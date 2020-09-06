https://ria.ru/20200906/puteshestviya-1576778241.html

Названы самые популярные для путешествий горы в России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие направления пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом для отдыха в горах, сообщает... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T13:52

2020-09-06T13:52

2020-09-06T13:56

туризм

туризм

красная поляна

республика башкортостан

туристы

бахчисарай (крым)

новости - туризм

республика алтай

республика крым

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие направления пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом для отдыха в горах, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья путешественниками с 1 июня по 31 августа 2020 года.Красная Поляна в Краснодарском крае, Бахчисарай в Крыму, Шерегеш в Кемеровской области, Чемал в Республике Алтай и Абзаково в Башкирии составили пятерку самых популярных направлений для активного отдыха в горах по итогам летнего сезона 2020.По данным сервиса, туристы бронировали его на период от двух до четырех ночей и тратили на аренду жилья от 2,1 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Бахчисарае, дороже — в Шерегеше.

https://ria.ru/20200716/1574078239.html

красная поляна

республика башкортостан

бахчисарай (крым)

республика алтай

республика крым

краснодарский край

кемеровская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, красная поляна, республика башкортостан, туристы, бахчисарай (крым), новости - туризм, республика алтай, республика крым, краснодарский край, кемеровская область