https://ria.ru/20200907/avianosets-1576886465.html

С американского авианосца в Аравийском море пропал матрос

Пятый флот США ведет поиски матроса, пропавшего с борта авианосца "Нимиц" в северной части Аравийского моря, говорится в сообщении в Twitter флота. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:30

2020-09-07T16:30

2020-09-07T16:30

аравийское море

военно-морские силы сша

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости.</strong> Пятый флот <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ведет поиски матроса, пропавшего с борта авианосца "Нимиц" в северной части <a href="http://ria.ru/location_Aravijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Аравийского моря</a>, говорится в сообщении в <a href="https://twitter.com/US5thFleet/status/1302814874003738629" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> флота."Поисково-спасательная операция по поиску пропавшего матроса с корабля "Нимиц" идет в Северном Аравийском море. "Нимиц" сообщил о человеке за бортом в 18.47 по местному времени 6 сентября после того, как личный состав на борту не смог найти матроса по итогам тщательного поиска", - сказано в сообщении."Нимиц" - старейший авианосец <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>. На его борту находится команда из пяти тысяч человек.

https://ria.ru/20200610/1572735828.html

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аравийское море

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аравийское море, военно-морские силы сша, сша, в мире