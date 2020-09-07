Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/bashkiriya-1576855786.html
В Башкирии три школы перешли на удаленку из-за случаев COVID-19
Более 300 школьников из трех сельских школ Башкирии перешли на дистанционное обучение из-за выявления коронавирусной инфекции среди старшеклассников, заявил... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T08:47
2020-09-07T08:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
республика башкортостан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_0:135:3161:1913_1400x0_80_0_0_73c02b37154cc747e2f07ce86e84bc76.jpg
<strong>УФА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Более 300 школьников из трех сельских школ <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a> перешли на дистанционное обучение из-за выявления коронавирусной инфекции среди старшеклассников, заявил министр образования региона Айбулат Хажин."На дистанционное обучение перешли 323 ученика из школ Ишимбайского, Мелеузовского и Иглинского районов Башкирии. Каждый случай отрабатываем по алгоритму, в течении двух часов уведомляем территориальный <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a>, больницы, сразу проводится эпидемиологическое расследование, выявляется круг близких контактов, при необходимости выводим на дистанционный режим. То же самое по дошкольным учреждениям", - сказал на оперативном совещании башкирского правительства министр образования региона Айбулат Хажин.По данным министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, коронавирус выявили в трех школах среди старшеклассников."По случаям заболеваемости, у нас есть единичные случаи выявления новой коронавирусной инфекции. Это в трех школьных организациях, это лица из старших классов. Необходимые противоэпидемические мероприятия совместно со службой Роспотребнадзора проведены, распространения инфекции не допущено", - сказал Забелин на совещании.Глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> заявил, что "по школам ожидал гораздо худшего". "Но посмотрим и следующую неделю. В мире не просто с коронавирусом, в ряде стран решили, что и дети носят маски. Мы пока это не вводим, ограничились только учителями. На этой неделе проведем заседание оперативного штаба и обсудим детали ситуации", - сказал он.По данным минздрава региона, в Башкирии на 7 сентября зафиксировано 8011 случаев коронавирусной инфекции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200906/shkola-1576839335.html
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_216:0:2947:2048_1400x0_80_0_0_97086b56d2d7c80330506576bc3e2440.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Башкирии три школы перешли на удаленку из-за случаев COVID-19

08:47 07.09.2020
8293
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Пустой учебный класс. Архивное фото
УФА, 7 сен - РИА Новости. Более 300 школьников из трех сельских школ Башкирии перешли на дистанционное обучение из-за выявления коронавирусной инфекции среди старшеклассников, заявил министр образования региона Айбулат Хажин.
"На дистанционное обучение перешли 323 ученика из школ Ишимбайского, Мелеузовского и Иглинского районов Башкирии. Каждый случай отрабатываем по алгоритму, в течении двух часов уведомляем территориальный Роспотребнадзор, больницы, сразу проводится эпидемиологическое расследование, выявляется круг близких контактов, при необходимости выводим на дистанционный режим. То же самое по дошкольным учреждениям", - сказал на оперативном совещании башкирского правительства министр образования региона Айбулат Хажин.
Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 13:58Распространение нового коронавируса
Названа главная проблема российских школ во время пандемии
По данным министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, коронавирус выявили в трех школах среди старшеклассников.
"По случаям заболеваемости, у нас есть единичные случаи выявления новой коронавирусной инфекции. Это в трех школьных организациях, это лица из старших классов. Необходимые противоэпидемические мероприятия совместно со службой Роспотребнадзора проведены, распространения инфекции не допущено", - сказал Забелин на совещании.
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что "по школам ожидал гораздо худшего". "Но посмотрим и следующую неделю. В мире не просто с коронавирусом, в ряде стран решили, что и дети носят маски. Мы пока это не вводим, ограничились только учителями. На этой неделе проведем заседание оперативного штаба и обсудим детали ситуации", - сказал он.
По данным минздрава региона, в Башкирии на 7 сентября зафиксировано 8011 случаев коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
2035212
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировРеспублика БашкортостанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Бородинский хлеб
Роскачество проверило "Бородинский" хлеб
Врачи в защитных костюмах в больнице в Нью-Дели в Индии
Индия вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19
Врач скорой помощи возле больницы в Коммунарке
В Москве 882 пациента излечились от коронавируса за сутки
Анталья, Турция
У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19
Склоны гор главного Кавказского хребта вна горном курорте Роза хутор в Красной поляне
Стали известны подробности о пропавших в горах в Сочи детях
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
УВКПЧ ООН заявило, что не может оценить ситуацию с питьевой водой в Крыму
Весна в Москве
Москву ждет последний день теплой погоды перед резким похолоданием
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
СМИ раскрыли детали судимости адвоката Пашаева
Казаки в Сочи
Для поиска в горах в Сочи туристов привлекли Росгвардию и казаков
Бутылки с шампанским на линии розлива на заводе Русского Винного Дома Абрау-Дюрсо
В ФАС оценили риск дефицита шампанского в России
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Роспотребнадзор назвал показатели иммунитета к коронавирусу в регионах
Вертолет Robinson
Ущерб от жесткой посадки вертолета на Алтае оценили в миллион рублей
Владимир Жириновский
Жириновский рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса
Сотрудники ФСБ России
ФСБ нашла в томатной пасте из ОАЭ сто тонн сигарет
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Стали известны имена россиян с "золотыми паспортами" Кипра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Почти две тысячи человек остаются без света из-за тайфуна в Приморье
11:20Правозащитница заявила, что в СИЗО Сафронов похудел на восемь килограммов
11:12Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
11:08Москалькова рассказала об основных жалобах российских студентов
11:08Москвичей предупредили о ветреной и дождливой погоде
11:06Мишустин считает, что для достижения успеха не обязательно ехать в Москву
11:01В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы
11:00Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине
10:58Мишустин назвал правительство форматом социального лифта
10:57Мишустин рассказал, как должны работать социальные лифты
10:57Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь
10:52Рубль снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти
10:51Мишустин назвал Путина своим наставником
10:50СР предложила повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей
10:48МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
10:46В Charite заявили, что новой информации о состоянии Навального нет
10:43Минэкономразвития оценило проект переброски воды к Севастополю из Крыма
10:43В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали 633 человека
10:42Мишустин назвал главный приоритет, необходимый для развития страны
10:42На этой неделе Apple сообщит о дате презентации iPhone 12
Лента новостейМолния