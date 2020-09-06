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https://ria.ru/20200906/vinokur-1576836497.html
Винокур объяснил, почему прервали его с Петросяном концерт в Сочи
Владимир Винокур объяснил, почему его с Евгением Петросяном эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T11:47
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культура
владимир винокур
сочи
евгений петросян
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vinokur/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Винокур</a> объяснил, почему его с <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгением Петросяном</a> эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.По словам артиста, причиной инцидента стал анонимный звонок о находящейся в помещении бомбе.Юморист отметил, что зрители, несмотря на эвакуацию, не стали падать духом и уже на улице начали знакомиться и делать совместные фото.
https://radiosputnik.ria.ru/20191214/1562400289.html
А я-то уж было подумал, что они там всех настолько утомили, что их посчитали угрозой жизни и эвакуировали.
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владимир винокур, сочи, евгений петросян, происшествия

Винокур объяснил, почему прервали его с Петросяном концерт в Сочи

11:47 06.09.2020 (обновлено: 13:00 06.09.2020)
91784
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАртист Владимир Винокур
Артист Владимир Винокур - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Винокур объяснил, почему его с Евгением Петросяном эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи.
По словам артиста, причиной инцидента стал анонимный звонок о находящейся в помещении бомбе.

"Был звонок и, на всякий случай, как и всегда после таких звонков, проверяли на безопасность. Приехали с собаками, проверили зал", - рассказал Винокур в комментарии РЕН ТВ.

Юморист отметил, что зрители, несмотря на эвакуацию, не стали падать духом и уже на улице начали знакомиться и делать совместные фото.
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КультураВладимир ВинокурСочиЕвгений ПетросянПроисшествия
Популярные комментарии
А я-то уж было подумал, что они там всех настолько утомили, что их посчитали угрозой жизни и эвакуировали.
6 сентября, 12:14
True StoryTrue Story
290014
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