https://ria.ru/20200906/siloviki-1576849994.html
В МВД Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших силовиков
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что 30 силовиков остаются в больницах "с тяжелыми увечьями" после акций протеста после выборов. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T21:25
2020-09-06T21:25
2020-09-06T21:25
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Юрий Караев заявил, что 30 силовиков остаются в больницах "с тяжелыми увечьями" после акций протеста после выборов.Он добавил, что сотрудников милиции "пытаются затроллить какими-то синяками (у пострадавших при силовом разгоне участников протестов – ред.)". "А я скажу так: когда с 9 по 10-е восемь специально совершенных наездов, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы – слава богу, что все живы – это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен", - подчеркнул министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html
Alex Smolov
Молодцы. Лечите ребят. И гоните это на цисткую погань
69
Aleksandr.thebest Aleksandr
Кремлёвская пропаганда продолжает работу. Почему нет ваших кориспадентов в Минске. Хоть бы фото подобрали получше.
63
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минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 6 сен – РИА Новости.
Глава МВД Белоруссии
Юрий Караев заявил, что 30 силовиков остаются в больницах "с тяжелыми увечьями" после акций протеста после выборов.
"Что касается моих военнослужащих и сотрудников, 30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и больницах. Мы их не бросим, будем лечить, моральная, материальная и финансовая помощь будет максимальная оказана",- сказал Караев в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье вечером.
Он добавил, что сотрудников милиции "пытаются затроллить какими-то синяками (у пострадавших при силовом разгоне участников протестов – ред.)". "А я скажу так: когда с 9 по 10-е восемь специально совершенных наездов, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы – слава богу, что все живы – это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен", - подчеркнул министр.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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