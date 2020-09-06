https://ria.ru/20200906/ssha-1576833047.html

В Рочестере полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Участники акций протеста в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), где после гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук полиции начались демонстрации... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T08:42

2020-09-06T08:42

2020-09-06T08:42

нью-йорк (штат)

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Участники акций протеста в американском городе Рочестер (штат <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>), где после гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук полиции начались демонстрации против расизма, в субботу отказываются расходиться, полицейским пришлось применить слезоточивый газ и перцовые шарики, говорится в пресс-релизе городской полиции.Отмечается, что акция протеста началась с того, что около 1500 участников направились к центру города. Демонстранты закидывают сотрудников правоохранительных органов бутылками, камнями и небольшими взрывными устройствами."В 22.20 (5.20 мск – ред.) толпа начала бросать бутылки в офицеров … Многочисленные устные призывы разойтись были оставлены толпой без внимания. В 22.24 в офицеров начали бросать камни и взрывные устройства (продающиеся в магазинах фейерверки). В 22.26 офицеры первый раз применили перцовые шарики и слезоточивый газ", - говорится в сообщении полиции.Ранее сообщалось, что Пруд умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут. Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией "в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином. Полицейские, причастные к смерти Пруда, отстранены от должности.

https://ria.ru/20200905/detroyt-1576813274.html

https://ria.ru/20200904/protesty-1576718934.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (штат), в мире