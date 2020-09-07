https://ria.ru/20200907/antalya-1576853992.html

У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19

Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с РФ, у восьми россиян был РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T06:11

2020-09-07T06:11

2020-09-07T07:19

туризм

новости - туризм

распространение нового коронавируса

россия

анталья (провинция)

турция

в мире

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<strong>АНКАРА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталья</a> после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">РФ</a>, у восьми россиян был диагностирован <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, заявил РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.В случае, если у туристов есть жалобы на характерные симптомы коронавируса (кашель, лихорадка, затрудненное дыхание), им следует удалиться от других гостей, надеть медицинскую маску и обратиться к врачам, отметил губернатор.Он добавил, что гостиничный номер, где проживал зараженный, проветривается в течение 24 часов, после чего тщательно обрабатывается дезинфекционными средствами. После этих процедур в комнату заселяют новых клиентов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

анталья (провинция)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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