https://ria.ru/20200907/berluskoni-1576898025.html

Состояние заболевшего COVID-19 Берлускони улучшилось

Состояние заразившегося COVID-19 бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони улучшается, сообщил его личный врач, профессор миланского госпиталя San... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T19:07

2020-09-07T19:07

2020-09-07T20:22

распространение нового коронавируса

марина берлускони

сильвио берлускони

италия

в мире

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<strong>РИМ, 7 сен - РИА Новости.</strong> Состояние заразившегося COVID-19 бывшего премьер-министра Италии <a href="https://ria.ru/person_Silvio_Berluskoni" target="_blank">Сильвио Берлускони</a> улучшается, сообщил его личный врач, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло.Ранее миланская газета <a href="https://www.corriere.it/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Corriere della Sera</a> сообщила, что старшая дочь Берлускони <a href="https://ria.ru/person_Marina_Berluskoni_2" target="_blank">Марина</a> заразилась коронавирусом нового типа. Тем не менее она в порядке и работает по телефону. Сейчас она на изоляции со своей семьей.Ранее Дзангрилло заявил, что состояние бывшего премьера страны не вызывает беспокойства, а его госпитализация понадобилась, как так он считался пациентом из группы повышенного риска из-за своего возраста и перенесенных заболеваний. Берлускони, отметил его врач, "дышит естественным образом" и находится в обычном режиме госпитализации, а не в отделении интенсивной терапии. Профессор назвал "нормальным" переход Берлускони в статус пациента, поскольку "в последние 20 дней" проявились многие случаи заражения, происходящие из мест проведения каникул и отпусков.Дзангрилло сообщил о заражении лидера партии "Вперед, Италия" коронавирусом в среду. Тогда он заявлял, что у политика заболевание проходит бессимптомно. На следующий день Берлускони, обращаясь по телефону к участниками предвыборной манифестации своей партии, сообщил, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли.В ночь на пятницу 83-летний патриарх итальянской политики был госпитализирован в миланский госпиталь San Raffaele для проведения обследования. Местные СМИ сообщили, что у него проявился "ряд симптомов".Берлускони вместе со своей новой подругой, депутатом парламента от "Вперед, Италия", 30-летней Мартой Фашиной весь период локдауна провел во Франции, на вилле своей старшей дочери Марины под Ниццей. Летом они вернулись на родину и в августе вместе отдыхали на Сардинии.По возвращении с острова Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это шаг был предпринят сразу после того, как стало известно о заражении COVID-19 известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который 12 августа гостил на вилле Берлускони на Изумрудном побережье Сардинии.Тест на COVID-19, который в среду вечером сделала в госпитале San Raffaele Фашина, также дал положительный результат. По информации местных СМИ, у двоих детей Берлускони от второго брака – Луиджи и Барбары - на днях также было выявлено заражение коронавирусом. Они находятся на изоляции на вилле на Сардинии.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200902/timoshenko-1576623398.html

https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576875557.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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