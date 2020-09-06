https://ria.ru/20200906/shkola-1576839335.html

Названа главная проблема российских школ во время пандемии

Главной проблемой начавшегося учебного года в условиях пандемии коронавируса стало массовое скопление детей у входов в школы, заявил замминистра просвещения... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T13:58

2020-09-06T13:58

2020-09-06T14:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости</strong>. Главной проблемой начавшегося учебного года в условиях пандемии коронавируса стало массовое скопление детей у входов в школы, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио "<a href="https://radiokp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>".Чиновник отметил, что по каждому подобному случаю проводится проверка.Глушко также призвал родителей участвовать в организации санитарных мер.Министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> ранее уже требовал от регионов разобраться с очередями у входов в школы при измерении температуры у детей.С 1 сентября в школах начался новый учебный год в очном формате, но с обязательным соблюдением мер в связи с коронавирусом. В частности, при входе измеряется температура, потоки учеников должны разделяться, а их перемещения между классами должны быть минимальными.Как сообщал в августе замминистра просвещения <a href="http://ria.ru/person_viktor-basyuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Басюк</a><u>,</u> в последней четверти минувшего учебного года 97 процентов школ в России перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200902/geografiya-1576621291.html

Страна Дураков А по 30 детей в одном классе - это не проблема?! И маски никто в школах не носит - только единицы, поскольку чиновники сэкономили и сделали это необязательной мерой. Так что одно ля-ля про "безопасность". 41

Boris Меры приняты беспрецедентные. Школа стала похожа на тюрьму. Но, осознавая то, что эти меры в основном бессмысленны, становится грустно. Работать в таких условиях морально тяжело. Сама атмосфера давящая, да ещё администрация настолько нашпигована инструкциями, что не знает уже как их выполнить все. Думаю, что эта ситуация отразится и на психике детей, особенно малышей. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество