https://ria.ru/20200906/vinokur-1576836497.html
Винокур объяснил, почему прервали его с Петросяном концерт в Сочи
Владимир Винокур объяснил, почему его с Евгением Петросяном эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T11:47
2020-09-06T11:47
2020-09-06T13:00
культура
владимир винокур
сочи
евгений петросян
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vinokur/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Винокур</a> объяснил, почему его с <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгением Петросяном</a> эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.По словам артиста, причиной инцидента стал анонимный звонок о находящейся в помещении бомбе.Юморист отметил, что зрители, несмотря на эвакуацию, не стали падать духом и уже на улице начали знакомиться и делать совместные фото.
https://radiosputnik.ria.ru/20191214/1562400289.html
True Story
А я-то уж было подумал, что они там всех настолько утомили, что их посчитали угрозой жизни и эвакуировали.
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3
сочи
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир винокур, сочи, евгений петросян, происшествия