https://ria.ru/20200907/altay-1576891805.html

Россиянка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти

Туристка из Новосибирска погибла в Республике Алтай, пытаясь переплыть реку Катунь. Незадолго до смерти женщина записала и опубликовала видео, в котором... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:27

2020-09-07T17:27

2020-09-07T18:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

республика алтай

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Туристка из <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> погибла в <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республике Алтай</a>, пытаясь переплыть реку Катунь. Незадолго до смерти женщина записала и опубликовала видео, в котором показала реку и поделилась своими планами преодолеть ее бурное течение. Об этом сообщают "<a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вести</a>".Как сообщает управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по Республике Алтай, 43-летняя туристка из Новосибирска решилась проплыть вдоль берега реки Катунь, так как хорошо умела плавать. Женщина попросила 16-летнюю дочь своих знакомых снять на видео свой заплыв. В воде туристку подхватило течение и унесло на стремнину. Девушка, остававшаяся на берегу, бросилась за помощью на ближайшую туристическую базу, но незамедлительно организованные поиски не дали никакого результата.В МЧС также призвали гостей региона к осторожности и подчеркнули, что местные жители не купаются в Катуни. В ведомстве напомнили, что это горная река с истоками на леднике и холодной водой, сильным течением и каменистым дном.

https://ria.ru/20200703/1573867946.html

Вячеслав Сушилов Местные не купаются , это о многом говорит . 45

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новосибирск

республика алтай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, республика алтай, происшествия