https://ria.ru/20200906/puteshestviya-1576778241.html
Названы самые популярные для путешествий горы в России
Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие направления пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом для отдыха в горах, сообщает... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T13:52
2020-09-06T13:52
2020-09-06T13:56
туризм
туризм
красная поляна
республика башкортостан
туристы
бахчисарай (крым)
новости - туризм
республика алтай
республика крым
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574077938_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_a66ea24bfc1d1d9d8cf440b6ae649e5f.jpg
<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие направления пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом для отдыха в горах, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья путешественниками с 1 июня по 31 августа 2020 года.Красная Поляна в Краснодарском крае, Бахчисарай в Крыму, Шерегеш в Кемеровской области, Чемал в Республике Алтай и Абзаково в Башкирии составили пятерку самых популярных направлений для активного отдыха в горах по итогам летнего сезона 2020.По данным сервиса, туристы бронировали его на период от двух до четырех ночей и тратили на аренду жилья от 2,1 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Бахчисарае, дороже — в Шерегеше.
https://ria.ru/20200716/1574078239.html
красная поляна
республика башкортостан
бахчисарай (крым)
республика алтай
республика крым
краснодарский край
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, красная поляна, республика башкортостан, туристы, бахчисарай (крым), новости - туризм, республика алтай, республика крым, краснодарский край, кемеровская область
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие направления пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом для отдыха в горах, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья путешественниками с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Красная Поляна в Краснодарском крае, Бахчисарай в Крыму, Шерегеш в Кемеровской области, Чемал в Республике Алтай и Абзаково в Башкирии составили пятерку самых популярных направлений для активного отдыха в горах по итогам летнего сезона 2020.
По данным сервиса, туристы бронировали его на период от двух до четырех ночей и тратили на аренду жилья от 2,1 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Бахчисарае, дороже — в Шерегеше.