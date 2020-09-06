https://ria.ru/20200906/smartfon-1576830763.html

Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека

Использование любых сотовых телефонов, в том числе, смартфонов, влияет на качество памяти – человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T02:07

2020-09-06T02:07

2020-09-06T02:07

россия

технологии

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Использование любых сотовых телефонов, в том числе, смартфонов, влияет на качество памяти – человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию. Чтобы избежать этого, необходимо выполнять определенные упражнения для улучшения памяти, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200906/831989398.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> врач-терапевт Лечебного Центра на ул. Тимура Фрунзе 15/1 Олеся Набокова.По данным исследований, у детей, активно пользующихся сотовыми телефонами и смартфонами, замедлилась реакция на световые и звуковые сигналы, заметно возросло число ошибок при письме, а также снизились показатели работоспособности.

https://ria.ru/20200905/smartfon-1576807527.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии