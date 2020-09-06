Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200906/putin-1576841061.html
Путин прокомментировал спор с Гергиевым о концертах во время пандемии
Президент России Владимир Путин объяснил, почему возразил худруку Мариинского театра Валерию Гергиеву в дискуссии о возможности возобновления концертной... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:02
2020-09-06T15:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мариинский театр
валерий гергиев
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576754009_0:396:2935:2047_1400x0_80_0_0_a626037b0c8e357b2be1b84090f198c1.jpg
<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> объяснил, почему возразил худруку <a href="http://ria.ru/organization_Mariinskijj_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Мариинского театра</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gergiev/" target="_blank" data-auto="true">Валерию Гергиеву</a> в дискуссии о возможности возобновления концертной деятельности в период пандемии: это неоправданный риск, лучше какое-то время подождать и сохранить здоровье артистов, чем "потом кусать локти".На встрече президента с деятелями культуры в начале июня Гергиев предложил перевести "паузу" для учреждений культуры, возникшую вследствие пандемии, в более активную фазу деятельности. Путин в ответ отметил, что разделяет озабоченность художественного руководителя Мариинки. Он заверил, что все хотят возобновления работы учреждений культуры в полном объеме, заметив при этом: "но чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно"."Он (Гергиев) сказал, что надо бы восстановить концерты, спектакли и работу учреждений культуры. Я согласился с ним в том, что певцы должны петь, представители балетной школы, нашего балета должны тренироваться соответствующим образом", - заявил, вспоминая ту встречу, Путин в интервью, записанном в июне и показанном на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> в воскресенье.Вместе с тем, добавил он, насчет возможности возобновления массовых мероприятий нужно спрашивать специалистов.Он признал, что артисты "сталкиваются с определенным падением доходов от отсутствия концертной деятельности"."Но, мне кажется, лучше потерпеть, подождать какое-то время, зато сохранить здоровье и жизни тех же певцов и наших танцоров, чем потом кусать локти и говорить: "Ну как же так, зачем мы так поспешили, подсуетились". Вот этот риск я считаю неоправданным. Придет время и довольно скоро - все вернется на круги своя", - заключил Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200606/1572567817.html
https://ria.ru/20200606/1572566879.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576754009_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_97ff8c2059431ae388def2ee9596c2b6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мариинский театр, валерий гергиев, владимир путин, общество

Путин прокомментировал спор с Гергиевым о концертах во время пандемии

15:02 06.09.2020
2354
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему возразил худруку Мариинского театра Валерию Гергиеву в дискуссии о возможности возобновления концертной деятельности в период пандемии: это неоправданный риск, лучше какое-то время подождать и сохранить здоровье артистов, чем "потом кусать локти".
На встрече президента с деятелями культуры в начале июня Гергиев предложил перевести "паузу" для учреждений культуры, возникшую вследствие пандемии, в более активную фазу деятельности. Путин в ответ отметил, что разделяет озабоченность художественного руководителя Мариинки. Он заверил, что все хотят возобновления работы учреждений культуры в полном объеме, заметив при этом: "но чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно".
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
6 июня, 16:21Распространение нового коронавируса
Гергиев: деятелям культуры нужны регулярные тренировки, как спортсменам
"Он (Гергиев) сказал, что надо бы восстановить концерты, спектакли и работу учреждений культуры. Я согласился с ним в том, что певцы должны петь, представители балетной школы, нашего балета должны тренироваться соответствующим образом", - заявил, вспоминая ту встречу, Путин в интервью, записанном в июне и показанном на телеканале "Россия 1" в воскресенье.
Вместе с тем, добавил он, насчет возможности возобновления массовых мероприятий нужно спрашивать специалистов.
"И если они считают, что этого нельзя делать, то тогда и не нужно. Вот этот риск я считаю неоправданным. Ради чего? Для того, чтобы не утратить квалификацию? Нужно репетиции возобновить, нужно тренировки спортсменов восстановить и так далее - чтобы не утратить квалификацию", - уточнил президент.
Он признал, что артисты "сталкиваются с определенным падением доходов от отсутствия концертной деятельности".
"Но, мне кажется, лучше потерпеть, подождать какое-то время, зато сохранить здоровье и жизни тех же певцов и наших танцоров, чем потом кусать локти и говорить: "Ну как же так, зачем мы так поспешили, подсуетились". Вот этот риск я считаю неоправданным. Придет время и довольно скоро - все вернется на круги своя", - заключил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
6 июня, 15:56Культура
Попова предложила Гергиеву обсудить вопросы работы открытых площадок
3732138
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мариинский театрВалерий ГергиевВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Арсений Шульгин
Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа
Алексей Навальный
Немецкий политик рассказал, кому выгодно отравить Навального
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Ефремов спрогнозировал приговор суда
Супруга Алексея Навального Юлия
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии отреагировал на пост Захаровой о его встрече с Трампом
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил вдову Стива Джобса в растрате унаследованных денег на фейки
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков резко ответил на слова главы МИД Украины о нецивилизованной России
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев заявил о компромате на оппонентов по делу о ДТП с Ефремовым
Президент Сербии Александр Вучич и президент США Дональд Трамп во время во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти
Лавров и глава Сербии обсудили итоги встречи в США
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
Стало известно о реакции Петросяна на срыв концерта в Сочи
Участница акции протеста в Минске
Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии
Здание Верховной Рады Украины
Украинский дипломат заявил об упущенном шансе в отношениях с Россией
Рыба в фольге
Названы девять самых полезных для сердца продуктов
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
Минские омоновцы объяснили "дагестанские" нашивки на шлемах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния