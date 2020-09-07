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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576904499.html
ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам, ожидает немедленного освобождения всех задержанных, говорится в заявлении РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T23:07
2020-09-07T23:18
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
жозеп боррель
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> решительно осуждает аресты и задержания в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по политическим мотивам, ожидает немедленного освобождения всех задержанных, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>."Мы решительно осуждаем непрекращающиеся необоснованные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Белоруссии, которые происходят с самого начала предвыборной кампании президента", - говорится в заявлении, распространенном в понедельник."ЕС ожидает, что власти Белоруссии обеспечат немедленное освобождение всех задержанных по политическим мотивам", - подчеркнул Боррель.По его словам, ЕС введет санкции против лиц, ответственных за "насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".В понедельник Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>. В минской милиции, <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей координационного совета. Пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_KGB_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">КГБ Белоруссии</a> недоступна для комментариев.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200907/commentout-1576902660.html
https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576904252.html
Белоруссия осудила аресты протестующих в Евросоюзе
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минск
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мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, в мире

ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

23:07 07.09.2020 (обновлено: 23:18 07.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам, ожидает немедленного освобождения всех задержанных, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Мы решительно осуждаем непрекращающиеся необоснованные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Белоруссии, которые происходят с самого начала предвыборной кампании президента", - говорится в заявлении, распространенном в понедельник.
"ЕС ожидает, что власти Белоруссии обеспечат немедленное освобождение всех задержанных по политическим мотивам", - подчеркнул Боррель.
По его словам, ЕС введет санкции против лиц, ответственных за "насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".
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В понедельник Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскЖозеп БоррельЕвросоюзБелоруссияВ мире
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Белоруссия осудила аресты протестующих в Евросоюзе
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КМКоля Моргунов
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