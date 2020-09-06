https://ria.ru/20200906/raketa-1576831536.html

Российскую ракету на смену украинскому "Зениту" начнут делать в 2021 году

Первую ракету-носитель "Союз-5", запуск которой намечается в 2023 году, начнут изготавливать в середине следующего года, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T03:05

2020-09-06T03:05

2020-09-06T03:05

хочу стать космонавтом

россия

космос - риа наука

роскосмос

украина

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Первую ракету-носитель "Союз-5", запуск которой намечается в 2023 году, начнут изготавливать в середине следующего года, сообщил РИА Новости генеральный директор <a href="https://ria.ru/organization_RKC_Progress/" target="_blank">Ракетно-космического центра "Прогресс"</a> (предприятие "<a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank">Роскосмоса</a>") Дмитрий Баранов.Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", вместо производимого на Украине двигателя РД-120 для "Зенита".В июле 2018 года Роскосмос заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить четыре пуска "Союза-5". Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".В первом пуске ракета "Союз-5" должна полететь с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата.Ракету "Союз-5" планируется использовать в российско-казахстанском ракетно-космическом комплексе "Байтерек" для пусков с модернизируемого Казахстаном стартового комплекса ракеты "Зенит".

https://ria.ru/20200821/roskosmos-1576085654.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, роскосмос, украина