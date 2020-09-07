Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576899375.html
Литва заявила о плане России быстрее присоединить Белоруссию
Россия сделает все, чтобы быстрее присоединить Белоруссию, считает глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T19:40
2020-09-07T22:08
протесты в белоруссии
линас линкявичюс
александр лукашенко
мид литвы
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/106557/43/1065574321_0:66:2000:1191_1400x0_80_0_0_39af5ffdc1762ac3316f24685ae496fd.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Россия сделает все, чтобы быстрее присоединить <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, считает глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичюс</a>."Во что они это завернут, посмотрим, но тут все происходит на наших глазах", — заявил министр в интервью новостному порталу <a href="https://www.15min.lt/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"15 min.lt"</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, несогласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576873196.html
Завидует тайно что Литву не присоединяем...,.
109
Завидует!
97
33
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/106557/43/1065574321_0:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_1fac1821a1314ce3688a811970218358.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
линас линкявичюс, александр лукашенко, мид литвы, белоруссия, в мире

Литва заявила о плане России быстрее присоединить Белоруссию

19:40 07.09.2020 (обновлено: 22:08 07.09.2020)
9390
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия сделает все, чтобы быстрее присоединить Белоруссию, считает глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
"Во что они это завернут, посмотрим, но тут все происходит на наших глазах", — заявил министр в интервью новостному порталу "15 min.lt".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, несогласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 13:34Протесты в Белоруссии
МИД Литвы призвал освободить белорусского оппозиционера Колесникову
73257321123
Обсудить 33
Протесты в БелоруссииЛинас ЛинкявичюсАлександр ЛукашенкоМИД ЛитвыБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Завидует тайно что Литву не присоединяем...,.
7 сентября, 19:42
Степан КрасновСтепан Краснов
44540038
Завидует!
7 сентября, 19:42
Александр АникинАлександр Аникин
61260037
Рекомендуем
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Российские дипломаты раскрыли подробности вызова посла в МИД Британии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков раскритиковал Охлобыстина за обращение к Путину
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Бывший следователь рассказал, чего Ефремову нельзя делать в колонии
Мария Колесникова
Пресс-секретарь Колесниковой раскрыл подробности ее задержания
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп поддержал остановку "Северного потока — 2"
Скрипка
Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Россиянка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти
Сергей Колтаков
Умер актер Сергей Колтаков
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Леонид Рошаль
Рошаль ответил на письмо жены Навального
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Истребитель МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
Российский МиГ-29 перехватил британский самолет над Баренцевым морем
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Совет оппозиции Белоруссии начал принимать решения через Telegram
В больнице
Перенесшая клиническую смерть женщина рассказала о путешествии в ад
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04В центре Гамалеи признали, что не все получат одинаковую вакцину
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
22:28Российские туристы заразились в Турции коронавирусом
22:25Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального
22:15В Орловской области в ДТП погиб ребенок и двое взрослых
Лента новостейМолния