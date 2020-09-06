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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/siloviki-1576849994.html
В МВД Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших силовиков
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что 30 силовиков остаются в больницах "с тяжелыми увечьями" после акций протеста после выборов. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T21:25
2020-09-06T21:25
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Юрий Караев заявил, что 30 силовиков остаются в больницах "с тяжелыми увечьями" после акций протеста после выборов.Он добавил, что сотрудников милиции "пытаются затроллить какими-то синяками (у пострадавших при силовом разгоне участников протестов – ред.)". "А я скажу так: когда с 9 по 10-е восемь специально совершенных наездов, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы – слава богу, что все живы – это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен", - подчеркнул министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html
Молодцы. Лечите ребят. И гоните это на цисткую погань
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Кремлёвская пропаганда продолжает работу. Почему нет ваших кориспадентов в Минске. Хоть бы фото подобрали получше.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В МВД Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших силовиков

21:25 06.09.2020
4940
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 сен – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что 30 силовиков остаются в больницах "с тяжелыми увечьями" после акций протеста после выборов.

"Что касается моих военнослужащих и сотрудников, 30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и больницах. Мы их не бросим, будем лечить, моральная, материальная и финансовая помощь будет максимальная оказана",- сказал Караев в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье вечером.

Он добавил, что сотрудников милиции "пытаются затроллить какими-то синяками (у пострадавших при силовом разгоне участников протестов – ред.)". "А я скажу так: когда с 9 по 10-е восемь специально совершенных наездов, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы – слава богу, что все живы – это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен", - подчеркнул министр.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Молодцы. Лечите ребят. И гоните это на цисткую погань
6 сентября, 21:35
ASAlex Smolov
51101115
Кремлёвская пропаганда продолжает работу. Почему нет ваших кориспадентов в Минске. Хоть бы фото подобрали получше.
6 сентября, 21:32
Aleksandr.thebest AleksandrAleksandr.thebest Aleksandr
24001335
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