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С американского авианосца в Аравийском море пропал матрос
Пятый флот США ведет поиски матроса, пропавшего с борта авианосца "Нимиц" в северной части Аравийского моря, говорится в сообщении в Twitter флота. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:30
2020-09-07T16:30
аравийское море
военно-морские силы сша
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости.</strong> Пятый флот <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ведет поиски матроса, пропавшего с борта авианосца "Нимиц" в северной части <a href="http://ria.ru/location_Aravijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Аравийского моря</a>, говорится в сообщении в <a href="https://twitter.com/US5thFleet/status/1302814874003738629" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> флота."Поисково-спасательная операция по поиску пропавшего матроса с корабля "Нимиц" идет в Северном Аравийском море. "Нимиц" сообщил о человеке за бортом в 18.47 по местному времени 6 сентября после того, как личный состав на борту не смог найти матроса по итогам тщательного поиска", - сказано в сообщении."Нимиц" - старейший авианосец <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>. На его борту находится команда из пяти тысяч человек.
https://ria.ru/20200610/1572735828.html
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аравийское море
сша
РИА Новости
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аравийское море, военно-морские силы сша, сша, в мире

С американского авианосца в Аравийском море пропал матрос

16:30 07.09.2020
713
CC0 / / USS Nimitz
USS Nimitz - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
CC0 / /
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Пятый флот США ведет поиски матроса, пропавшего с борта авианосца "Нимиц" в северной части Аравийского моря, говорится в сообщении в Twitter флота.
"Поисково-спасательная операция по поиску пропавшего матроса с корабля "Нимиц" идет в Северном Аравийском море. "Нимиц" сообщил о человеке за бортом в 18.47 по местному времени 6 сентября после того, как личный состав на борту не смог найти матроса по итогам тщательного поиска", - сказано в сообщении.
"Нимиц" - старейший авианосец ВМС США. На его борту находится команда из пяти тысяч человек.
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 11:59
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7358603
Обсудить 3
Аравийское мореВоенно-морские силы СШАСШАВ мире
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