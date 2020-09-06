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Туризм
https://ria.ru/20200906/puteshestviya-1576778241.html
Названы самые популярные для путешествий горы в России
Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие направления пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом для отдыха в горах, сообщает... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T13:52
2020-09-06T13:56
туризм
туризм
красная поляна
республика башкортостан
туристы
бахчисарай (крым)
новости - туризм
республика алтай
республика крым
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие направления пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом для отдыха в горах, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья путешественниками с 1 июня по 31 августа 2020 года.Красная Поляна в Краснодарском крае, Бахчисарай в Крыму, Шерегеш в Кемеровской области, Чемал в Республике Алтай и Абзаково в Башкирии составили пятерку самых популярных направлений для активного отдыха в горах по итогам летнего сезона 2020.По данным сервиса, туристы бронировали его на период от двух до четырех ночей и тратили на аренду жилья от 2,1 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Бахчисарае, дороже — в Шерегеше.
https://ria.ru/20200716/1574078239.html
красная поляна
республика башкортостан
бахчисарай (крым)
республика алтай
республика крым
краснодарский край
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туризм, красная поляна, республика башкортостан, туристы, бахчисарай (крым), новости - туризм, республика алтай, республика крым, краснодарский край, кемеровская область

Названы самые популярные для путешествий горы в России

13:52 06.09.2020 (обновлено: 13:56 06.09.2020)
1916
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горном курорте Красная Поляна
Отдыхающие на горном курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие направления пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом для отдыха в горах, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья путешественниками с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Красная Поляна в Краснодарском крае, Бахчисарай в Крыму, Шерегеш в Кемеровской области, Чемал в Республике Алтай и Абзаково в Башкирии составили пятерку самых популярных направлений для активного отдыха в горах по итогам летнего сезона 2020.
По данным сервиса, туристы бронировали его на период от двух до четырех ночей и тратили на аренду жилья от 2,1 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Бахчисарае, дороже — в Шерегеше.
Отдыхающие фотографируются на горном курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
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