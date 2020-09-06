https://ria.ru/20200906/rekord-1576839205.html

Австриец установил мировой рекорд, просидев в кабине со льдом 2,5 часа

Австриец Йозеф Кёберл побил мировой рекорд, сумев в течение 2,5 часа продержаться в полной льда стеклянной кабине, сообщила австрийская телерадиокомпания ORF. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T13:53

2020-09-06T13:53

2020-09-06T15:20

австрия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Австриец Йозеф Кёберл побил мировой рекорд, сумев в течение 2,5 часа продержаться в полной льда стеклянной кабине, сообщила австрийская телерадиокомпания <a href="https://orf.at/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ORF</a>.По ее данным, Кёберл установил мировой рекорд по наиболее продолжительному контакту тела человека со льдом в субботу в городе Мельк в Нижней Австрии. По словам экстремала, одна из его целей заключалась в том, чтобы привлечь внимание к таянию ледников.Австриец, как сообщается, хотел также показать, что каждый может расширить пределы своих возможностей.Кёберл побил свой собственный рекорд: в прошлом году он выдержал во льду два часа восемь минут и 47 секунд, что стало тогда мировым рекордом. Примечательно, что в субботу, просидев во льду 2,5 часа, Кёберл выразил желание съесть мороженое.

https://ria.ru/20200823/1576204309.html

https://ria.ru/20200723/1574716839.html

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австрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австрия, в мире