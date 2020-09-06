https://ria.ru/20200906/solovev-1576834771.html

Соловьев жестко раскритиковал Ефремова за стихи о погибшем в ДТП

Телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал стихотворение актера Михаила Ефремова в память о погибшем в ДТП Сергее Захарове. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T10:26

2020-09-06T10:26

2020-09-06T15:40

дтп с участием михаила ефремова

владимир соловьев (телеведущий)

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> жестко раскритиковал стихотворение актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в память о погибшем в ДТП Сергее Захарове.Соловьева возмутила как моральная, так и художественная составляющая произведения, которое, по мнению телеведущего, "пошло, гадко и дурно зарифмовано"."Ефремову, конечно, надо отдельный срок за издевательство над русской словесностью. Потому что уровень графоманства зашкаливает. Ему просто место в аду", — заявил ведущий в эфире программы на YouTube-канале <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQ4YOFsXjG9eXWZ6uLj2t2A" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Соловьев Live".</a>Он назвал Ефремова "убийцей" и "пьяным ничтожеством" и добавил, что слова актера демонстрируют самолюбование, а также показывают, что у него полностью отсутствуют совесть и какое-либо раскаяние.Ефремов 3 сентября в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор огласят 8 сентября.

https://ria.ru/20200906/nargiz-1576832156.html

Sergej Klassen Если уж сам соловьёв против, то возникает желание быть ЗА. Соловьев сам бесприципный хам. 154

Степан Краснов Соловьиные трели...... 122

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, владимир соловьев (телеведущий), михаил ефремов, происшествия