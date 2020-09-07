https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576904252.html

Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что готов взять на себя лидерство и стать посредником между участниками протестов и властями Белоруссии, сообщает... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T22:52

2020-09-07T22:52

2020-09-07T22:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

гитанас науседа

цик белоруссии

владимир зеленский

белоруссия

литва

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанас Науседа</a> заявил, что готов взять на себя лидерство и стать посредником между участниками протестов и властями <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщает пресс-служба литовского президента.Отмечается, что Науседа провел телефонный разговор с президентом <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a>. Стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и возможное сотрудничество между Литвой и Украиной в целях урегулирования ситуации."Глава Литвы добавил, что наша страна готова взять на себя ведущую роль и стать посредником между участниками протестов и властями Беларуси. По словам президента, это обязанность Литвы как свободного государства - члена ЕС, пострадавшего от репрессивных и оккупационных режимов. По утверждению главы страны, не что иное как поддержка <a href="http://ria.ru/location_Iceland/" target="_blank" data-auto="true">Исландии</a>, оказанная Литве 30 лет назад в период восстановления нашей независимости, вдохновила лидеров и гражданское общество государства добиваться свободы. Таковой и является миссия Литвы и других европейских государств, поддерживающих нашу инициативу по посредничеству", - говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы.Кроме того, президенты Науседа и Зеленский увидели выход из сложившейся ситуации в Белоруссии в проведении "новых, честных и демократических президентских выборов под мониторингом ОБСЕ".ОБСЕ отказалась от наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии, которые прошли 9 августа и после которых начались массовые протестные акции оппозиции, не признавшей их результаты. По данным <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Белоруссии</a>, на этих выборах в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Сама Тихановская после президентских выборов выехала в Литву в целях безопасности.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576899375.html

https://ria.ru/20200904/nato-1576780852.html

Ярослав Погодин Да и Беларусь заодно возглавить не прочь )) 41

Козьма ПРУТКОВ. " Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что готов взять на себя лидерство и стать посредником между участниками протестов и властями Белоруссии..."- И не только, но и вообще присоединить Белоруссию к демократической Литве, ну хотя бы область одну оттяпать, ну и напарнику Польше одну, а там видно будет. 28

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белоруссия

литва

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, гитанас науседа, цик белоруссии, владимир зеленский, белоруссия, литва, украина, в мире