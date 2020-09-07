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https://ria.ru/20200907/berluskoni-1576898025.html
Состояние заболевшего COVID-19 Берлускони улучшилось
Состояние заразившегося COVID-19 бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони улучшается, сообщил его личный врач, профессор миланского госпиталя San... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T19:07
2020-09-07T20:22
распространение нового коронавируса
марина берлускони
сильвио берлускони
италия
в мире
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<strong>РИМ, 7 сен - РИА Новости.</strong> Состояние заразившегося COVID-19 бывшего премьер-министра Италии <a href="https://ria.ru/person_Silvio_Berluskoni" target="_blank">Сильвио Берлускони</a> улучшается, сообщил его личный врач, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло.Ранее миланская газета <a href="https://www.corriere.it/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Corriere della Sera</a> сообщила, что старшая дочь Берлускони <a href="https://ria.ru/person_Marina_Berluskoni_2" target="_blank">Марина</a> заразилась коронавирусом нового типа. Тем не менее она в порядке и работает по телефону. Сейчас она на изоляции со своей семьей.Ранее Дзангрилло заявил, что состояние бывшего премьера страны не вызывает беспокойства, а его госпитализация понадобилась, как так он считался пациентом из группы повышенного риска из-за своего возраста и перенесенных заболеваний. Берлускони, отметил его врач, "дышит естественным образом" и находится в обычном режиме госпитализации, а не в отделении интенсивной терапии. Профессор назвал "нормальным" переход Берлускони в статус пациента, поскольку "в последние 20 дней" проявились многие случаи заражения, происходящие из мест проведения каникул и отпусков.Дзангрилло сообщил о заражении лидера партии "Вперед, Италия" коронавирусом в среду. Тогда он заявлял, что у политика заболевание проходит бессимптомно. На следующий день Берлускони, обращаясь по телефону к участниками предвыборной манифестации своей партии, сообщил, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли.В ночь на пятницу 83-летний патриарх итальянской политики был госпитализирован в миланский госпиталь San Raffaele для проведения обследования. Местные СМИ сообщили, что у него проявился "ряд симптомов".Берлускони вместе со своей новой подругой, депутатом парламента от "Вперед, Италия", 30-летней Мартой Фашиной весь период локдауна провел во Франции, на вилле своей старшей дочери Марины под Ниццей. Летом они вернулись на родину и в августе вместе отдыхали на Сардинии.По возвращении с острова Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это шаг был предпринят сразу после того, как стало известно о заражении COVID-19 известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который 12 августа гостил на вилле Берлускони на Изумрудном побережье Сардинии.Тест на COVID-19, который в среду вечером сделала в госпитале San Raffaele Фашина, также дал положительный результат. По информации местных СМИ, у двоих детей Берлускони от второго брака – Луиджи и Барбары - на днях также было выявлено заражение коронавирусом. Они находятся на изоляции на вилле на Сардинии.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200902/timoshenko-1576623398.html
https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576875557.html
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марина берлускони, сильвио берлускони, италия, в мире

Состояние заболевшего COVID-19 Берлускони улучшилось

19:07 07.09.2020 (обновлено: 20:22 07.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
РИМ, 7 сен - РИА Новости. Состояние заразившегося COVID-19 бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони улучшается, сообщил его личный врач, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло.

"Комплексная клиническая картина, похоже, улучшается и соответствует химическому составу крови и возобновлению сильного специфического иммунного ответа, связанного со снижением показателей воспалительного процесса", - заявил Дзангрилло в эфире итальянского телевидения.

Ранее миланская газета Corriere della Sera сообщила, что старшая дочь Берлускони Марина заразилась коронавирусом нового типа. Тем не менее она в порядке и работает по телефону. Сейчас она на изоляции со своей семьей.
Ранее Дзангрилло заявил, что состояние бывшего премьера страны не вызывает беспокойства, а его госпитализация понадобилась, как так он считался пациентом из группы повышенного риска из-за своего возраста и перенесенных заболеваний. Берлускони, отметил его врач, "дышит естественным образом" и находится в обычном режиме госпитализации, а не в отделении интенсивной терапии. Профессор назвал "нормальным" переход Берлускони в статус пациента, поскольку "в последние 20 дней" проявились многие случаи заражения, происходящие из мест проведения каникул и отпусков.
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Дзангрилло сообщил о заражении лидера партии "Вперед, Италия" коронавирусом в среду. Тогда он заявлял, что у политика заболевание проходит бессимптомно. На следующий день Берлускони, обращаясь по телефону к участниками предвыборной манифестации своей партии, сообщил, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли.
В ночь на пятницу 83-летний патриарх итальянской политики был госпитализирован в миланский госпиталь San Raffaele для проведения обследования. Местные СМИ сообщили, что у него проявился "ряд симптомов".
Берлускони вместе со своей новой подругой, депутатом парламента от "Вперед, Италия", 30-летней Мартой Фашиной весь период локдауна провел во Франции, на вилле своей старшей дочери Марины под Ниццей. Летом они вернулись на родину и в августе вместе отдыхали на Сардинии.
По возвращении с острова Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это шаг был предпринят сразу после того, как стало известно о заражении COVID-19 известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который 12 августа гостил на вилле Берлускони на Изумрудном побережье Сардинии.
Тест на COVID-19, который в среду вечером сделала в госпитале San Raffaele Фашина, также дал положительный результат. По информации местных СМИ, у двоих детей Берлускони от второго брака – Луиджи и Барбары - на днях также было выявлено заражение коронавирусом. Они находятся на изоляции на вилле на Сардинии.
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