https://ria.ru/20200907/bashkiriya-1576861879.html

В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы

Адвокат уфимского экс-полицейского Павла Яромчука, приговоренного к 4 годам лишения свободы за изнасилование коллеги в отделе полиции, и защита потерпевшей... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:01

2020-09-07T11:01

2020-09-07T11:01

республика башкортостан

уфа

происшествия

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<strong>УФА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат уфимского экс-полицейского Павла Яромчука, приговоренного к 4 годам лишения свободы за изнасилование коллеги в отделе полиции, и защита потерпевшей стороны подали кассацию на приговор Верховного суда <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a> в шестой кассационный суд в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a>."Подали кассационную жалобу на 18 листах", - сообщила РИА Новости адвокат потерпевшей Ирина Валиева.Защита Яромчука в понедельник тоже направила жалобу на решение Верховного суда Башкирии в высшую инстанцию. "Кассационная жалоба отправлена в Самару на новое рассмотрение материалов", - сказал агентству адвокат экс-полицейского Наиль Багаутдинов.Ранее прокуратура Башкирии подала кассационное представление в Кировский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a> с требованием отменить апелляционный приговор Верховного суда от 3 июня 2020 года по Салавату Галиеву, Эдуарду Матвееву и Павлу Яромчуку и направить уголовное дело на судебное рассмотрение в новом составе."Представление прокуратуры Кировским районным судом города Уфы направлено в шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самару", - заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Анжела Сафиуллина.В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии Павлу Яромчуку, Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву за изнасилование коллеги в отделе полиции, они также должны были заплатить потерпевшей 3 миллиона рублей в качестве морального вреда. Защита экс-полицейских, прокуратура Башкирии, которая просила назначить им до 9 лет лишения свободы, а также потерпевшая сторона обжаловали решение суда. Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева, признав за ними право на реабилитацию, а Яромчуку смягчил приговор с 6 до 4 лет колонии, обязав выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200607/1572593599.html

https://ria.ru/20200603/1572390801.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, уфа, происшествия