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В Рочестере полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Участники акций протеста в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), где после гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук полиции начались демонстрации... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T08:42
2020-09-06T08:42
нью-йорк (штат)
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Участники акций протеста в американском городе Рочестер (штат <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>), где после гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук полиции начались демонстрации против расизма, в субботу отказываются расходиться, полицейским пришлось применить слезоточивый газ и перцовые шарики, говорится в пресс-релизе городской полиции.Отмечается, что акция протеста началась с того, что около 1500 участников направились к центру города. Демонстранты закидывают сотрудников правоохранительных органов бутылками, камнями и небольшими взрывными устройствами."В 22.20 (5.20 мск – ред.) толпа начала бросать бутылки в офицеров … Многочисленные устные призывы разойтись были оставлены толпой без внимания. В 22.24 в офицеров начали бросать камни и взрывные устройства (продающиеся в магазинах фейерверки). В 22.26 офицеры первый раз применили перцовые шарики и слезоточивый газ", - говорится в сообщении полиции.Ранее сообщалось, что Пруд умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут. Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией "в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином. Полицейские, причастные к смерти Пруда, отстранены от должности.
https://ria.ru/20200905/detroyt-1576813274.html
https://ria.ru/20200904/protesty-1576718934.html
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нью-йорк (штат)
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нью-йорк (штат), в мире

В Рочестере полиция применила слезоточивый газ против протестующих

08:42 06.09.2020
3017
© AP Photo / David GoldmanПротесты в Висконсине
Протесты в Висконсине - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© AP Photo / David Goldman
Протесты в Висконсине. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Участники акций протеста в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), где после гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук полиции начались демонстрации против расизма, в субботу отказываются расходиться, полицейским пришлось применить слезоточивый газ и перцовые шарики, говорится в пресс-релизе городской полиции.
Отмечается, что акция протеста началась с того, что около 1500 участников направились к центру города. Демонстранты закидывают сотрудников правоохранительных органов бутылками, камнями и небольшими взрывными устройствами.
Полиция разгоняет демонстрацию с применением слезоточивого газа в Детройте, США - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 11:08
В Детройте полиции запретили использовать дубинки и газ в ходе протестов
"В 22.20 (5.20 мск – ред.) толпа начала бросать бутылки в офицеров … Многочисленные устные призывы разойтись были оставлены толпой без внимания. В 22.24 в офицеров начали бросать камни и взрывные устройства (продающиеся в магазинах фейерверки). В 22.26 офицеры первый раз применили перцовые шарики и слезоточивый газ", - говорится в сообщении полиции.
Ранее сообщалось, что Пруд умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут. Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией "в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином. Полицейские, причастные к смерти Пруда, отстранены от должности.
Разрушения в районе Аптаун города Кеноша в Висконсине, где проходят протесты против полицейского произвола - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 09:43
В Кеноше задержали более 250 человек с начала протестов
5280076
Обсудить 4
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