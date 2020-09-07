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https://ria.ru/20200907/altay-1576891805.html
Россиянка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти
Туристка из Новосибирска погибла в Республике Алтай, пытаясь переплыть реку Катунь. Незадолго до смерти женщина записала и опубликовала видео, в котором... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:27
2020-09-07T18:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
республика алтай
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Туристка из <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> погибла в <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республике Алтай</a>, пытаясь переплыть реку Катунь. Незадолго до смерти женщина записала и опубликовала видео, в котором показала реку и поделилась своими планами преодолеть ее бурное течение. Об этом сообщают "<a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вести</a>".Как сообщает управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по Республике Алтай, 43-летняя туристка из Новосибирска решилась проплыть вдоль берега реки Катунь, так как хорошо умела плавать. Женщина попросила 16-летнюю дочь своих знакомых снять на видео свой заплыв. В воде туристку подхватило течение и унесло на стремнину. Девушка, остававшаяся на берегу, бросилась за помощью на ближайшую туристическую базу, но незамедлительно организованные поиски не дали никакого результата.В МЧС также призвали гостей региона к осторожности и подчеркнули, что местные жители не купаются в Катуни. В ведомстве напомнили, что это горная река с истоками на леднике и холодной водой, сильным течением и каменистым дном.
https://ria.ru/20200703/1573867946.html
Местные не купаются , это о многом говорит .
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новосибирск
республика алтай
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, республика алтай, происшествия

Россиянка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти

17:27 07.09.2020 (обновлено: 18:53 07.09.2020)
12593
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Туристка из Новосибирска погибла в Республике Алтай, пытаясь переплыть реку Катунь. Незадолго до смерти женщина записала и опубликовала видео, в котором показала реку и поделилась своими планами преодолеть ее бурное течение. Об этом сообщают "Вести".

"Вот здесь зайду и спокойненько поплыву. Потом меня прибьет вон к тем камням через пару дней", — пошутила женщина на видео.

Как сообщает управление МЧС по Республике Алтай, 43-летняя туристка из Новосибирска решилась проплыть вдоль берега реки Катунь, так как хорошо умела плавать. Женщина попросила 16-летнюю дочь своих знакомых снять на видео свой заплыв. В воде туристку подхватило течение и унесло на стремнину. Девушка, остававшаяся на берегу, бросилась за помощью на ближайшую туристическую базу, но незамедлительно организованные поиски не дали никакого результата.
В МЧС также призвали гостей региона к осторожности и подчеркнули, что местные жители не купаются в Катуни. В ведомстве напомнили, что это горная река с истоками на леднике и холодной водой, сильным течением и каменистым дном.
Настя Тропицель - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
3 июля, 18:24
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
1129162951258
Обсудить 11
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскРеспублика АлтайПроисшествия
Популярные комментарии
Местные не купаются , это о многом говорит .
7 сентября, 17:53
Вячеслав СушиловВячеслав Сушилов
4401000
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