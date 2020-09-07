https://ria.ru/20200907/banki-1576853761.html

Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

Системно значимые банки на конец августа аннулировали примерно 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, говорится в РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T04:21

2020-09-07T04:21

2020-09-07T09:31

коронавирус covid-19

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Системно значимые банки на конец августа аннулировали примерно 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, говорится в материалах <u><a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/">ЦБ</a></u>.Всего на 26 августа банки получили свыше 370 тысяч требований о предоставлении кредитных каникул в рамках федерального закона.При этом количество удовлетворенных требований — 205,1 тысячи, или 57,9% от всех рассмотренных заявок. Банки предоставили кредитные каникулы по договорам на сумму свыше 81 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200829/kredity-1576459853.html

https://ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576555097.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика