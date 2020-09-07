https://ria.ru/20200907/birmingem-1576857366.html
В Великобритании задержали подозреваемого в нападениях в Бирмингеме
Подозреваемый в нападениях с ножом в британском городе Бирмингеме задержан, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T09:43
2020-09-07T09:43
2020-09-07T09:55
бирмингем
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151640/04/1516400457_0:0:5472:3078_1400x0_80_0_0_638bd8bbf7056188beda0ebaa90bb378.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Подозреваемый в нападениях с ножом в британском городе <a href="http://ria.ru/location_Birmingham/" target="_blank" data-auto="true">Бирмингеме</a> задержан, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс."Мы задержали подозреваемого ... в связи с серией нападений с ножом в Бирмингеме. Подозреваемый был задержан примерно в 4.00 по местному времени (6.00 мск) ... после того, как детективы работали всю ночь, чтобы поймать виновного", - говорится в заявлении.Как отмечается, задержанным является 27-летний мужчина. В настоящее время он находится под стражей.Ночью в воскресенье в Бирмингеме неизвестный мужчина с ножом совершил серию нападений. Местная полиция заявила позднее, что он убил одного человека и ранил еще семерых в результате "случайных" атак. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.Ранее сообщалось, что полиция исходит из того, что нападения не связаны с терроризмом и совершались не на почве ненависти.
https://ria.ru/20200906/napadeniya-1576839363.html
https://ria.ru/20200729/1575102899.html
1
бирмингем
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151640/04/1516400457_314:0:5178:3648_1400x0_80_0_0_2e129b4ff1295006c96ca07fd899a958.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бирмингем, в мире
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Подозреваемый в нападениях с ножом в британском городе Бирмингеме
задержан, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс.
"Мы задержали подозреваемого ... в связи с серией нападений с ножом в Бирмингеме. Подозреваемый был задержан примерно в 4.00 по местному времени (6.00 мск) ... после того, как детективы работали всю ночь, чтобы поймать виновного", - говорится в заявлении.
Как отмечается, задержанным является 27-летний мужчина. В настоящее время он находится под стражей.
Ночью в воскресенье в Бирмингеме неизвестный мужчина с ножом совершил серию нападений. Местная полиция заявила позднее, что он убил одного человека и ранил еще семерых в результате "случайных" атак. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что полиция исходит из того, что нападения не связаны с терроризмом и совершались не на почве ненависти.