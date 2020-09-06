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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200906/shkola-1576839335.html
Названа главная проблема российских школ во время пандемии
Главной проблемой начавшегося учебного года в условиях пандемии коронавируса стало массовое скопление детей у входов в школы, заявил замминистра просвещения... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T13:58
2020-09-06T14:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости</strong>. Главной проблемой начавшегося учебного года в условиях пандемии коронавируса стало массовое скопление детей у входов в школы, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио "<a href="https://radiokp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>".Чиновник отметил, что по каждому подобному случаю проводится проверка.Глушко также призвал родителей участвовать в организации санитарных мер.Министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> ранее уже требовал от регионов разобраться с очередями у входов в школы при измерении температуры у детей.С 1 сентября в школах начался новый учебный год в очном формате, но с обязательным соблюдением мер в связи с коронавирусом. В частности, при входе измеряется температура, потоки учеников должны разделяться, а их перемещения между классами должны быть минимальными.Как сообщал в августе замминистра просвещения <a href="http://ria.ru/person_viktor-basyuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Басюк</a><u>,</u> в последней четверти минувшего учебного года 97 процентов школ в России перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200902/geografiya-1576621291.html
А по 30 детей в одном классе - это не проблема?! И маски никто в школах не носит - только единицы, поскольку чиновники сэкономили и сделали это необязательной мерой. Так что одно ля-ля про "безопасность".
41
Меры приняты беспрецедентные. Школа стала похожа на тюрьму. Но, осознавая то, что эти меры в основном бессмысленны, становится грустно. Работать в таких условиях морально тяжело. Сама атмосфера давящая, да ещё администрация настолько нашпигована инструкциями, что не знает уже как их выполнить все. Думаю, что эта ситуация отразится и на психике детей, особенно малышей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество

Названа главная проблема российских школ во время пандемии

13:58 06.09.2020 (обновлено: 14:37 06.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главной проблемой начавшегося учебного года в условиях пандемии коронавируса стало массовое скопление детей у входов в школы, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".
Чиновник отметил, что по каждому подобному случаю проводится проверка.
Глушко также призвал родителей участвовать в организации санитарных мер.
Министр просвещения Сергей Кравцов ранее уже требовал от регионов разобраться с очередями у входов в школы при измерении температуры у детей.
С 1 сентября в школах начался новый учебный год в очном формате, но с обязательным соблюдением мер в связи с коронавирусом. В частности, при входе измеряется температура, потоки учеников должны разделяться, а их перемещения между классами должны быть минимальными.
Как сообщал в августе замминистра просвещения Виктор Басюк, в последней четверти минувшего учебного года 97 процентов школ в России перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Образование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
А по 30 детей в одном классе - это не проблема?! И маски никто в школах не носит - только единицы, поскольку чиновники сэкономили и сделали это необязательной мерой. Так что одно ля-ля про "безопасность".
6 сентября, 14:16
СДСтрана Дураков
16300220
Меры приняты беспрецедентные. Школа стала похожа на тюрьму. Но, осознавая то, что эти меры в основном бессмысленны, становится грустно. Работать в таких условиях морально тяжело. Сама атмосфера давящая, да ещё администрация настолько нашпигована инструкциями, что не знает уже как их выполнить все. Думаю, что эта ситуация отразится и на психике детей, особенно малышей.
6 сентября, 14:35
BBoris
800003
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