https://ria.ru/20200906/tramp-1576842030.html

Трамп обвинил вдову Стива Джобса в растрате унаследованных денег на фейки

Президент США Дональд Трамп обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя Apple Стива Джобса, в растрате унаследованных ей от мужа средств на "публикующий... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T15:41

2020-09-06T15:41

2020-09-06T15:48

дональд трамп

apple

стив джобс

сша

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> <a href="http://ria.ru/person_Stiv_Dzhobs/" target="_blank" data-auto="true">Стива Джобса</a>, в растрате унаследованных ей от мужа средств на "публикующий фейк-ньюс" журнал <a href="https://www.theatlantic.com/world/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Atlantic</a>.Ранее журнал Atlantic со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Трамп в ноябре 2018 года в ходе поездки в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a> в честь столетия Компьенского перемирия не захотел ехать на американское военное кладбище, потому что оно якобы "заполнено неудачниками". Президент США в пятницу опроверг эту информацию, объявив ее "фейковыми новостями". Журнал Atlantic отчасти принадлежит организации Emerson Collective, основанной и возглавляемой Лорен Пауэлл Джобс."Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник (Голдберг) (главный редактор Джеффри Голдберг - ред) и который извергает фейковые новости и ненависть", - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1302559362771292160" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Он также призвал своих подписчиков "писать ей, звонить ей и показать свои чувства".

https://ria.ru/20190621/1555797235.html

https://ria.ru/20200410/1569840240.html

сша

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, apple, стив джобс, сша, париж, в мире