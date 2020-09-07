https://ria.ru/20200907/birmingem-1576857366.html

В Великобритании задержали подозреваемого в нападениях в Бирмингеме

Подозреваемый в нападениях с ножом в британском городе Бирмингеме задержан, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T09:43

2020-09-07T09:43

2020-09-07T09:55

бирмингем

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Подозреваемый в нападениях с ножом в британском городе <a href="http://ria.ru/location_Birmingham/" target="_blank" data-auto="true">Бирмингеме</a> задержан, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс."Мы задержали подозреваемого ... в связи с серией нападений с ножом в Бирмингеме. Подозреваемый был задержан примерно в 4.00 по местному времени (6.00 мск) ... после того, как детективы работали всю ночь, чтобы поймать виновного", - говорится в заявлении.Как отмечается, задержанным является 27-летний мужчина. В настоящее время он находится под стражей.Ночью в воскресенье в Бирмингеме неизвестный мужчина с ножом совершил серию нападений. Местная полиция заявила позднее, что он убил одного человека и ранил еще семерых в результате "случайных" атак. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.Ранее сообщалось, что полиция исходит из того, что нападения не связаны с терроризмом и совершались не на почве ненависти.

https://ria.ru/20200906/napadeniya-1576839363.html

https://ria.ru/20200729/1575102899.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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