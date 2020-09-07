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https://ria.ru/20200907/bashkiriya-1576861879.html
В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы
Адвокат уфимского экс-полицейского Павла Яромчука, приговоренного к 4 годам лишения свободы за изнасилование коллеги в отделе полиции, и защита потерпевшей... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:01
2020-09-07T11:01
республика башкортостан
уфа
происшествия
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<strong>УФА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат уфимского экс-полицейского Павла Яромчука, приговоренного к 4 годам лишения свободы за изнасилование коллеги в отделе полиции, и защита потерпевшей стороны подали кассацию на приговор Верховного суда <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a> в шестой кассационный суд в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a>."Подали кассационную жалобу на 18 листах", - сообщила РИА Новости адвокат потерпевшей Ирина Валиева.Защита Яромчука в понедельник тоже направила жалобу на решение Верховного суда Башкирии в высшую инстанцию. "Кассационная жалоба отправлена в Самару на новое рассмотрение материалов", - сказал агентству адвокат экс-полицейского Наиль Багаутдинов.Ранее прокуратура Башкирии подала кассационное представление в Кировский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a> с требованием отменить апелляционный приговор Верховного суда от 3 июня 2020 года по Салавату Галиеву, Эдуарду Матвееву и Павлу Яромчуку и направить уголовное дело на судебное рассмотрение в новом составе."Представление прокуратуры Кировским районным судом города Уфы направлено в шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самару", - заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Анжела Сафиуллина.В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии Павлу Яромчуку, Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву за изнасилование коллеги в отделе полиции, они также должны были заплатить потерпевшей 3 миллиона рублей в качестве морального вреда. Защита экс-полицейских, прокуратура Башкирии, которая просила назначить им до 9 лет лишения свободы, а также потерпевшая сторона обжаловали решение суда. Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева, признав за ними право на реабилитацию, а Яромчуку смягчил приговор с 6 до 4 лет колонии, обязав выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200607/1572593599.html
https://ria.ru/20200603/1572390801.html
республика башкортостан
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республика башкортостан, уфа, происшествия

В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы

11:01 07.09.2020
341
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
УФА, 7 сен - РИА Новости. Адвокат уфимского экс-полицейского Павла Яромчука, приговоренного к 4 годам лишения свободы за изнасилование коллеги в отделе полиции, и защита потерпевшей стороны подали кассацию на приговор Верховного суда Башкирии в шестой кассационный суд в Самаре.
"Подали кассационную жалобу на 18 листах", - сообщила РИА Новости адвокат потерпевшей Ирина Валиева.
Скриншот видео интервью Гульназ Фахтлисламовы об изнасиловании - РИА Новости, 1920, 07.06.2020
7 июня, 16:15
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Защита Яромчука в понедельник тоже направила жалобу на решение Верховного суда Башкирии в высшую инстанцию. "Кассационная жалоба отправлена в Самару на новое рассмотрение материалов", - сказал агентству адвокат экс-полицейского Наиль Багаутдинов.
Ранее прокуратура Башкирии подала кассационное представление в Кировский районный суд Уфы с требованием отменить апелляционный приговор Верховного суда от 3 июня 2020 года по Салавату Галиеву, Эдуарду Матвееву и Павлу Яромчуку и направить уголовное дело на судебное рассмотрение в новом составе.
"Представление прокуратуры Кировским районным судом города Уфы направлено в шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самару", - заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Анжела Сафиуллина.
В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии Павлу Яромчуку, Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву за изнасилование коллеги в отделе полиции, они также должны были заплатить потерпевшей 3 миллиона рублей в качестве морального вреда. Защита экс-полицейских, прокуратура Башкирии, которая просила назначить им до 9 лет лишения свободы, а также потерпевшая сторона обжаловали решение суда. Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева, признав за ними право на реабилитацию, а Яромчуку смягчил приговор с 6 до 4 лет колонии, обязав выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.06.2020
3 июня, 11:24
Потерпевшая обжалует решение суда по делу об изнасиловании в полиции
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Республика БашкортостанУфаПроисшествия
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