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https://ria.ru/20200907/avtokredit-1576854153.html
Россияне обновили рекорд по автокредитам
Россияне после снятия режима самоизоляции и в ожидании роста цен на автомобили ажиотажно начали брать кредиты на покупку автомобиля: число выданных в июле... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T07:02
2020-09-07T07:02
россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россияне</a> после снятия режима самоизоляции и в ожидании роста цен на автомобили ажиотажно начали брать кредиты на покупку автомобиля: число выданных в июле автокредитов достигло рекордных 82,5 тысячи ссуд, за месяц подскочив на 15%, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Согласно данным компании, российские банки выдали в июле 82,5 тысячи автокредитов на общую сумму 64,4 миллиарда рублей. В месячном выражении рост числа кредитов составил 15%, а их объем подскочил на 19%. При этом и в годовом выражении выдачи существенно увеличились - на 6,3% по числу ссуд и на 11,7% по их сумме.Подобного роста выдач в ближайшие месяцы больше ждать не стоит, уверен эксперт. "Многие дилеры уже сообщили об отсутствии предновогодних акций, которые традиционно влияют на рост спроса. С другой стороны в период пандемии многие автопроизводители останавливали свои сборочные конвейеры, что привело к локальному дефициту автомобилей, на компенсацию которого потребуется ещё какое-то время", - говорит он.По данным опроса РИА Новости, посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку - крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин. При этом автоконцерны с сентября вновь подняли цены на машины в России, выяснило в начале месяца агентство.
https://ria.ru/20200817/1575894880.html
https://ria.ru/20200714/1574307855.html
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россия
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россия, экономика

Россияне обновили рекорд по автокредитам

07:02 07.09.2020
1460
© Fotolia / rh2010Покупка нового автомобиля в салоне
Покупка нового автомобиля в салоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Fotolia / rh2010
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россияне после снятия режима самоизоляции и в ожидании роста цен на автомобили ажиотажно начали брать кредиты на покупку автомобиля: число выданных в июле автокредитов достигло рекордных 82,5 тысячи ссуд, за месяц подскочив на 15%, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Согласно данным компании, российские банки выдали в июле 82,5 тысячи автокредитов на общую сумму 64,4 миллиарда рублей. В месячном выражении рост числа кредитов составил 15%, а их объем подскочил на 19%. При этом и в годовом выражении выдачи существенно увеличились - на 6,3% по числу ссуд и на 11,7% по их сумме.
"Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан, в первую очередь, с тем, что в период карантина выдачи этого вида кредита сократились практически в четыре раза и накопленный спрос находит выход при первом возможном случае. С другой стороны на спрос также повлияло и ожидание роста цен на автомобили, которое отчасти уже было реализовано рядом производителей", - пояснил такую динамику гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.
Автосалон - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 15:13
ВТБ увеличил в январе-июле выдачу автокредитов с господдержкой в 1,5 раза
Подобного роста выдач в ближайшие месяцы больше ждать не стоит, уверен эксперт. "Многие дилеры уже сообщили об отсутствии предновогодних акций, которые традиционно влияют на рост спроса. С другой стороны в период пандемии многие автопроизводители останавливали свои сборочные конвейеры, что привело к локальному дефициту автомобилей, на компенсацию которого потребуется ещё какое-то время", - говорит он.
По данным опроса РИА Новости, посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку - крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин. При этом автоконцерны с сентября вновь подняли цены на машины в России, выяснило в начале месяца агентство.
Девушка в новом автомобиле - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
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Коллекторы рассказали о рекордном снижении объема автокредитов в России
3203031
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