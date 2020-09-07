https://ria.ru/20200907/bashkiriya-1576855786.html

В Башкирии три школы перешли на удаленку из-за случаев COVID-19

Более 300 школьников из трех сельских школ Башкирии перешли на дистанционное обучение из-за выявления коронавирусной инфекции среди старшеклассников, заявил... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T08:47

2020-09-07T08:47

2020-09-07T08:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

радий хабиров

республика башкортостан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_0:135:3161:1913_1400x0_80_0_0_73c02b37154cc747e2f07ce86e84bc76.jpg

<strong>УФА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Более 300 школьников из трех сельских школ <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a> перешли на дистанционное обучение из-за выявления коронавирусной инфекции среди старшеклассников, заявил министр образования региона Айбулат Хажин."На дистанционное обучение перешли 323 ученика из школ Ишимбайского, Мелеузовского и Иглинского районов Башкирии. Каждый случай отрабатываем по алгоритму, в течении двух часов уведомляем территориальный <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a>, больницы, сразу проводится эпидемиологическое расследование, выявляется круг близких контактов, при необходимости выводим на дистанционный режим. То же самое по дошкольным учреждениям", - сказал на оперативном совещании башкирского правительства министр образования региона Айбулат Хажин.По данным министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, коронавирус выявили в трех школах среди старшеклассников."По случаям заболеваемости, у нас есть единичные случаи выявления новой коронавирусной инфекции. Это в трех школьных организациях, это лица из старших классов. Необходимые противоэпидемические мероприятия совместно со службой Роспотребнадзора проведены, распространения инфекции не допущено", - сказал Забелин на совещании.Глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> заявил, что "по школам ожидал гораздо худшего". "Но посмотрим и следующую неделю. В мире не просто с коронавирусом, в ряде стран решили, что и дети носят маски. Мы пока это не вводим, ограничились только учителями. На этой неделе проведем заседание оперативного штаба и обсудим детали ситуации", - сказал он.По данным минздрава региона, в Башкирии на 7 сентября зафиксировано 8011 случаев коронавирусной инфекции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200906/shkola-1576839335.html

республика башкортостан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество