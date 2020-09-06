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https://ria.ru/20200906/tramp-1576831877.html
Коэн утверждает, что Трампу нравится, как Путин управляет Россией
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн пишет в своей книге, что американскому лидеру нравится российский президент Владимир Путин и то, как он РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T04:39
2020-09-06T04:39
россия
дональд трамп
владимир путин
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости.</strong> Бывший адвокат президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Koehn/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Коэн</a> пишет в своей книге, что американскому лидеру нравится российский президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и то, как он управляет страной - Трамп даже планировал подарить Путину апартаменты в "башне Трампа" (Trump Tower), которую он хотел построить в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Самого Трампа Коэн называет "мошенником, обманщиком, жуликом, задирой, расистом, хищником и аферистом", пишет газета <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a> со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении фрагмент книги воспоминаний Коэна "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа".По словам Коэна, Трампу нравился Путин, потому что он сумел "взять контроль над целой нацией и управлять ею так, как своей собственной компанией - фактически как если бы это была Trump Organization". Другой причиной симпатии к Путину, пишет Коэн, является любовь Трампа к деньгам - он считал Путина "богатейшим человеком мира".Кроме того, пишет газета со ссылкой на книгу Коэна, у Трампа был план бесплатно отдать пентхаус в проектируемой башне российскому президенту для того, чтобы "подлизаться Путину".Кроме того, он приводит несколько эпизодов, как Трамп в нелицеприятных и расистских выражениях отзывался о бывшем президенте США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараке Обаме</a>.Книга бывшего адвоката Трампа должна выйти 8 сентября.Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна из тюрьмы.Ранее Коэн резко критиковал Трампа и заявлял, что в прошлом помогал Трампу решать неблаговидные проблемы, в том числе платил за молчание женщинам, которые заявили, что у них были связи с Трампом. Коэна осудили за нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний, а также за ложь конгрессу в попытке защитить Трампа и себя. Несмотря на это, перед отправкой в тюрьму Коэн еще раз выступил в конгрессе с обвинениями против Трампа.Согласно докладу спецпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберта Мюллера</a>, проект строительства Trump Tower в Москве команда Трампа начала обсуждать в 2013 году сразу после конкурса "Мисс Вселенная". Главными переговорщиками по этому проекту были тогда Дональд Трамп-младший и <a href="http://ria.ru/person_EHmin_Agalarov/" target="_blank" data-auto="true">Эмин Агаларов</a>. Предварительное соглашение было подписано в декабре 2013 года, а последние контакты на этой стадии по нему были в ноябре 2014 года, отмечается в докладе.Кроме того, в переговорах участвовала и дочь Трампа Иванка, которая посещала Москву в феврале 2014 года. Однако проект был остановлен на стадии планирования, строительство так и не началось, констатируется в докладе.В 2015 году контакты возобновились через представителя российской компании по недвижимости I.C. Expert Феликса Сэтера. И вплоть до июня 2016 года данный проект обсуждался на уровне Трампа, его дочери Иванки и сына Дональда - Коэн докладывал по этому проекту всем членам семьи. Однако представителем в этих переговорах был именно адвокат, и все контакты шли через него, отмечается в докладе.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/putin-1576529679.html
https://ria.ru/20200818/1575885428.html
https://ria.ru/20200818/1575916404.html
Он ею не управляет, он её убивает.
38
И Лондону нравится, вывоз золота из России за последние пол года увеличился в разы, цены на нефть уронены вместе с рублём, ресурсы для Запада стали дешевле. Я думаю что там апплодируют нашим умелым управленцам, стоя.
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16
россия
РИА Новости
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россия, дональд трамп, владимир путин, в мире

Коэн утверждает, что Трампу нравится, как Путин управляет Россией

04:39 06.09.2020
11799
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн пишет в своей книге, что американскому лидеру нравится российский президент Владимир Путин и то, как он управляет страной - Трамп даже планировал подарить Путину апартаменты в "башне Трампа" (Trump Tower), которую он хотел построить в Москве.
Самого Трампа Коэн называет "мошенником, обманщиком, жуликом, задирой, расистом, хищником и аферистом", пишет газета Washington Post со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении фрагмент книги воспоминаний Коэна "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа".
По словам Коэна, Трампу нравился Путин, потому что он сумел "взять контроль над целой нацией и управлять ею так, как своей собственной компанией - фактически как если бы это была Trump Organization". Другой причиной симпатии к Путину, пишет Коэн, является любовь Трампа к деньгам - он считал Путина "богатейшим человеком мира".
Кроме того, пишет газета со ссылкой на книгу Коэна, у Трампа был план бесплатно отдать пентхаус в проектируемой башне российскому президенту для того, чтобы "подлизаться Путину".
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"Сама идея патриотизма или предательства родины чужды его уму. Трамп использовал (предвыборную) кампанию (2016 года), чтобы заработать себе побольше денег", - пишет Коэн.
Кроме того, он приводит несколько эпизодов, как Трамп в нелицеприятных и расистских выражениях отзывался о бывшем президенте США Бараке Обаме.
Книга бывшего адвоката Трампа должна выйти 8 сентября.
Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах Нью-Йорка и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна из тюрьмы.
Ранее Коэн резко критиковал Трампа и заявлял, что в прошлом помогал Трампу решать неблаговидные проблемы, в том числе платил за молчание женщинам, которые заявили, что у них были связи с Трампом. Коэна осудили за нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний, а также за ложь конгрессу в попытке защитить Трампа и себя. Несмотря на это, перед отправкой в тюрьму Коэн еще раз выступил в конгрессе с обвинениями против Трампа.
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Согласно докладу спецпрокурора Роберта Мюллера, проект строительства Trump Tower в Москве команда Трампа начала обсуждать в 2013 году сразу после конкурса "Мисс Вселенная". Главными переговорщиками по этому проекту были тогда Дональд Трамп-младший и Эмин Агаларов. Предварительное соглашение было подписано в декабре 2013 года, а последние контакты на этой стадии по нему были в ноябре 2014 года, отмечается в докладе.
Кроме того, в переговорах участвовала и дочь Трампа Иванка, которая посещала Москву в феврале 2014 года. Однако проект был остановлен на стадии планирования, строительство так и не началось, констатируется в докладе.
В 2015 году контакты возобновились через представителя российской компании по недвижимости I.C. Expert Феликса Сэтера. И вплоть до июня 2016 года данный проект обсуждался на уровне Трампа, его дочери Иванки и сына Дональда - Коэн докладывал по этому проекту всем членам семьи. Однако представителем в этих переговорах был именно адвокат, и все контакты шли через него, отмечается в докладе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 01:54
Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"
427526427
Обсудить 16
РоссияДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Он ею не управляет, он её убивает.
6 сентября, 08:12
Валерий НазаровВалерий Назаров
12000125
И Лондону нравится, вывоз золота из России за последние пол года увеличился в разы, цены на нефть уронены вместе с рублём, ресурсы для Запада стали дешевле. Я думаю что там апплодируют нашим умелым управленцам, стоя.
6 сентября, 08:11
ЭХЭдуард Х
6000012
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