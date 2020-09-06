https://ria.ru/20200906/siloviki-1576849994.html

В МВД Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших силовиков

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что 30 силовиков остаются в больницах "с тяжелыми увечьями" после акций протеста после выборов. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T21:25

2020-09-06T21:25

2020-09-06T21:25

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

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<strong>МИНСК, 6 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Юрий Караев заявил, что 30 силовиков остаются в больницах "с тяжелыми увечьями" после акций протеста после выборов.Он добавил, что сотрудников милиции "пытаются затроллить какими-то синяками (у пострадавших при силовом разгоне участников протестов – ред.)". "А я скажу так: когда с 9 по 10-е восемь специально совершенных наездов, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы – слава богу, что все живы – это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен", - подчеркнул министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html

Alex Smolov Молодцы. Лечите ребят. И гоните это на цисткую погань 69

Aleksandr.thebest Aleksandr Кремлёвская пропаганда продолжает работу. Почему нет ваших кориспадентов в Минске. Хоть бы фото подобрали получше. 63

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире