https://ria.ru/20200907/coppola-1576728358.html

Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"

Фрэнсис Форд Коппола объявил, что работает над новой версией "Крестного отца 3", которая, по его мнению, станет "более подходящим завершением" трилогии,... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T02:07

2020-09-07T02:07

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фрэнсис форд коппола

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<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Фрэнсис Форд Коппола объявил, что работает над новой версией "Крестного отца 3", которая, по его мнению, станет "более подходящим завершением" трилогии, сообщает <a href="https://deadline.com/" target="_blank">Deadline</a>. Картина будет называться "Крестный отец Марио Пьюзо. Кода: Смерть Майкла Корлеоне".Сам Коппола, который давно хотел переделать третью часть, пояснил, что такой вариант ему больше нравится и он больше соответствует их с Марио Пьюзо видению. "Крестный отец 3" вышел в 1990 году еще при жизни писателя и создавался по его сценарию.Третья часть получила сдержанные отзывы зрителей и критиков, в отличие от первых двух, которые считаются одними из лучших фильмов американского кинематографа. Тем не менее, она получила семь номинаций на "Оскар", в том числе в категориях "лучший фильм" и "лучший режиссер".Предполагается, что новый "Крестный отец 3" выйдет в ограниченном прокате в декабре, к 30-летию со дня выхода предыдущей версии, , а затем появится на цифровых платформах.

https://ria.ru/20200820/kino-1576029550.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, фрэнсис форд коппола