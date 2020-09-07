https://ria.ru/20200907/byudzhet-1576852735.html

СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета

Счетная палата обнаружила ряд проблем с прогнозированием доходов российского бюджета, следует из отчета контрольного ведомства. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T01:00

2020-09-07T01:00

2020-09-07T01:00

россия

счетная палата рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетная палата</a> обнаружила ряд проблем с прогнозированием доходов российского бюджета, следует из отчета контрольного ведомства.В то же время в бюджет не поступило 15 видов доходов, учтенных в прогнозе, на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. "В основном по 11 видам (подвидам) безвозмездных поступлений, на общую сумму 745,9 млн рублей, а также доходам от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в федеральной собственности, в части реализации основных средств - 669,9 млн рублей)", - добавляется в отчете.Счетная палата также указывает на существенные отрицательные и положительные отклонения поступлений от прогнозных показателей по 35 из 85 главных администраторов доходов федерального бюджета."От недоисполнения на 88,3% (Минкавказ, что связано с недопоступлением доходов федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет) ... до перевыполнения в 4 раза (Минвостокразвития, в основном за счет поступлений доходов федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет)", - говорится в документе.Кроме того, контрольное ведомство сообщает, что в составе материалов к проекту закона "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" не были представлены расчеты по 24 видам доходов, прогноз поступления по которым на 2019 год составлял 679,8 миллиарда рублей, или 3,4% всей прогнозируемой суммы доходов.Около 87% из них составлял прогноз поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, в сумме 588,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200827/gosuchastie-1576366103.html

https://ria.ru/20200825/pensii-1576267366.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, счетная палата рф, экономика