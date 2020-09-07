https://ria.ru/20200907/avtokredit-1576854153.html

Россияне обновили рекорд по автокредитам

Россияне после снятия режима самоизоляции и в ожидании роста цен на автомобили ажиотажно начали брать кредиты на покупку автомобиля: число выданных в июле... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T07:02

2020-09-07T07:02

2020-09-07T07:02

россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россияне</a> после снятия режима самоизоляции и в ожидании роста цен на автомобили ажиотажно начали брать кредиты на покупку автомобиля: число выданных в июле автокредитов достигло рекордных 82,5 тысячи ссуд, за месяц подскочив на 15%, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Согласно данным компании, российские банки выдали в июле 82,5 тысячи автокредитов на общую сумму 64,4 миллиарда рублей. В месячном выражении рост числа кредитов составил 15%, а их объем подскочил на 19%. При этом и в годовом выражении выдачи существенно увеличились - на 6,3% по числу ссуд и на 11,7% по их сумме.Подобного роста выдач в ближайшие месяцы больше ждать не стоит, уверен эксперт. "Многие дилеры уже сообщили об отсутствии предновогодних акций, которые традиционно влияют на рост спроса. С другой стороны в период пандемии многие автопроизводители останавливали свои сборочные конвейеры, что привело к локальному дефициту автомобилей, на компенсацию которого потребуется ещё какое-то время", - говорит он.По данным опроса РИА Новости, посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку - крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин. При этом автоконцерны с сентября вновь подняли цены на машины в России, выяснило в начале месяца агентство.

https://ria.ru/20200817/1575894880.html

https://ria.ru/20200714/1574307855.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика