https://ria.ru/20200906/turtsiya-1576833721.html

Турция перебрасывает танки к границе с Грецией, сообщили СМИ

Турция направляет танки из юго-восточной провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье,... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T09:25

2020-09-06T09:25

2020-09-06T11:42

эдирне (провинция)

греция

турция

сирия

афины

в мире

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<strong>АНКАРА, 6 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> направляет танки из юго-восточной провинции <a href="http://ria.ru/location_Hatay_Province/" target="_blank" data-auto="true">Хатай</a> в приграничную с <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецией</a> северо-западную провинцию <a href="http://ria.ru/location_Edirne_Province/" target="_blank" data-auto="true">Эдирне</a> на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье, передает агентство <a href="https://www.iha.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">IHA</a> со ссылкой на военные источники.По информации агентства, два конвоя с техникой, перевозящей около 40 танков, покинули район Рейханлы провинции Хатай на границе с <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирией</a>. Ожидается, что танки будут направлены в Эдирне по железной дороге.Агентство <a href="https://www.aa.com.tr/ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Anadolu</a>, ссылаясь на свои источники, сообщило, что осуществляется плановая передислокация подразделений Второй армии сухопутных войск Турции, а информация о переброске военной техники к границе с Грецией не соответствует действительности. Минобороны республики пока никак не прокомментировало эти сообщения.В последние недели резко обострились отношения между <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинами</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкарой</a>. Это связано с тем, что турецкое судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.Греция и Турция обвиняют друг друга в подписании незаконных соглашений о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны.

https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576461912.html

https://ria.ru/20200726/1574953252.html

эдирне (провинция)

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турция

сирия

афины

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдирне (провинция), греция, турция, сирия, афины, в мире