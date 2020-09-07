https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576899375.html

Литва заявила о плане России быстрее присоединить Белоруссию

Россия сделает все, чтобы быстрее присоединить Белоруссию, считает глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T19:40

2020-09-07T19:40

2020-09-07T22:08

протесты в белоруссии

линас линкявичюс

александр лукашенко

мид литвы

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Россия сделает все, чтобы быстрее присоединить <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, считает глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичюс</a>."Во что они это завернут, посмотрим, но тут все происходит на наших глазах", — заявил министр в интервью новостному порталу <a href="https://www.15min.lt/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"15 min.lt"</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, несогласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576873196.html

Степан Краснов Завидует тайно что Литву не присоединяем...,. 109

Александр Аникин Завидует! 97

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

линас линкявичюс, александр лукашенко, мид литвы, белоруссия, в мире