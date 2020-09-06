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Австриец установил мировой рекорд, просидев в кабине со льдом 2,5 часа
Австриец Йозеф Кёберл побил мировой рекорд, сумев в течение 2,5 часа продержаться в полной льда стеклянной кабине, сообщила австрийская телерадиокомпания ORF. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T13:53
2020-09-06T15:20
австрия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Австриец Йозеф Кёберл побил мировой рекорд, сумев в течение 2,5 часа продержаться в полной льда стеклянной кабине, сообщила австрийская телерадиокомпания <a href="https://orf.at/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ORF</a>.По ее данным, Кёберл установил мировой рекорд по наиболее продолжительному контакту тела человека со льдом в субботу в городе Мельк в Нижней Австрии. По словам экстремала, одна из его целей заключалась в том, чтобы привлечь внимание к таянию ледников.Австриец, как сообщается, хотел также показать, что каждый может расширить пределы своих возможностей.Кёберл побил свой собственный рекорд: в прошлом году он выдержал во льду два часа восемь минут и 47 секунд, что стало тогда мировым рекордом. Примечательно, что в субботу, просидев во льду 2,5 часа, Кёберл выразил желание съесть мороженое.
https://ria.ru/20200823/1576204309.html
https://ria.ru/20200723/1574716839.html
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австрия
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австрия, в мире

Австриец установил мировой рекорд, просидев в кабине со льдом 2,5 часа

13:53 06.09.2020 (обновлено: 15:20 06.09.2020)
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПрозрачный лед
Прозрачный лед - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Прозрачный лед. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Австриец Йозеф Кёберл побил мировой рекорд, сумев в течение 2,5 часа продержаться в полной льда стеклянной кабине, сообщила австрийская телерадиокомпания ORF.
По ее данным, Кёберл установил мировой рекорд по наиболее продолжительному контакту тела человека со льдом в субботу в городе Мельк в Нижней Австрии. По словам экстремала, одна из его целей заключалась в том, чтобы привлечь внимание к таянию ледников.
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Австриец, как сообщается, хотел также показать, что каждый может расширить пределы своих возможностей.

"Речь идет о том, чтобы отказаться от негативных убеждений, мотивировать себя и в первую очередь поверить в себя. Это то, что я хочу передать", — сказал рекордсмен.

Кёберл побил свой собственный рекорд: в прошлом году он выдержал во льду два часа восемь минут и 47 секунд, что стало тогда мировым рекордом. Примечательно, что в субботу, просидев во льду 2,5 часа, Кёберл выразил желание съесть мороженое.
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