Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200906/psikhologiya-1576830829.html
Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
Три базовые эмоции формируют "синдром стервозного лица". Как их распознать и что это говорит о человеке, рассказала в интервью радио Sputnik психолог,... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T02:03
2020-09-06T02:40
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150626/66/1506266668_0:0:3083:1735_1400x0_80_0_0_cbc1e93e3b3b14af76a17ed47616e71a.jpg
<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Три базовые эмоции формируют "синдром стервозного лица". Как их распознать и что это говорит о человеке, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200906/litso-1576791304.html">радио Sputnik</a> психолог, физиогномист, профайлер Светлана Филатова.Каждый человек в процессе жизни накачивает те мимические мышцы на лице, которые больше всего использует, рассказала Светлана Филатова. В интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200906/litso-1576791304.html">радио Sputnik</a> физиогномист объяснила, как понять, что у вас "синдром стервозного лица". Суть синдрома заключается в том, что в расслабленном состоянии человек выглядит злобно, испытывает отвращение или презрение, хотя на самом деле никаких отрицательных эмоций у него нет. Но не стоит торопиться с выводами о человеке. Не всегда "синдром стервозного лица" действительно говорит о презрении или недружелюбности, отметила Светлана Филатова."Это может быть признаком плохого зрения. Или если человек живет там, где много солнца и не пользуется солнцезащитными очками. Эмоцию отвращения человек может включать при настороженности или когда внимательно рассматривает какие-то детали", – сказала физиогномист.Свое лицо можно сделать более дружелюбным и расслабленным."Первое – нужно больше позитивных эмоций: улыбаться, радоваться, больше раскрывать глаза. Когда ты открыт миру, то и лицо становится таким. Второе – фейсбилдинг. Специальная гимнастика для лица позволит поднять уголки губ и меньше хмуриться. Этим можно заниматься и дома", – советует Светлана Филатова.
https://ria.ru/20200903/dezhavyu-1576656264.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150626/66/1506266668_352:0:3083:2048_1400x0_80_0_0_312b1203d97ac32bff6f2cb73e11b97d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"

02:03 06.09.2020 (обновлено: 02:40 06.09.2020)
498
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМаска на лице
Маска на лице - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Маска на лице. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Три базовые эмоции формируют "синдром стервозного лица". Как их распознать и что это говорит о человеке, рассказала в интервью радио Sputnik психолог, физиогномист, профайлер Светлана Филатова.
Каждый человек в процессе жизни накачивает те мимические мышцы на лице, которые больше всего использует, рассказала Светлана Филатова. В интервью радио Sputnik физиогномист объяснила, как понять, что у вас "синдром стервозного лица". Суть синдрома заключается в том, что в расслабленном состоянии человек выглядит злобно, испытывает отвращение или презрение, хотя на самом деле никаких отрицательных эмоций у него нет.
"Что касается "стервозного лица", здесь чаще всего задействуются мышцы, которые включаются при эмоциях презрения, отвращения, злости, каких-то еще попутных эмоций. В чем отличие такого лица – это напряженное нижнее веко, не улыбающиеся глаза, чаще всего поджатые губы, как когда человек злится, сведенные брови. У некоторых людей может быть реакция, как при эмоции отвращения, когда приподнимается верхняя губа", – рассказала радио Sputnik физиогномист.
Но не стоит торопиться с выводами о человеке. Не всегда "синдром стервозного лица" действительно говорит о презрении или недружелюбности, отметила Светлана Филатова.
"Это может быть признаком плохого зрения. Или если человек живет там, где много солнца и не пользуется солнцезащитными очками. Эмоцию отвращения человек может включать при настороженности или когда внимательно рассматривает какие-то детали", – сказала физиогномист.
Расстроенная девушка - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 02:00
Психолог рассказал, почему возникает дежавю
Свое лицо можно сделать более дружелюбным и расслабленным.
"Первое – нужно больше позитивных эмоций: улыбаться, радоваться, больше раскрывать глаза. Когда ты открыт миру, то и лицо становится таким. Второе – фейсбилдинг. Специальная гимнастика для лица позволит поднять уголки губ и меньше хмуриться. Этим можно заниматься и дома", – советует Светлана Филатова.
230003
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека
Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг
В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
Алексей Навальный
Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
Дональд Трамп
На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции выставки вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020
Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
В ФРГ призвали не сужать тему об инциденте с Навальным до "Nord Stream 2"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Bloomberg узнало о решении Меркель по "Северному потоку — 2"
Вывоз ракеты космического назначения Зенит-3М
Российскую ракету на смену украинскому "Зениту" начнут делать в 2021 году
Путин прокатил Урганта на машине
Путин "прокатил" Урганта на машине
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Телеведущая Александра Ливанская
Умерла телеведущая Александра Ливанская
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании Министров обороны государств ШОС, СНГ и ОДКБ
Шойгу объяснил, почему России нужно совершенствовать боевые возможности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал прививку от CoViD-19. Стоп-кадр видео
Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Исследование: средний чек трат туристов в Петербурге летом обогнал Сочи
03:13В МЧС рассказали, как правильно спускаться в погреб
03:05Российскую ракету на смену украинскому "Зениту" начнут делать в 2021 году
02:07Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека
02:03Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
01:54В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
01:35В ФРГ призвали не сужать тему об инциденте с Навальным до "Nord Stream 2"
01:17Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
00:30На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
00:27В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом
23:03В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:56Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
22:50НАТО хочет вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил Шойгу
22:48Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
22:45Шойгу объяснил, почему России нужно совершенствовать боевые возможности
22:36Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"
22:28Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
22:25Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
21:55Собянин пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом
21:52Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море
Лента новостейМолния