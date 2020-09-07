Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы
04:21 07.09.2020 (обновлено: 09:31 07.09.2020)
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Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Системно значимые банки на конец августа аннулировали примерно 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, говорится в материалах ЦБ.
"Результаты последних мониторингов отражают снижение общего количества одобренных и фактически проведенных кредитных каникул по сравнению с предыдущими периодами обследования. Это связано с тем, что часть банков реализовали норму закона о признании кредитных каникул несостоявшимися по причине неподтверждения в течение 90‑дневного периода заемщиком снижения дохода", — сообщил регулятор.
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Всего на 26 августа банки получили свыше 370 тысяч требований о предоставлении кредитных каникул в рамках федерального закона.
При этом количество удовлетворенных требований — 205,1 тысячи, или 57,9% от всех рассмотренных заявок. Банки предоставили кредитные каникулы по договорам на сумму свыше 81 миллиарда рублей.
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