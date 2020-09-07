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https://ria.ru/20200907/birmingem-1576857366.html
В Великобритании задержали подозреваемого в нападениях в Бирмингеме
Подозреваемый в нападениях с ножом в британском городе Бирмингеме задержан, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T09:43
2020-09-07T09:55
бирмингем
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Подозреваемый в нападениях с ножом в британском городе <a href="http://ria.ru/location_Birmingham/" target="_blank" data-auto="true">Бирмингеме</a> задержан, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс."Мы задержали подозреваемого ... в связи с серией нападений с ножом в Бирмингеме. Подозреваемый был задержан примерно в 4.00 по местному времени (6.00 мск) ... после того, как детективы работали всю ночь, чтобы поймать виновного", - говорится в заявлении.Как отмечается, задержанным является 27-летний мужчина. В настоящее время он находится под стражей.Ночью в воскресенье в Бирмингеме неизвестный мужчина с ножом совершил серию нападений. Местная полиция заявила позднее, что он убил одного человека и ранил еще семерых в результате "случайных" атак. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.Ранее сообщалось, что полиция исходит из того, что нападения не связаны с терроризмом и совершались не на почве ненависти.
https://ria.ru/20200906/napadeniya-1576839363.html
https://ria.ru/20200729/1575102899.html
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60
бирмингем, в мире

В Великобритании задержали подозреваемого в нападениях в Бирмингеме

09:43 07.09.2020 (обновлено: 09:55 07.09.2020)
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© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
Сотрудники британской полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подозреваемый в нападениях с ножом в британском городе Бирмингеме задержан, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс.
"Мы задержали подозреваемого ... в связи с серией нападений с ножом в Бирмингеме. Подозреваемый был задержан примерно в 4.00 по местному времени (6.00 мск) ... после того, как детективы работали всю ночь, чтобы поймать виновного", - говорится в заявлении.
Полиция Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 13:59
В полиции рассказали подробности нападений в Бирмингеме
Как отмечается, задержанным является 27-летний мужчина. В настоящее время он находится под стражей.
Ночью в воскресенье в Бирмингеме неизвестный мужчина с ножом совершил серию нападений. Местная полиция заявила позднее, что он убил одного человека и ранил еще семерых в результате "случайных" атак. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что полиция исходит из того, что нападения не связаны с терроризмом и совершались не на почве ненависти.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 13:17
В Портленде в результате нападения с ножом пострадали несколько человек
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