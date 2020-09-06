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Сербского чиновника возмутил пост Захаровой о визите их делегации в США
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич резко высказался в соцсетях о публикации официального представителя МИД РФ Марии... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T05:49
2020-09-06T05:49
мария захарова
александр вучич
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 6 сен – РИА Новости.</strong> Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> <a href="http://ria.ru/person_Marko_Dzhurich/" target="_blank" data-auto="true">Марко Джурич</a> резко высказался в соцсетях о публикации официального представителя МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марии Захаровой</a>, которая прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон.Сербская делегация во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a> посетила <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224148174881794" target="_blank">Facebook</a> прокомментировала Мария Захарова."Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, как будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте", - написала представитель МИД России и приложила к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу"."А представь себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!" - написал Джурич в <a href="https://twitter.com/markodjuric/status/1302364273046433792" target="_blank">Twitter</a> и приложил скриншот поста Захаровой.Его заявление уже вызвало резонанс в региональных СМИ в ночь на воскресенье.
Ну вообще то неизвестно сколько он ждал в приемной Трампа, и Путин по любому не ставил его в такое унизительное положение. Не на Захарову нужно обижаться, а на Трампа, который унизил президента да и всю Сербию. Хотя, они сами себя унизили, идя на поклон к стране, не так давно бомбившей Сербию и убивавшей сербских героев....
344
Проблема "гордой" Сербии в том, что очень часто истинное благородство и гордость ее руководители путают с одним из смертных грехов - гордыней. Захарова дала совет, но как говорится - не в коня корм. После распада Югославии и бомбардировок Белграда гордой Сербии фактически не существует. На ее месте осталась маленькая страна полностью зависящая от своих западных спонсоров и хозяев.
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сша
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мария захарова, александр вучич, дональд трамп, сша, в мире

Сербского чиновника возмутил пост Захаровой о визите их делегации в США

05:49 06.09.2020
45230
© Фото : предоставлено Канцелярией по Косово и Метохии в правительстве СербииДиректор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич
Директор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Фото : предоставлено Канцелярией по Косово и Метохии в правительстве Сербии
Директор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 сен – РИА Новости. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич резко высказался в соцсетях о публикации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон.
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем посетила США, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа. В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Мария Захарова.
"Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, как будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте", - написала представитель МИД России и приложила к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".
"А представь себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!" - написал Джурич в Twitter и приложил скриншот поста Захаровой.
Его заявление уже вызвало резонанс в региональных СМИ в ночь на воскресенье.
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Обсудить 198
Мария ЗахароваАлександр ВучичДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну вообще то неизвестно сколько он ждал в приемной Трампа, и Путин по любому не ставил его в такое унизительное положение. Не на Захарову нужно обижаться, а на Трампа, который унизил президента да и всю Сербию. Хотя, они сами себя унизили, идя на поклон к стране, не так давно бомбившей Сербию и убивавшей сербских героев....
6 сентября, 06:12
CCorddamon
305113020
Проблема "гордой" Сербии в том, что очень часто истинное благородство и гордость ее руководители путают с одним из смертных грехов - гордыней. Захарова дала совет, но как говорится - не в коня корм. После распада Югославии и бомбардировок Белграда гордой Сербии фактически не существует. На ее месте осталась маленькая страна полностью зависящая от своих западных спонсоров и хозяев.
6 сентября, 06:08
РФРуслан Фаткуллин
2452010221
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