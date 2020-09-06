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https://ria.ru/20200906/smartfon-1576830763.html
Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека
Использование любых сотовых телефонов, в том числе, смартфонов, влияет на качество памяти – человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T02:07
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россия
технологии
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Использование любых сотовых телефонов, в том числе, смартфонов, влияет на качество памяти – человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию. Чтобы избежать этого, необходимо выполнять определенные упражнения для улучшения памяти, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200906/831989398.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> врач-терапевт Лечебного Центра на ул. Тимура Фрунзе 15/1 Олеся Набокова.По данным исследований, у детей, активно пользующихся сотовыми телефонами и смартфонами, замедлилась реакция на световые и звуковые сигналы, заметно возросло число ошибок при письме, а также снизились показатели работоспособности.
https://ria.ru/20200905/smartfon-1576807527.html
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россия, технологии

Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека

02:07 06.09.2020
391
© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Depositphotos / Vadmary
Девушка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Использование любых сотовых телефонов, в том числе, смартфонов, влияет на качество памяти – человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию. Чтобы избежать этого, необходимо выполнять определенные упражнения для улучшения памяти, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт Лечебного Центра на ул. Тимура Фрунзе 15/1 Олеся Набокова.
"Один из негативных факторов влияния смартфона на организм человека — снижение памяти. Съемка фотографий на телефон, работа на мобильных устройствах, использование навигации и постоянное чтение новостей в интернете вызывает проблемы с запоминанием. В небольших исследованиях выяснили, что при уверенности в свободном доступе к информации, мы запоминаем факты гораздо хуже, чем в ситуациях, когда доступ ограничен", — пояснила она.
По данным исследований, у детей, активно пользующихся сотовыми телефонами и смартфонами, замедлилась реакция на световые и звуковые сигналы, заметно возросло число ошибок при письме, а также снизились показатели работоспособности.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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