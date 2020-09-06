https://ria.ru/20200906/vinokur-1576836497.html

Винокур объяснил, почему прервали его с Петросяном концерт в Сочи

Владимир Винокур объяснил, почему его с Евгением Петросяном эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T11:47

2020-09-06T11:47

2020-09-06T13:00

культура

владимир винокур

сочи

евгений петросян

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/93004/59/930045922_0:31:1402:820_1400x0_80_0_0_174f50db7f2f8d563cc47c51bcea10d6.jpg

<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vinokur/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Винокур</a> объяснил, почему его с <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгением Петросяном</a> эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.По словам артиста, причиной инцидента стал анонимный звонок о находящейся в помещении бомбе.Юморист отметил, что зрители, несмотря на эвакуацию, не стали падать духом и уже на улице начали знакомиться и делать совместные фото.

https://radiosputnik.ria.ru/20191214/1562400289.html

True Story А я-то уж было подумал, что они там всех настолько утомили, что их посчитали угрозой жизни и эвакуировали. 16

3

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир винокур, сочи, евгений петросян, происшествия