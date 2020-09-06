Сербского чиновника возмутил пост Захаровой о визите их делегации в США
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© Фото : предоставлено Канцелярией по Косово и Метохии в правительстве СербииДиректор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич
© Фото : предоставлено Канцелярией по Косово и Метохии в правительстве Сербии
Директор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 сен – РИА Новости. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич резко высказался в соцсетях о публикации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон.
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем посетила США, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа. В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Мария Захарова.
"Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, как будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте", - написала представитель МИД России и приложила к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".
"А представь себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!" - написал Джурич в Twitter и приложил скриншот поста Захаровой.
Его заявление уже вызвало резонанс в региональных СМИ в ночь на воскресенье.
А замисли тај председник ниједну ружну реч против Русије није рекао, чак ни на том месту. А замисли тај председник је код руског председника и по сат и по времена чекао на пријем и никада није тражио посебну столицу. Ја Вам не дозвољавам да нападате поносну Србију. Срам Вас било! pic.twitter.com/yCdQDhxWIF— Марко Ђурић (@markodjuric) September 5, 2020