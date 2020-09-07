https://ria.ru/20200907/arkhstoyanie-1576847143.html
Что показали на "Архстоянии" и почему там было некогда лениться
Юбилейный, 15-й фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце порадовал уже тем, что все-таки состоялся, хотя устроители выбрали тему "Лень". Удалось все-таки РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:29
2020-09-07T13:29
2020-09-07T16:23
выставки
архстояние
калужская область
культура
николай полисский
никола-ленивец
юрий квятковский
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости</strong>, <strong>Галина Нилова</strong>. Юбилейный, 15-й фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце порадовал уже тем, что все-таки состоялся, хотя устроители выбрали тему "Лень". Удалось все-таки создать три новых сооружения, театральную и музыкальную программы, отреставрировать "Ротонду" и даже организовать хорошую погоду. О том, как на "Архстояние" повлиял COVID-19, почему для арт-парка понятие лени имеет фундаментальное значение и какие смыслы нашли в ней современные художники — в материале РИА Новости.Фестиваль и пандемияЕще месяц назад организаторы "Архстояния", которое обычно проходит в конце июля, не были уверены, что оно состоится в первые выходные сентября. На самоизоляции арт-парку пришлось нелегко, а основатель фестиваля Николай Полисский был вынужден перенести работы по завершению гигантского арт-объекта "Угруан", начатого в прошлом году."С момента пандемии в этом году мне все финансирование обрезали, и сооружение этого большого и дорогого объекта, над которым трудились местные жители, получая за это деньги, отложили на неизвестное время, — поделился Николай Полисский. — Сейчас я медленно, сам с двумя помощниками пытаюсь что-то делать, чтобы все это не затухло. Надеюсь, на следующий год будут ресурсы, и мы сможем закончить. Для меня это очень важная вещь".По словам завсегдатаев "Архстояния", на этот раз было "меньше движухи" и в целом "потише, чем в прошлом году". Полисский был даже рад, что народа немного: "Зато это наша публика, люди с симпатичными добрыми лицами, которые приезжают посмотреть на наши вещи".Нигде, кроме…Она присутствует в названии деревни и арт-парка. По легенде, однажды на поселение напали враги с другой стороны реки Угры в канун дня святого Николая, всех выгнали, принялись пировать и "обленились", а на рассвете местные жители их разгромили, застав врасплох.В искусстве это очень сильное понятие, к которому не раз обращались многие писатели и художники, но ни один другой художественный смотр не может себе позволить выбрать подобную тему, уверен Кочуркин."Венецианская биеннале на эту тему просто невозможна, там куча экспертов, согласований и основные идеи всегда более абстрактные выбираются, а у нас маленький кураторский проект, мы более свободны в этом плане, лень не могла бы нигде прозвучать, кроме Никола-Ленивца. Это наш конек, такой сайт-специфик", — рассказал куратор.Новые ленивые арт-объекты"Я использовал в строительстве заборы и доски из соседних деревень, предназначенные для костра или в утиль, потому что лень идти в магазин и искать новые материалы. В результате дом состоит из заплат, одно наслаивается на другое, и из старых вещей создается новая история", — пояснил художник Алексей Лука, добавив, что у его объекта "шаткая ленивая форма, он нарочито немного завален".Сам Лука при этом никак не успевает лениться: "Это, конечно, здорово, но времени нет совершенно, постоянно чем-то занят"."Беседка" Ивана Горшкова олицетворяла "привал на перепутье", который манит путника отдохнуть, но имеет неоднозначную природу: может погубить, а может и спасти. "В своем роде это антиротонда. Ротонда — крепкий опорный пункт, который держит пространство на себе, а эта вещь ненадежная, разваливающаяся", — рассказал он.Гвоздь программы фестиваля — "Красный лес" представителя советского неофициального искусства Игоря Шелковского, его создавали совместно с музеем AZ. Скрещенные шестиметровые брусья стоят по сторонам моста через естественный овраг. Художник задумал такую конструкцию еще 30 лет назад и сам выбрал для нее место. Это самая крупная его работа и самая серьезная стройка в арт-парке в этом году.Там играли спектакль "Переходный период", который также поставил Юрий Квятковский. Его главный герой рассказывает о своих метаниях и становлении личности на фоне разных исторических событий. На мосту появляются музыканты, акробаты, татары и даже конь, которого ведет под уздцы "красный" мальчик. После спектакля актеры вместо кулис скрываются в овраге."Очень странно, но очень понравилось, хорошо сделано. Кажется, что про эмоции, но это про логику", — поделилась впечатлением Света из Москвы."Костюмы отличные, маски. Вещь очень вызывающая, сначала нужно ее переварить, а потом обсуждать дня через три", — отметил Егор, который уже не первый раз на "Архстоянии".Прогулки с кнутом и пряникомТакже на фестивале можно было побродить в наушниках, слушая аудиоспектакль режиссера Федора Елютина, чтобы вспомнить детские впечатления от прогулки по лесу. С собой предлагалось взять пряник и маркер для ответов на вопросы."Занавес" Марии Левченко и Степана Владовского у скорой тропы автоматически открывался и закрывался с определенным интервалом. Любой желающий мог на время стать действующим лицом пьесы и тут же — снова зрителем.В камерной конструкции "Удаленного офиса" Элина Куликова, которая работает с запахами, предлагала посетителям почувствовать ароматы (преимущественно вкусные). Основным был запах сена, принесенного накануне для завершения инсталляции.Для самой Элины "лень — это что-то, пахнущее едой, которую можно получить при помощи доставки. Это может быть что угодно, пицца или паста, но ты не готовишь ее дома, а заказываешь на диване в два клика".Около каждого поля было прописано начало какой-либо славянской игры ("Веревочка" или "Волки во рву") без завершения, чтобы можно было додумать свой вариант, чем взрослые и дети с удовольствием занимались."В игре открывается возможность экспериментировать, выходить из колеи ежедневных дел и рутины. Мы тут играем во время перформанса, и все участники очень счастливы. Они получают огромный заряд", — рассказала Катя Финкельштейн.Огромный заряд и ощущение того, что лень часто таит в себе созидательную силу, особенно в таком месте, как Никола-Ленивец, получили и остальные участники фестиваля.
https://ria.ru/20200822/1576123911.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставки, архстояние, калужская область, николай полисский, никола-ленивец, юрий квятковский
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Галина Нилова. Юбилейный, 15-й фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце порадовал уже тем, что все-таки состоялся, хотя устроители выбрали тему "Лень". Удалось все-таки создать три новых сооружения, театральную и музыкальную программы, отреставрировать "Ротонду" и даже организовать хорошую погоду. О том, как на "Архстояние" повлиял COVID-19, почему для арт-парка понятие лени имеет фундаментальное значение и какие смыслы нашли в ней современные художники — в материале РИА Новости.
Фестиваль и пандемия
Еще месяц назад организаторы "Архстояния", которое обычно проходит в конце июля, не были уверены, что оно состоится в первые выходные сентября.
На самоизоляции арт-парку пришлось нелегко, а основатель фестиваля Николай Полисский был вынужден перенести работы по завершению гигантского арт-объекта "Угруан", начатого в прошлом году.
"С момента пандемии в этом году мне все финансирование обрезали, и сооружение этого большого и дорогого объекта, над которым трудились местные жители, получая за это деньги, отложили на неизвестное время, — поделился Николай Полисский. — Сейчас я медленно, сам с двумя помощниками пытаюсь что-то делать, чтобы все это не затухло. Надеюсь, на следующий год будут ресурсы, и мы сможем закончить. Для меня это очень важная вещь".
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Основатель фестиваля"Архстояние", художник и скульптор Николай Полисский в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.
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Арт-объект "Угруан" на фестивале "Архстояние" в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.
1 из 2
Основатель фестиваля"Архстояние", художник и скульптор Николай Полисский в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.
2 из 2
Арт-объект "Угруан" на фестивале "Архстояние" в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.
По словам завсегдатаев "Архстояния", на этот раз было "меньше движухи" и в целом "потише, чем в прошлом году". Полисский был даже рад, что народа немного: "Зато это наша публика, люди с симпатичными добрыми лицами, которые приезжают посмотреть на наши вещи".
Нигде, кроме…
"Лень, мне кажется, это абсолютно естественное состояние здесь, тут же все про село, это сельскохозяйственные угодья, которые поглотила депрессия или уныние, потому что все пришло в упадок. Эта инерция на природе сильно ощущается", — рассуждает куратор Антон Кочуркин.
Она присутствует в названии деревни и арт-парка. По легенде, однажды на поселение напали враги с другой стороны реки Угры в канун дня святого Николая, всех выгнали, принялись пировать и "обленились", а на рассвете местные жители их разгромили, застав врасплох.
В искусстве это очень сильное понятие, к которому не раз обращались многие писатели и художники, но ни один другой художественный смотр не может себе позволить выбрать подобную тему, уверен Кочуркин.
"Венецианская биеннале на эту тему просто невозможна, там куча экспертов, согласований и основные идеи всегда более абстрактные выбираются, а у нас маленький кураторский проект, мы более свободны в этом плане, лень не могла бы нигде прозвучать, кроме Никола-Ленивца. Это наш конек, такой сайт-специфик", — рассказал куратор.
Новые ленивые арт-объекты
"Я использовал в строительстве заборы и доски из соседних деревень, предназначенные для костра или в утиль, потому что лень идти в магазин и искать новые материалы. В результате дом состоит из заплат, одно наслаивается на другое, и из старых вещей создается новая история", — пояснил художник Алексей Лука, добавив, что у его объекта "шаткая ленивая форма, он нарочито немного завален".
Сам Лука при этом никак не успевает лениться: "Это, конечно, здорово, но времени нет совершенно, постоянно чем-то занят".
"Беседка" Ивана Горшкова олицетворяла "привал на перепутье", который манит путника отдохнуть, но имеет неоднозначную природу: может погубить, а может и спасти.
"В своем роде это антиротонда. Ротонда — крепкий опорный пункт, который держит пространство на себе, а эта вещь ненадежная, разваливающаяся", — рассказал он.
Гвоздь программы фестиваля — "Красный лес" представителя советского неофициального искусства Игоря Шелковского, его создавали совместно с музеем AZ. Скрещенные шестиметровые брусья стоят по сторонам моста через естественный овраг. Художник задумал такую конструкцию еще 30 лет назад и сам выбрал для нее место. Это самая крупная его работа и самая серьезная стройка в арт-парке в этом году.
1 из 3
Конь и "красный" мальчик в спектакле "Переходный период" в "Красном лесу" — арт-объекте Игоря Шелковского на фестивале "Архстояние".
2 из 3
Девушка со скрипкой в спектакле "Переходный период" в "Красном лесу" — арт-объекте Игоря Шелковского на фестивале "Архстояние".
3 из 3
Татары в масках в спектакле "Переходный период" на фестивале "Архстояние" в арт-парке Никола-Ленивец.
1 из 3
Конь и "красный" мальчик в спектакле "Переходный период" в "Красном лесу" — арт-объекте Игоря Шелковского на фестивале "Архстояние".
2 из 3
Девушка со скрипкой в спектакле "Переходный период" в "Красном лесу" — арт-объекте Игоря Шелковского на фестивале "Архстояние".
3 из 3
Татары в масках в спектакле "Переходный период" на фестивале "Архстояние" в арт-парке Никола-Ленивец.
Там играли спектакль "Переходный период", который также поставил Юрий Квятковский. Его главный герой рассказывает о своих метаниях и становлении личности на фоне разных исторических событий. На мосту появляются музыканты, акробаты, татары и даже конь, которого ведет под уздцы "красный" мальчик. После спектакля актеры вместо кулис скрываются в овраге.
"Очень странно, но очень понравилось, хорошо сделано. Кажется, что про эмоции, но это про логику", — поделилась впечатлением Света из Москвы.
"Костюмы отличные, маски. Вещь очень вызывающая, сначала нужно ее переварить, а потом обсуждать дня через три", — отметил Егор, который уже не первый раз на "Архстоянии".
Прогулки с кнутом и пряником
Также на фестивале можно было побродить в наушниках, слушая аудиоспектакль режиссера Федора Елютина, чтобы вспомнить детские впечатления от прогулки по лесу. С собой предлагалось взять пряник и маркер для ответов на вопросы.
"Занавес" Марии Левченко и Степана Владовского у скорой тропы автоматически открывался и закрывался с определенным интервалом. Любой желающий мог на время стать действующим лицом пьесы и тут же — снова зрителем.
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Посетительница инсталляции Элины Куликовой "Что я делаю, когда мне лень" на фестивале "Архстояние".
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Арт-объект "Удаленный офис" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
1 из 2
Посетительница инсталляции Элины Куликовой "Что я делаю, когда мне лень" на фестивале "Архстояние".
2 из 2
Арт-объект "Удаленный офис" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
В камерной конструкции "Удаленного офиса" Элина Куликова, которая работает с запахами, предлагала посетителям почувствовать ароматы (преимущественно вкусные). Основным был запах сена, принесенного накануне для завершения инсталляции.
Для самой Элины "лень — это что-то, пахнущее едой, которую можно получить при помощи доставки. Это может быть что угодно, пицца или паста, но ты не готовишь ее дома, а заказываешь на диване в два клика".
Около каждого поля было прописано начало какой-либо славянской игры ("Веревочка" или "Волки во рву") без завершения, чтобы можно было додумать свой вариант, чем взрослые и дети с удовольствием занимались.
"В игре открывается возможность экспериментировать, выходить из колеи ежедневных дел и рутины. Мы тут играем во время перформанса, и все участники очень счастливы. Они получают огромный заряд", — рассказала Катя Финкельштейн.
Огромный заряд и ощущение того, что лень часто таит в себе созидательную силу, особенно в таком месте, как Никола-Ленивец, получили и остальные участники фестиваля.