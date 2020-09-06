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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/shestvie-1576833078.html
Милиция оцепила Октябрьскую площадь в Минске перед шествием оппозиции
Милиция выставила заграждения вокруг Октябрьской площади в центре Минска, где ожидается несанкционированное шествие оппозиции, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T08:43
2020-09-06T13:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Милиция выставила заграждения вокруг Октябрьской площади в центре Минска, где ожидается несанкционированное шествие оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.На этой площади, в частности, находятся дворец Республики, а также дом Профсоюзов, а через небольшой сквер - администрация президента республики.В 14 часов в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> ожидается традиционное масштабное шествие противников президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, которое они устраивают по воскресеньям.Движение автомобилей по проспекту Независимости, который проходит в том числе через Октябрьскую площадь, осуществляется без ограничений, работают все станции метро. Следующая по проспекту площадь - площадь Независимости, где находятся дом правительства, минский горисполком и нижняя палата парламента, пока не оцеплены, однако милиция уже приготовила временные металлические заграждения. Сейчас они сложены около гостиницы "Минск".Накануне оппозиция призвала своих сторонников собираться в разных частях городов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в том числе Минска, чтобы к 14:00 несанкционированным шествием прийти в центр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200906/biznes-belorussiya-1576773316.html
будут выходить пока Лукашенко и его семейка у власти и не проведут новые выборы
179
Пока хорошая погода))
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17
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Колючая проволока и спецтехника: в Минске милиция готовится к усиленному режиму работы
Милиция сообщила, что сегодня в Минске будет нести службу в усиленном режиме на фоне призывов в интернете проводить акции протеста. Недалеко от площади уже стоят автобусы с личным составом и спецтехника.
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Милиция оцепила Октябрьскую площадь в Минске перед шествием оппозиции

08:43 06.09.2020 (обновлено: 13:11 06.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Милиция выставила заграждения вокруг Октябрьской площади в центре Минска, где ожидается несанкционированное шествие оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
На этой площади, в частности, находятся дворец Республики, а также дом Профсоюзов, а через небольшой сквер - администрация президента республики.
В 14 часов в центре Минска ожидается традиционное масштабное шествие противников президента Александра Лукашенко, которое они устраивают по воскресеньям.
Движение автомобилей по проспекту Независимости, который проходит в том числе через Октябрьскую площадь, осуществляется без ограничений, работают все станции метро. Следующая по проспекту площадь - площадь Независимости, где находятся дом правительства, минский горисполком и нижняя палата парламента, пока не оцеплены, однако милиция уже приготовила временные металлические заграждения. Сейчас они сложены около гостиницы "Минск".
Накануне оппозиция призвала своих сторонников собираться в разных частях городов Белоруссии, в том числе Минска, чтобы к 14:00 несанкционированным шествием прийти в центр.
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 08:00
Уехать или остаться. Что происходит с бизнесом в Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
199911131890
Обсудить 17
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
будут выходить пока Лукашенко и его семейка у власти и не проведут новые выборы
6 сентября, 08:53
mAmika Antonov
473122124
Пока хорошая погода))
6 сентября, 09:04
eeurope-79
711201210
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