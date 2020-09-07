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https://ria.ru/20200907/antalya-1576853992.html
У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19
Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с РФ, у восьми россиян был РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T06:11
2020-09-07T07:19
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
россия
анталья (провинция)
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталья</a> после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">РФ</a>, у восьми россиян был диагностирован <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, заявил РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.В случае, если у туристов есть жалобы на характерные симптомы коронавируса (кашель, лихорадка, затрудненное дыхание), им следует удалиться от других гостей, надеть медицинскую маску и обратиться к врачам, отметил губернатор.Он добавил, что гостиничный номер, где проживал зараженный, проветривается в течение 24 часов, после чего тщательно обрабатывается дезинфекционными средствами. После этих процедур в комнату заселяют новых клиентов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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россия
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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туризм, новости - туризм, россия, анталья (провинция), турция, в мире

У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19

06:11 07.09.2020 (обновлено: 07:19 07.09.2020)
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© Fotolia / timur13Анталья, Турция
Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Fotolia / timur13
Анталья, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 7 сен - РИА Новости. Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с РФ, у восьми россиян был диагностирован COVID-19, заявил РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.
"После возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в нашу провинцию прибыло 336 409 россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталию, составило 483 790. У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения", - сказал собеседник агентства.
В случае, если у туристов есть жалобы на характерные симптомы коронавируса (кашель, лихорадка, затрудненное дыхание), им следует удалиться от других гостей, надеть медицинскую маску и обратиться к врачам, отметил губернатор.
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"Врач, к которому обращается заболевший, информирует об этом отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции, который определяет контакты больного и начинает необходимые процедуры мониторинга. При положительном тесте на COVID-19 пациент переводится в больницу", - сказал Языджи.
Он добавил, что гостиничный номер, где проживал зараженный, проветривается в течение 24 часов, после чего тщательно обрабатывается дезинфекционными средствами. После этих процедур в комнату заселяют новых клиентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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72851989
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