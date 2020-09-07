https://ria.ru/20200907/arkhstoyanie-1576847143.html

Что показали на "Архстоянии" и почему там было некогда лениться

Юбилейный, 15-й фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце порадовал уже тем, что все-таки состоялся, хотя устроители выбрали тему "Лень". Удалось все-таки РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:29

2020-09-07T13:29

2020-09-07T16:23

выставки

архстояние

калужская область

культура

николай полисский

никола-ленивец

юрий квятковский

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости</strong>, <strong>Галина Нилова</strong>. Юбилейный, 15-й фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце порадовал уже тем, что все-таки состоялся, хотя устроители выбрали тему "Лень". Удалось все-таки создать три новых сооружения, театральную и музыкальную программы, отреставрировать "Ротонду" и даже организовать хорошую погоду. О том, как на "Архстояние" повлиял COVID-19, почему для арт-парка понятие лени имеет фундаментальное значение и какие смыслы нашли в ней современные художники — в материале РИА Новости.Фестиваль и пандемияЕще месяц назад организаторы "Архстояния", которое обычно проходит в конце июля, не были уверены, что оно состоится в первые выходные сентября. На самоизоляции арт-парку пришлось нелегко, а основатель фестиваля Николай Полисский был вынужден перенести работы по завершению гигантского арт-объекта "Угруан", начатого в прошлом году."С момента пандемии в этом году мне все финансирование обрезали, и сооружение этого большого и дорогого объекта, над которым трудились местные жители, получая за это деньги, отложили на неизвестное время, — поделился Николай Полисский. — Сейчас я медленно, сам с двумя помощниками пытаюсь что-то делать, чтобы все это не затухло. Надеюсь, на следующий год будут ресурсы, и мы сможем закончить. Для меня это очень важная вещь".По словам завсегдатаев "Архстояния", на этот раз было "меньше движухи" и в целом "потише, чем в прошлом году". Полисский был даже рад, что народа немного: "Зато это наша публика, люди с симпатичными добрыми лицами, которые приезжают посмотреть на наши вещи".Нигде, кроме…Она присутствует в названии деревни и арт-парка. По легенде, однажды на поселение напали враги с другой стороны реки Угры в канун дня святого Николая, всех выгнали, принялись пировать и "обленились", а на рассвете местные жители их разгромили, застав врасплох.В искусстве это очень сильное понятие, к которому не раз обращались многие писатели и художники, но ни один другой художественный смотр не может себе позволить выбрать подобную тему, уверен Кочуркин."Венецианская биеннале на эту тему просто невозможна, там куча экспертов, согласований и основные идеи всегда более абстрактные выбираются, а у нас маленький кураторский проект, мы более свободны в этом плане, лень не могла бы нигде прозвучать, кроме Никола-Ленивца. Это наш конек, такой сайт-специфик", — рассказал куратор.Новые ленивые арт-объекты"Я использовал в строительстве заборы и доски из соседних деревень, предназначенные для костра или в утиль, потому что лень идти в магазин и искать новые материалы. В результате дом состоит из заплат, одно наслаивается на другое, и из старых вещей создается новая история", — пояснил художник Алексей Лука, добавив, что у его объекта "шаткая ленивая форма, он нарочито немного завален".Сам Лука при этом никак не успевает лениться: "Это, конечно, здорово, но времени нет совершенно, постоянно чем-то занят"."Беседка" Ивана Горшкова олицетворяла "привал на перепутье", который манит путника отдохнуть, но имеет неоднозначную природу: может погубить, а может и спасти. "В своем роде это антиротонда. Ротонда — крепкий опорный пункт, который держит пространство на себе, а эта вещь ненадежная, разваливающаяся", — рассказал он.Гвоздь программы фестиваля — "Красный лес" представителя советского неофициального искусства Игоря Шелковского, его создавали совместно с музеем AZ. Скрещенные шестиметровые брусья стоят по сторонам моста через естественный овраг. Художник задумал такую конструкцию еще 30 лет назад и сам выбрал для нее место. Это самая крупная его работа и самая серьезная стройка в арт-парке в этом году.Там играли спектакль "Переходный период", который также поставил Юрий Квятковский. Его главный герой рассказывает о своих метаниях и становлении личности на фоне разных исторических событий. На мосту появляются музыканты, акробаты, татары и даже конь, которого ведет под уздцы "красный" мальчик. После спектакля актеры вместо кулис скрываются в овраге."Очень странно, но очень понравилось, хорошо сделано. Кажется, что про эмоции, но это про логику", — поделилась впечатлением Света из Москвы."Костюмы отличные, маски. Вещь очень вызывающая, сначала нужно ее переварить, а потом обсуждать дня через три", — отметил Егор, который уже не первый раз на "Архстоянии".Прогулки с кнутом и пряникомТакже на фестивале можно было побродить в наушниках, слушая аудиоспектакль режиссера Федора Елютина, чтобы вспомнить детские впечатления от прогулки по лесу. С собой предлагалось взять пряник и маркер для ответов на вопросы."Занавес" Марии Левченко и Степана Владовского у скорой тропы автоматически открывался и закрывался с определенным интервалом. Любой желающий мог на время стать действующим лицом пьесы и тут же — снова зрителем.В камерной конструкции "Удаленного офиса" Элина Куликова, которая работает с запахами, предлагала посетителям почувствовать ароматы (преимущественно вкусные). Основным был запах сена, принесенного накануне для завершения инсталляции.Для самой Элины "лень — это что-то, пахнущее едой, которую можно получить при помощи доставки. Это может быть что угодно, пицца или паста, но ты не готовишь ее дома, а заказываешь на диване в два клика".Около каждого поля было прописано начало какой-либо славянской игры ("Веревочка" или "Волки во рву") без завершения, чтобы можно было додумать свой вариант, чем взрослые и дети с удовольствием занимались."В игре открывается возможность экспериментировать, выходить из колеи ежедневных дел и рутины. Мы тут играем во время перформанса, и все участники очень счастливы. Они получают огромный заряд", — рассказала Катя Финкельштейн.Огромный заряд и ощущение того, что лень часто таит в себе созидательную силу, особенно в таком месте, как Никола-Ленивец, получили и остальные участники фестиваля.

https://ria.ru/20200822/1576123911.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выставки, архстояние, калужская область, николай полисский, никола-ленивец, юрий квятковский