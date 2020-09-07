https://ria.ru/20200907/bank-1576870205.html

Исследование: ПСБ стал лидером рынка факторинга по количеству клиентов

ПСБ и его структура "МСП Факторинг" по итогам I полугодия заняли первое место по числу активных клиентов на факторинговом обслуживании и второе место по... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:00

2020-09-07T13:00

2020-09-07T13:00

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ </a>и его структура "МСП Факторинг" по итогам I полугодия заняли первое место по числу активных клиентов на факторинговом обслуживании и второе место по портфелю сделок в сегменте МСП, войдя в тройку лидеров по данному показателю практически во всех федеральных округах, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на исследование Ассоциации факторинговых компаний (АФК).В анкетировании АФК приняли участие банки и компании, являющиеся активными участниками факторингового рынка.В первом полугодии 2020 года набольшее количество сделок ПСБ и "МСП Факторинг" заключили в отраслях пищевого производства, металлургии и металлообработки. Основной прирост новых сделок ПСБ пришелся на Московский регион (41%), ЦФО (17%) и СФО (10%)."Стратегия ПСБ, направленная на повышение эффективности работы, внедрение новых продуктов и инвестиции в инновационные сервисы для клиентов во многом позволили занять лидирующие позиции на рынке факторинга. Мы первыми запустили услугу онлайн-факторинга с автоматизированным принятием решения меньше, чем за 40 минут для поставщиков крупнейших торговых сетей. Данный сервис в условиях самоизоляции позволил нашим клиентам не посещать офис для получения услуги, а делать это дистанционно", - привели в банке комментарий управляющего директора по факторингу ПСБ Иннокентия Воловика. С момента запуска в мае текущего года сервиса онлайн факторинга ПСБ и его структура "МСП Факторинг" приняли больше 300 положительных решений по финансированию на общую сумму более 7 миллиардов рублей, добавили в ПСБ.

https://ria.ru/20200904/platezhi-1576799388.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика