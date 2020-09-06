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https://ria.ru/20200906/zakharova-1576839730.html
Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что ее запись в соцсетях, вызвавшая критику в Сербии, была неверно истолкована. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T14:17
2020-09-06T15:08
марко джурич
александр вулин
косово
сша
мария захарова
александр вучич
дональд трамп
сербия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Официальный представитель российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> сообщила, что ее запись в соцсетях, вызвавшая критику в <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>, была неверно истолкована.Накануне сербская делегация во главе с президентом республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank">Александром Вучичем</a> участвовала в переговорах с "премьером" самопровозглашенного <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> Авдулахом Хоти в США. По итогам встречи стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. В соцсетях распространилась фотография, сделанная в ходе визита Вучича в Белый дом. На ней сербский президент сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова на Facebook прокомментировала снимок, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".Ранее пост официального представителя МИД России осудили министр обороны Сербии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vulin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вулин</a> и директор канцелярии по Косово и Метохии <a href="http://ria.ru/person_Marko_Dzhurich/" target="_blank" data-auto="true">Марко Джурич</a>. Сам Вучич заявил, что не будет объяснять "чужой примитивизм".
https://ria.ru/20200906/vuchich-1576839654.html
Нахомила. Завиляла. Уровень нашего МИДа.
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Официальный представитель страны на международном уровне постит какие-то скриншоты из каких то фильмов. Клоуны
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косово
сша
сербия
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марко джурич, александр вулин, косово, сша, мария захарова, александр вучич, дональд трамп, сербия, в мире

Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа

14:17 06.09.2020 (обновлено: 15:08 06.09.2020)
73754
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что ее запись в соцсетях, вызвавшая критику в Сербии, была неверно истолкована.
Накануне сербская делегация во главе с президентом республики Александром Вучичем участвовала в переговорах с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти в США. По итогам встречи стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
В соцсетях распространилась фотография, сделанная в ходе визита Вучича в Белый дом. На ней сербский президент сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова на Facebook прокомментировала снимок, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".

"Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо", — написала Захарова на своей странице в соцсети.

Ранее пост официального представителя МИД России осудили министр обороны Сербии Александр Вулин и директор канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. Сам Вучич заявил, что не будет объяснять "чужой примитивизм".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 14:12
Президент Сербии отреагировал на пост Захаровой о его встрече с Трампом
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Обсудить 266
Марко ДжуричАлександр ВулинКосовоСШАМария ЗахароваАлександр ВучичДональд ТрампСербияВ мире
Популярные комментарии
Нахомила. Завиляла. Уровень нашего МИДа.
6 сентября, 14:24
Степан КрасновСтепан Краснов
22110257366
Официальный представитель страны на международном уровне постит какие-то скриншоты из каких то фильмов. Клоуны
6 сентября, 14:25
Alexandr  
28010366269
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