коппола объявил, что работает над новой версией "Крестного отца 3", которая, по его мнению, станет "более подходящим завершением" трилогии,... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T02:07
2020-09-07T09:41
культура
кино и сериалы
новости культуры
фрэнсис форд коппола
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/61776/93/617769350_0:0:3568:2008_1400x0_80_0_0_44b9dd727ce97b75b965f620ea844c6b.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Фрэнсис Форд Коппола объявил, что работает над новой версией "Крестного отца 3", которая, по его мнению, станет "более подходящим завершением" трилогии, сообщает <a href="https://deadline.com/" target="_blank">Deadline</a>. Картина будет называться "Крестный отец Марио Пьюзо. Кода: Смерть Майкла Корлеоне".Сам Коппола, который давно хотел переделать третью часть, пояснил, что такой вариант ему больше нравится и он больше соответствует их с Марио Пьюзо видению. "Крестный отец 3" вышел в 1990 году еще при жизни писателя и создавался по его сценарию.Третья часть получила сдержанные отзывы зрителей и критиков, в отличие от первых двух, которые считаются одними из лучших фильмов американского кинематографа. Тем не менее, она получила семь номинаций на "Оскар", в том числе в категориях "лучший фильм" и "лучший режиссер".Предполагается, что новый "Крестный отец 3" выйдет в ограниченном прокате в декабре, к 30-летию со дня выхода предыдущей версии, , а затем появится на цифровых платформах.
https://ria.ru/20200820/kino-1576029550.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/61776/93/617769350_182:0:3174:2244_1400x0_80_0_0_2e5d10f84985e5c0cce8087e52545b0f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, фрэнсис форд коппола

Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"

02:07 07.09.2020 (обновлено: 09:41 07.09.2020)
4345
© РИА Новости / Владимир АстапковичРежиссер Френсис Форд Коппола во время фотоколла в отеле "Рэдиссон Роял".
Режиссер Френсис Форд Коппола во время фотоколла в отеле Рэдиссон Роял. - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Фрэнсис Форд Коппола объявил, что работает над новой версией "Крестного отца 3", которая, по его мнению, станет "более подходящим завершением" трилогии, сообщает Deadline.
Картина будет называться "Крестный отец Марио Пьюзо. Кода: Смерть Майкла Корлеоне".
Сам Коппола, который давно хотел переделать третью часть, пояснил, что такой вариант ему больше нравится и он больше соответствует их с Марио Пьюзо видению. "Крестный отец 3" вышел в 1990 году еще при жизни писателя и создавался по его сценарию.
"Для этой версии финала я сделал новые начало и конец, переставил местами некоторые сцены, кадры и треки. С такими изменениями и после реставрации видео и звука эта версия мне кажется оптимальной концовкой для "Крестного отца" и "Крестного отца 2", — уточнил он, выразив благодарность студии Paramount, которая дала ему возможность перевыпустить фильм.
Третья часть получила сдержанные отзывы зрителей и критиков, в отличие от первых двух, которые считаются одними из лучших фильмов американского кинематографа. Тем не менее, она получила семь номинаций на "Оскар", в том числе в категориях "лучший фильм" и "лучший режиссер".
Предполагается, что новый "Крестный отец 3" выйдет в ограниченном прокате в декабре, к 30-летию со дня выхода предыдущей версии, , а затем появится на цифровых платформах.
Кадр из фильма На грани - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 17:59Культура
Вышел трейлер нового фильма Софии Копполы с Биллом Мюрреем
48180128
КультураКино и сериалыНовости культурыФрэнсис Форд Коппола
Рекомендуем
Гарик Харламов
Помощник Харламова ответил на сообщения о заражении артиста коронавирусом
E-mail
Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
Ученый работает с микроскопом
Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
Актер Михаил Ефремов
Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
Сотрудник Гидрометцентра России
Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
Крым
В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах
Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
Российские рубли
Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы
Место пожара в жилой доме в Зеленограде
В Москве три человека погибли при пожаре в квартире
Здание Счетной палаты России на Зубовской улице в Москве
Счетная палата выявила финансовые нарушения у казначейства
Пекин
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Российские рубли
Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал о похолодании в России
Квартира
Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Почти две тысячи человек остаются без света из-за тайфуна в Приморье
11:20Правозащитница заявила, что в СИЗО Сафронов похудел на восемь килограммов
11:12Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
11:08Москалькова рассказала об основных жалобах российских студентов
11:08Москвичей предупредили о ветреной и дождливой погоде
11:06Мишустин считает, что для достижения успеха не обязательно ехать в Москву
11:01В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы
11:00Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине
10:58Мишустин назвал правительство форматом социального лифта
10:57Мишустин рассказал, как должны работать социальные лифты
10:57Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь
10:52Рубль снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти
10:51Мишустин назвал Путина своим наставником
10:50СР предложила повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей
10:48МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
10:46В Charite заявили, что новой информации о состоянии Навального нет
10:43Минэкономразвития оценило проект переброски воды к Севастополю из Крыма
10:43В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали 633 человека
10:42Мишустин назвал главный приоритет, необходимый для развития страны
10:42На этой неделе Apple сообщит о дате презентации iPhone 12
Лента новостейМолния