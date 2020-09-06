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Подмосковные экологи рассказали, как правильно кормить уток
Правильная диета важна для здоровья не только людей, но и уток. Об этом предупреждает министерство экологии и природопользования Московской области, которое... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T08:00
2020-09-06T08:02
хорошие новости
хорошие новости
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Правильная диета важна для здоровья не только людей, но и уток. Об этом предупреждает министерство экологии и природопользования Московской области, которое провело исследование условий жизни птиц в малых реках.Оказалось, что десятки местных жителей кормят уток хлебом. По словам орнитологов, делать это категорически нельзя. Когда птиц перекармливают, они не хотят улетать в теплые края на зиму и остаются в Подмосковье, и шансы выжить в морозы у них резко снижаются.Несвойственный уткам рацион приводит к так называемым ангельским крыльям. Из-за недостатка минералов, которые содержатся в естественной пище, крылья деформируются, поэтому птицы испытывают трудности при взлете. А если накормить утку хлебом, уже тронутым плесенью, можно спровоцировать аспергиллез – инфекцию легких, ведущую к гибели птицы.Минэкологии просит жителей Подмосковья не подкармливать уток, они должны питаться естественно. Если же дети просят об этом, лучше покормить птиц зерном или любым птичьим кормом из зоомагазина, а также зеленью, овощными и фруктовыми очистками.
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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60
хорошие новости, московская область (подмосковье)

Подмосковные экологи рассказали, как правильно кормить уток

08:00 06.09.2020 (обновлено: 08:02 06.09.2020)
3379
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЖенщина кормит уток
Женщина кормит уток - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Правильная диета важна для здоровья не только людей, но и уток. Об этом предупреждает министерство экологии и природопользования Московской области, которое провело исследование условий жизни птиц в малых реках.
Оказалось, что десятки местных жителей кормят уток хлебом. По словам орнитологов, делать это категорически нельзя. Когда птиц перекармливают, они не хотят улетать в теплые края на зиму и остаются в Подмосковье, и шансы выжить в морозы у них резко снижаются.
Несвойственный уткам рацион приводит к так называемым ангельским крыльям. Из-за недостатка минералов, которые содержатся в естественной пище, крылья деформируются, поэтому птицы испытывают трудности при взлете. А если накормить утку хлебом, уже тронутым плесенью, можно спровоцировать аспергиллез – инфекцию легких, ведущую к гибели птицы.
Минэкологии просит жителей Подмосковья не подкармливать уток, они должны питаться естественно. Если же дети просят об этом, лучше покормить птиц зерном или любым птичьим кормом из зоомагазина, а также зеленью, овощными и фруктовыми очистками.
8323137
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Хорошие новостиХорошие новостиМосковская область (Подмосковье)
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