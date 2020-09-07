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Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы
Системно значимые банки на конец августа аннулировали примерно 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, говорится в РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T04:21
2020-09-07T09:31
коронавирус covid-19
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Системно значимые банки на конец августа аннулировали примерно 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, говорится в материалах <u><a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/">ЦБ</a></u>.Всего на 26 августа банки получили свыше 370 тысяч требований о предоставлении кредитных каникул в рамках федерального закона.При этом количество удовлетворенных требований — 205,1 тысячи, или 57,9% от всех рассмотренных заявок. Банки предоставили кредитные каникулы по договорам на сумму свыше 81 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200829/kredity-1576459853.html
https://ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576555097.html
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россия
РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

04:21 07.09.2020 (обновлено: 09:31 07.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Системно значимые банки на конец августа аннулировали примерно 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, говорится в материалах ЦБ.
"Результаты последних мониторингов отражают снижение общего количества одобренных и фактически проведенных кредитных каникул по сравнению с предыдущими периодами обследования. Это связано с тем, что часть банков реализовали норму закона о признании кредитных каникул несостоявшимися по причине неподтверждения в течение 90‑дневного периода заемщиком снижения дохода", — сообщил регулятор.
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Всего на 26 августа банки получили свыше 370 тысяч требований о предоставлении кредитных каникул в рамках федерального закона.
При этом количество удовлетворенных требований — 205,1 тысячи, или 57,9% от всех рассмотренных заявок. Банки предоставили кредитные каникулы по договорам на сумму свыше 81 миллиарда рублей.
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