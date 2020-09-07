https://ria.ru/20200907/cherep-1576863976.html

В подмосковном лесу нашли человеческий череп

Подмосковные следователи начали проверку после того, как грибники в лесу в Лосино-Петровске нашли череп человека, сообщила пресс-служба ГСУСК по области. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:34

2020-09-07T11:34

2020-09-07T11:34

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

щелково

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Подмосковные следователи начали проверку после того, как грибники в лесу в Лосино-Петровске нашли череп человека, сообщила пресс-служба ГСУСК по области.Согласно данным следователей, череп человека грибники нашли в воскресенье, 6 сентября, в лесу около деревни Мизиново."По данному факту следственным отделом по городу <a href="http://ria.ru/location_SHHelkovo/" target="_blank" data-auto="true">Щелково</a> ГСУ СК России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> организованно проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20200306/1568233823.html

1

московская область (подмосковье)

щелково

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), щелково, происшествия