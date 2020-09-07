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СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
Счетная палата обнаружила ряд проблем с прогнозированием доходов российского бюджета, следует из отчета контрольного ведомства. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T01:00
2020-09-07T01:00
россия
счетная палата рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетная палата</a> обнаружила ряд проблем с прогнозированием доходов российского бюджета, следует из отчета контрольного ведомства.В то же время в бюджет не поступило 15 видов доходов, учтенных в прогнозе, на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. "В основном по 11 видам (подвидам) безвозмездных поступлений, на общую сумму 745,9 млн рублей, а также доходам от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в федеральной собственности, в части реализации основных средств - 669,9 млн рублей)", - добавляется в отчете.Счетная палата также указывает на существенные отрицательные и положительные отклонения поступлений от прогнозных показателей по 35 из 85 главных администраторов доходов федерального бюджета."От недоисполнения на 88,3% (Минкавказ, что связано с недопоступлением доходов федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет) ... до перевыполнения в 4 раза (Минвостокразвития, в основном за счет поступлений доходов федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет)", - говорится в документе.Кроме того, контрольное ведомство сообщает, что в составе материалов к проекту закона "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" не были представлены расчеты по 24 видам доходов, прогноз поступления по которым на 2019 год составлял 679,8 миллиарда рублей, или 3,4% всей прогнозируемой суммы доходов.Около 87% из них составлял прогноз поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, в сумме 588,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200827/gosuchastie-1576366103.html
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россия, счетная палата рф, экономика

СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета

01:00 07.09.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Счетная палата обнаружила ряд проблем с прогнозированием доходов российского бюджета, следует из отчета контрольного ведомства.
"В федеральный бюджет (за исключением доходов, полученных за рубежом) в 2019 году поступило 52 вида (подвида) доходов, не учтенных в прогнозе параметров Федерального закона № 459-ФЗ (с изменениями), на общую сумму 11 239,4 млн рублей", - отмечает Счетная палата.
В то же время в бюджет не поступило 15 видов доходов, учтенных в прогнозе, на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. "В основном по 11 видам (подвидам) безвозмездных поступлений, на общую сумму 745,9 млн рублей, а также доходам от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в федеральной собственности, в части реализации основных средств - 669,9 млн рублей)", - добавляется в отчете.
Счетная палата также указывает на существенные отрицательные и положительные отклонения поступлений от прогнозных показателей по 35 из 85 главных администраторов доходов федерального бюджета.
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"От недоисполнения на 88,3% (Минкавказ, что связано с недопоступлением доходов федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет) ... до перевыполнения в 4 раза (Минвостокразвития, в основном за счет поступлений доходов федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет)", - говорится в документе.
Кроме того, контрольное ведомство сообщает, что в составе материалов к проекту закона "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" не были представлены расчеты по 24 видам доходов, прогноз поступления по которым на 2019 год составлял 679,8 миллиарда рублей, или 3,4% всей прогнозируемой суммы доходов.
Около 87% из них составлял прогноз поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, в сумме 588,3 миллиарда рублей.
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