Турция осудила решение Косово открыть посольство в Иерусалиме
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АНКАРА, 6 сен - РИА Новости. МИД Турции обвинил самопровозглашенное Косово в нарушении международного права в связи с его решением открыть посольство в Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в пятницу, что Сербия переместит свое посольство в Иерусалим к июлю 2021 года, а до того времени откроет там свое представительство, став первой европейской страной, открывшей посольство в Иерусалиме. Косово, с которым Израиль договорился об установлении дипотношений, также разместит свое посольство в Иерусалиме. Эти решения приняты при посредничестве США.
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Накануне МИД Турции осудил решение Сербии о переносе ее посольства в Иерусалим.
"Из сообщений в соцсетях президента, премьера и главы МИД Косово становится ясно, что наряду со взаимным признанием Израиля и Косово, планируется открытие косовской дипмиссии в Иерусалиме. Вызывает разочарование то, что косовские власти рассматривают такой шаг, который явился бы явным нарушением международного права", - говорится в заявлении МИД Турции.
Отмечается, что Турция одной из первых признала Косово и оказывает большую поддержку усилиям по его международному признанию.
"Однако мы не считаем правильным строить этот процесс вопреки международному праву и особенно страданиям палестинского народа, земли которого находятся под оккупацией. Призываем руководство Косово соблюдать резолюции ООН и воздерживаться от таких шагов, которые подорвали бы правовой статус Иерусалима, а также могли бы помешать признанию Косово другими государствами в будущем", - говорится в документе.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, в мае 2018 года в город было перенесено посольство США. В сентябре 2019 года свое посольство в Иерусалим переместила Гватемала.
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Израильская сторона считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных.
Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи большинство иностранных посольств располагаются в Тель-Авиве.
Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.
В турецком МИДе призвали власти Косово уважать резолюции СБ ООН и поддержать шаги по палестино-израильскому урегулированию в рамках границ 1967 года и с Восточным Иерусалимом в качестве столицы Палестинского государства.
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