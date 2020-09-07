В Баймакском районе Башкирии прошел сход жителей против добычи золота
15:39 07.09.2020 (обновлено: 15:52 07.09.2020)
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© Фото : предоставлено Рудольфом КавчикомДобыча золота
© Фото : предоставлено Рудольфом Кавчиком
Добыча золота. Архивное фото
УФА, 7 сен - РИА Новости. Порядка 100 человек собрались на сход граждан против добычи золота около озера Талкас в Баймакском районе Башкирии, мероприятие было несогласованным, но задержаний полицией не было, сообщили РИА Новости в администрации Баймакского района.
По словам собеседника, сход граждан состоялся 6 сентября. "Волнения были, порядка 100 человек собрались на сход граждан, это не только жители Баймакского района, а из Уфы, Стерлитамакского и других районов региона приехали. Экологи приехали, обсуждали ситуацию. После схода провели флешмоб. Мероприятие было несогласованным с властями, задержаний не было", - сообщили РИА Новости в администрации районной мэрии, отвечая на вопрос о протестах местных жителей против добычи золота.
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Собеседник рассказал, что в 2018 году экологические активисты уже протестовали против добычи, но после того, как власти совместно с золотодобытчиками провели экскурсию по карьеру и убедили их в безопасности производства, протесты прекратились.
"Добыча драгоценных металлов здесь существует очень давно. Предприятие ООО "Таналык", которое работает на карьере в настоящее время, имеет лицензию до 2021 года. Нам известно, что в 2021 году они должны провести рекультивацию земель, где велись работы. Золотодобывающие предприятия проходят комплексную проверку с участием всех необходимых специалистов из минэкологии, Роспотребнадзора и других ведомств. Вот в 2018 году комиссия выявила небольшие нарушения, но они были устранены, известно, что здесь при добыче драгоценных ископаемых химические вещества не применяют", - прокомментировал ситуацию РИА Новости заместитель районного мэра по экономике Динар Хисматуллин.
Telegram – канал "КушТау on-line" сообщает, что жители Баймакского района протестовали против открытия нового карьера по добыче золота близ озера Талкас из-за опасения загрязнения пресноводных водоемов района.
РИА Новости пока не располагает комментариями золотодобывающего предприятия.
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