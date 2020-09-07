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В подмосковном лесу нашли человеческий череп
Подмосковные следователи начали проверку после того, как грибники в лесу в Лосино-Петровске нашли череп человека, сообщила пресс-служба ГСУСК по области. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:34
2020-09-07T11:34
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
щелково
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Подмосковные следователи начали проверку после того, как грибники в лесу в Лосино-Петровске нашли череп человека, сообщила пресс-служба ГСУСК по области.Согласно данным следователей, череп человека грибники нашли в воскресенье, 6 сентября, в лесу около деревни Мизиново."По данному факту следственным отделом по городу <a href="http://ria.ru/location_SHHelkovo/" target="_blank" data-auto="true">Щелково</a> ГСУ СК России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> организованно проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20200306/1568233823.html
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московская область (подмосковье)
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), щелково, происшествия

В подмосковном лесу нашли человеческий череп

11:34 07.09.2020
1766
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после того, как грибники в лесу в Лосино-Петровске нашли череп человека, сообщила пресс-служба ГСУСК по области.
Согласно данным следователей, череп человека грибники нашли в воскресенье, 6 сентября, в лесу около деревни Мизиново.
"По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области организованно проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.03.2020
6 марта, 10:56
В Подмосковье нашли скелет мужчины, умершего около двух лет назад
237903
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ЩелковоПроисшествия
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