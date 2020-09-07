https://ria.ru/20200907/bashkiriya-1576883534.html

В Баймакском районе Башкирии прошел сход жителей против добычи золота

Порядка 100 человек собрались на сход граждан против добычи золота около озера Талкас в Баймакском районе Башкирии, мероприятие было несогласованным, но... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:39

2020-09-07T15:39

2020-09-07T15:52

республика башкортостан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

уфа

баймакский район

общество

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<strong>УФА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Порядка 100 человек собрались на сход граждан против добычи золота около озера Талкас в <a href="http://ria.ru/location_Bajjmakskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Баймакском районе</a> <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a>, мероприятие было несогласованным, но задержаний полицией не было, сообщили РИА Новости в администрации Баймакского района.По словам собеседника, сход граждан состоялся 6 сентября. "Волнения были, порядка 100 человек собрались на сход граждан, это не только жители Баймакского района, а из <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a>, Стерлитамакского и других районов региона приехали. Экологи приехали, обсуждали ситуацию. После схода провели флешмоб. Мероприятие было несогласованным с властями, задержаний не было", - сообщили РИА Новости в администрации районной мэрии, отвечая на вопрос о протестах местных жителей против добычи золота.Собеседник рассказал, что в 2018 году экологические активисты уже протестовали против добычи, но после того, как власти совместно с золотодобытчиками провели экскурсию по карьеру и убедили их в безопасности производства, протесты прекратились."Добыча драгоценных металлов здесь существует очень давно. Предприятие ООО "Таналык", которое работает на карьере в настоящее время, имеет лицензию до 2021 года. Нам известно, что в 2021 году они должны провести рекультивацию земель, где велись работы. Золотодобывающие предприятия проходят комплексную проверку с участием всех необходимых специалистов из минэкологии, <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> и других ведомств. Вот в 2018 году комиссия выявила небольшие нарушения, но они были устранены, известно, что здесь при добыче драгоценных ископаемых химические вещества не применяют", - прокомментировал ситуацию РИА Новости заместитель районного мэра по экономике Динар Хисматуллин.Telegram – канал "КушТау on-line" сообщает, что жители Баймакского района протестовали против открытия нового карьера по добыче золота близ озера Талкас из-за опасения загрязнения пресноводных водоемов района.РИА Новости пока не располагает комментариями золотодобывающего предприятия.

https://ria.ru/20180210/1514368202.html

https://ria.ru/20200826/kushtau-1576348644.html

республика башкортостан

уфа

баймакский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), уфа, баймакский район, общество