https://ria.ru/20200906/putin-1576841061.html

Путин прокомментировал спор с Гергиевым о концертах во время пандемии

Президент России Владимир Путин объяснил, почему возразил худруку Мариинского театра Валерию Гергиеву в дискуссии о возможности возобновления концертной... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T15:02

2020-09-06T15:02

2020-09-06T15:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мариинский театр

валерий гергиев

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> объяснил, почему возразил худруку <a href="http://ria.ru/organization_Mariinskijj_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Мариинского театра</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gergiev/" target="_blank" data-auto="true">Валерию Гергиеву</a> в дискуссии о возможности возобновления концертной деятельности в период пандемии: это неоправданный риск, лучше какое-то время подождать и сохранить здоровье артистов, чем "потом кусать локти".На встрече президента с деятелями культуры в начале июня Гергиев предложил перевести "паузу" для учреждений культуры, возникшую вследствие пандемии, в более активную фазу деятельности. Путин в ответ отметил, что разделяет озабоченность художественного руководителя Мариинки. Он заверил, что все хотят возобновления работы учреждений культуры в полном объеме, заметив при этом: "но чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно"."Он (Гергиев) сказал, что надо бы восстановить концерты, спектакли и работу учреждений культуры. Я согласился с ним в том, что певцы должны петь, представители балетной школы, нашего балета должны тренироваться соответствующим образом", - заявил, вспоминая ту встречу, Путин в интервью, записанном в июне и показанном на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> в воскресенье.Вместе с тем, добавил он, насчет возможности возобновления массовых мероприятий нужно спрашивать специалистов.Он признал, что артисты "сталкиваются с определенным падением доходов от отсутствия концертной деятельности"."Но, мне кажется, лучше потерпеть, подождать какое-то время, зато сохранить здоровье и жизни тех же певцов и наших танцоров, чем потом кусать локти и говорить: "Ну как же так, зачем мы так поспешили, подсуетились". Вот этот риск я считаю неоправданным. Придет время и довольно скоро - все вернется на круги своя", - заключил Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200606/1572567817.html

https://ria.ru/20200606/1572566879.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мариинский театр, валерий гергиев, владимир путин, общество