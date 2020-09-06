https://ria.ru/20200906/psikhologiya-1576830829.html
Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
Три базовые эмоции формируют "синдром стервозного лица". Как их распознать и что это говорит о человеке, рассказала в интервью радио Sputnik психолог,... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T02:03
2020-09-06T02:03
2020-09-06T02:40
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Три базовые эмоции формируют "синдром стервозного лица". Как их распознать и что это говорит о человеке, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200906/litso-1576791304.html">радио Sputnik</a> психолог, физиогномист, профайлер Светлана Филатова.Каждый человек в процессе жизни накачивает те мимические мышцы на лице, которые больше всего использует, рассказала Светлана Филатова. В интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200906/litso-1576791304.html">радио Sputnik</a> физиогномист объяснила, как понять, что у вас "синдром стервозного лица". Суть синдрома заключается в том, что в расслабленном состоянии человек выглядит злобно, испытывает отвращение или презрение, хотя на самом деле никаких отрицательных эмоций у него нет. Но не стоит торопиться с выводами о человеке. Не всегда "синдром стервозного лица" действительно говорит о презрении или недружелюбности, отметила Светлана Филатова."Это может быть признаком плохого зрения. Или если человек живет там, где много солнца и не пользуется солнцезащитными очками. Эмоцию отвращения человек может включать при настороженности или когда внимательно рассматривает какие-то детали", – сказала физиогномист.Свое лицо можно сделать более дружелюбным и расслабленным."Первое – нужно больше позитивных эмоций: улыбаться, радоваться, больше раскрывать глаза. Когда ты открыт миру, то и лицо становится таким. Второе – фейсбилдинг. Специальная гимнастика для лица позволит поднять уголки губ и меньше хмуриться. Этим можно заниматься и дома", – советует Светлана Филатова.
https://ria.ru/20200903/dezhavyu-1576656264.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Три базовые эмоции формируют "синдром стервозного лица". Как их распознать и что это говорит о человеке, рассказала в интервью радио Sputnik
психолог, физиогномист, профайлер Светлана Филатова.
Каждый человек в процессе жизни накачивает те мимические мышцы на лице, которые больше всего использует, рассказала Светлана Филатова. В интервью радио Sputnik
физиогномист объяснила, как понять, что у вас "синдром стервозного лица". Суть синдрома заключается в том, что в расслабленном состоянии человек выглядит злобно, испытывает отвращение или презрение, хотя на самом деле никаких отрицательных эмоций у него нет.
"Что касается "стервозного лица", здесь чаще всего задействуются мышцы, которые включаются при эмоциях презрения, отвращения, злости, каких-то еще попутных эмоций. В чем отличие такого лица – это напряженное нижнее веко, не улыбающиеся глаза, чаще всего поджатые губы, как когда человек злится, сведенные брови. У некоторых людей может быть реакция, как при эмоции отвращения, когда приподнимается верхняя губа", – рассказала радио Sputnik
физиогномист.
Но не стоит торопиться с выводами о человеке. Не всегда "синдром стервозного лица" действительно говорит о презрении или недружелюбности, отметила Светлана Филатова.
"Это может быть признаком плохого зрения. Или если человек живет там, где много солнца и не пользуется солнцезащитными очками. Эмоцию отвращения человек может включать при настороженности или когда внимательно рассматривает какие-то детали", – сказала физиогномист.
Свое лицо можно сделать более дружелюбным и расслабленным.
"Первое – нужно больше позитивных эмоций: улыбаться, радоваться, больше раскрывать глаза. Когда ты открыт миру, то и лицо становится таким. Второе – фейсбилдинг. Специальная гимнастика для лица позволит поднять уголки губ и меньше хмуриться. Этим можно заниматься и дома", – советует Светлана Филатова.