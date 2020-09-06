Австриец установил мировой рекорд, просидев в кабине со льдом 2,5 часа
13:53 06.09.2020 (обновлено: 15:20 06.09.2020)
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Прозрачный лед. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Австриец Йозеф Кёберл побил мировой рекорд, сумев в течение 2,5 часа продержаться в полной льда стеклянной кабине, сообщила австрийская телерадиокомпания ORF.
По ее данным, Кёберл установил мировой рекорд по наиболее продолжительному контакту тела человека со льдом в субботу в городе Мельк в Нижней Австрии. По словам экстремала, одна из его целей заключалась в том, чтобы привлечь внимание к таянию ледников.
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Австриец, как сообщается, хотел также показать, что каждый может расширить пределы своих возможностей.
"Речь идет о том, чтобы отказаться от негативных убеждений, мотивировать себя и в первую очередь поверить в себя. Это то, что я хочу передать", — сказал рекордсмен.
Кёберл побил свой собственный рекорд: в прошлом году он выдержал во льду два часа восемь минут и 47 секунд, что стало тогда мировым рекордом. Примечательно, что в субботу, просидев во льду 2,5 часа, Кёберл выразил желание съесть мороженое.
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