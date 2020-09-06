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https://ria.ru/20200906/solovev-1576834771.html
Соловьев жестко раскритиковал Ефремова за стихи о погибшем в ДТП
Телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал стихотворение актера Михаила Ефремова в память о погибшем в ДТП Сергее Захарове. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T10:26
2020-09-06T15:40
дтп с участием михаила ефремова
владимир соловьев (телеведущий)
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> жестко раскритиковал стихотворение актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в память о погибшем в ДТП Сергее Захарове.Соловьева возмутила как моральная, так и художественная составляющая произведения, которое, по мнению телеведущего, "пошло, гадко и дурно зарифмовано"."Ефремову, конечно, надо отдельный срок за издевательство над русской словесностью. Потому что уровень графоманства зашкаливает. Ему просто место в аду", — заявил ведущий в эфире программы на YouTube-канале <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQ4YOFsXjG9eXWZ6uLj2t2A" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Соловьев Live".</a>Он назвал Ефремова "убийцей" и "пьяным ничтожеством" и добавил, что слова актера демонстрируют самолюбование, а также показывают, что у него полностью отсутствуют совесть и какое-либо раскаяние.Ефремов 3 сентября в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор огласят 8 сентября.
https://ria.ru/20200906/nargiz-1576832156.html
Если уж сам соловьёв против, то возникает желание быть ЗА. Соловьев сам бесприципный хам.
154
Соловьиные трели......
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дтп с участием михаила ефремова, владимир соловьев (телеведущий), михаил ефремов, происшествия

Соловьев жестко раскритиковал Ефремова за стихи о погибшем в ДТП

10:26 06.09.2020 (обновлено: 15:40 06.09.2020)
52815
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал стихотворение актера Михаила Ефремова в память о погибшем в ДТП Сергее Захарове.
Соловьева возмутила как моральная, так и художественная составляющая произведения, которое, по мнению телеведущего, "пошло, гадко и дурно зарифмовано".
"Ефремову, конечно, надо отдельный срок за издевательство над русской словесностью. Потому что уровень графоманства зашкаливает. Ему просто место в аду", — заявил ведущий в эфире программы на YouTube-канале "Соловьев Live".
Он назвал Ефремова "убийцей" и "пьяным ничтожеством" и добавил, что слова актера демонстрируют самолюбование, а также показывают, что у него полностью отсутствуют совесть и какое-либо раскаяние.
Ефремов 3 сентября в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор огласят 8 сентября.
Наргиз - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 06:24
Наргиз резко высказалась о поведении Ефремова в суде
442169121785
Обсудить 47
ДТП с участием Михаила ЕфремоваВладимир Соловьев (телеведущий)Михаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Если уж сам соловьёв против, то возникает желание быть ЗА. Соловьев сам бесприципный хам.
6 сентября, 10:59
Sergej KlassenSergej Klassen
61000390
Соловьиные трели......
6 сентября, 10:45
Степан КрасновСтепан Краснов
28201289
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