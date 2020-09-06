Трамп обвинил вдову Стива Джобса в растрате унаследованных денег на фейки
15:41 06.09.2020 (обновлено: 15:48 06.09.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя Apple Стива Джобса, в растрате унаследованных ей от мужа средств на "публикующий фейк-ньюс" журнал Atlantic.
Ранее журнал Atlantic со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Трамп в ноябре 2018 года в ходе поездки в Париж в честь столетия Компьенского перемирия не захотел ехать на американское военное кладбище, потому что оно якобы "заполнено неудачниками". Президент США в пятницу опроверг эту информацию, объявив ее "фейковыми новостями". Журнал Atlantic отчасти принадлежит организации Emerson Collective, основанной и возглавляемой Лорен Пауэлл Джобс.
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"Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник (Голдберг) (главный редактор Джеффри Голдберг - ред) и который извергает фейковые новости и ненависть", - написал Трамп в Twitter.
Steve Jobs would not be happy that his wife is wasting money he left her on a failing Radical Left Magazine that is run by a con man (Goldberg) and spews FAKE NEWS & HATE. Call her, write her, let her know how you feel!!! https://t.co/wwuoP85bQE— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020
Он также призвал своих подписчиков "писать ей, звонить ей и показать свои чувства".