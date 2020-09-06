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https://ria.ru/20200906/tramp-1576842030.html
Трамп обвинил вдову Стива Джобса в растрате унаследованных денег на фейки
Президент США Дональд Трамп обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя Apple Стива Джобса, в растрате унаследованных ей от мужа средств на "публикующий... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:41
2020-09-06T15:48
дональд трамп
apple
стив джобс
сша
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> <a href="http://ria.ru/person_Stiv_Dzhobs/" target="_blank" data-auto="true">Стива Джобса</a>, в растрате унаследованных ей от мужа средств на "публикующий фейк-ньюс" журнал <a href="https://www.theatlantic.com/world/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Atlantic</a>.Ранее журнал Atlantic со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Трамп в ноябре 2018 года в ходе поездки в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a> в честь столетия Компьенского перемирия не захотел ехать на американское военное кладбище, потому что оно якобы "заполнено неудачниками". Президент США в пятницу опроверг эту информацию, объявив ее "фейковыми новостями". Журнал Atlantic отчасти принадлежит организации Emerson Collective, основанной и возглавляемой Лорен Пауэлл Джобс."Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник (Голдберг) (главный редактор Джеффри Голдберг - ред) и который извергает фейковые новости и ненависть", - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1302559362771292160" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Он также призвал своих подписчиков "писать ей, звонить ей и показать свои чувства".
https://ria.ru/20190621/1555797235.html
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дональд трамп, apple, стив джобс, сша, париж, в мире

Трамп обвинил вдову Стива Джобса в растрате унаследованных денег на фейки

15:41 06.09.2020 (обновлено: 15:48 06.09.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя Apple Стива Джобса, в растрате унаследованных ей от мужа средств на "публикующий фейк-ньюс" журнал Atlantic.
Ранее журнал Atlantic со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Трамп в ноябре 2018 года в ходе поездки в Париж в честь столетия Компьенского перемирия не захотел ехать на американское военное кладбище, потому что оно якобы "заполнено неудачниками". Президент США в пятницу опроверг эту информацию, объявив ее "фейковыми новостями". Журнал Atlantic отчасти принадлежит организации Emerson Collective, основанной и возглавляемой Лорен Пауэлл Джобс.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2019
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Трамп назвал виновных в создании фейка о "сговоре с Россией"
"Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник (Голдберг) (главный редактор Джеффри Голдберг - ред) и который извергает фейковые новости и ненависть", - написал Трамп в Twitter.
Он также призвал своих подписчиков "писать ей, звонить ей и показать свои чувства".
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