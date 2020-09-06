https://ria.ru/20200906/turtsiya-1576842946.html

Турция осудила решение Косово открыть посольство в Иерусалиме

МИД Турции обвинил самопровозглашенное Косово в нарушении международного права в связи с его решением открыть посольство в Иерусалиме. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T16:37

2020-09-06T16:37

2020-09-06T16:37

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

совет безопасности оон

мид косово

биньямин нетаньяху

иерусалим

турция

косово

восточный иерусалим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149852/71/1498527129_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_43fec0d8150cc353c16b71d28899997e.jpg

<strong>АНКАРА, 6 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Турции</a> обвинил самопровозглашенное <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> в нарушении международного права в связи с его решением открыть посольство в <a href="http://ria.ru/location_Jerusalem/" target="_blank" data-auto="true">Иерусалиме</a>.Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> <a href="http://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu/" target="_blank" data-auto="true">Биньямин Нетаньяху</a> сообщил в пятницу, что <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербия</a> переместит свое посольство в Иерусалим к июлю 2021 года, а до того времени откроет там свое представительство, став первой европейской страной, открывшей посольство в Иерусалиме. Косово, с которым Израиль договорился об установлении дипотношений, также разместит свое посольство в Иерусалиме. Эти решения приняты при посредничестве <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Накануне МИД Турции осудил решение Сербии о переносе ее посольства в Иерусалим."Из сообщений в соцсетях президента, премьера и главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">МИД Косово</a> становится ясно, что наряду со взаимным признанием Израиля и Косово, планируется открытие косовской дипмиссии в Иерусалиме. Вызывает разочарование то, что косовские власти рассматривают такой шаг, который явился бы явным нарушением международного права", - говорится в заявлении МИД Турции.Отмечается, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> одной из первых признала Косово и оказывает большую поддержку усилиям по его международному признанию.В декабре 2017 года президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, в мае 2018 года в город было перенесено посольство США. В сентябре 2019 года свое посольство в Иерусалим переместила <a href="http://ria.ru/location_Guatemala/" target="_blank" data-auto="true">Гватемала</a>.Израильская сторона считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордании</a> и позднее аннексированных.Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи большинство иностранных посольств располагаются в <a href="http://ria.ru/location_Tel_Aviv/" target="_blank" data-auto="true">Тель-Авиве</a>.Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.В турецком МИДе призвали власти Косово уважать резолюции СБ ООН и поддержать шаги по палестино-израильскому урегулированию в рамках границ 1967 года и с <a href="http://ria.ru/location_East_Jerusalem/" target="_blank" data-auto="true">Восточным Иерусалимом</a> в качестве столицы Палестинского государства.

https://ria.ru/20200904/kosovo-1576798007.html

https://ria.ru/20200904/kosovo-1576801813.html

https://ria.ru/20200904/posolstvo-1576798375.html

иерусалим

турция

косово

восточный иерусалим

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, мид косово, биньямин нетаньяху, иерусалим, турция, косово, восточный иерусалим, в мире