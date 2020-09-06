https://ria.ru/20200906/protesty-1576846106.html

МВД Белоруссии сообщило о сотнях задержанных на акциях протеста

Сотни граждан задержаны по всей Белоруссии в воскресенье за участие в несанкционированных акциях протеста, точную цифру планируется озвучить утром в... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T18:58

2020-09-06T18:58

2020-09-06T19:21

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Сотни граждан задержаны по всей Белоруссии в воскресенье за участие в несанкционированных акциях протеста, точную цифру планируется озвучить утром в понедельник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье проходят не согласованные с властями акции противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция Минска несет службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД."По всей стране сегодня задержаны сотни граждан за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Окончательная цифра нам неизвестна, ее планируется озвучить утром в понедельник", - сказала Чемоданова.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html

Ярослав Погодин А тем временем польские телеграмм каналы призывают использовать против силовиков огнестрел находящийся на руках населения Беларуси 69

Влад Тёплыйстан Только множится число заклятых врагов Лукашенко, дали дубиночкой по голове, унизили, человек этого уже не забудет, не простит... 68

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Оставьте его!" Силовики задержали несколько участников акции протеста в Минске Силовики задержали несколько участников акции протеста около резиденции Лукашенко, толпа отхлынула от оцепления 2020-09-06T18:58 true PT0M18S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире